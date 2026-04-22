UE deblochează 90 mld. de euro pentru Ucraina și al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după luni de blocaj din partea Ungariei

Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord preliminar pentru aprobarea împrumutului de 90 miliarde de euro destinat Ucrainei, după luni de blocaj cauzat de veto-ul Ungariei, au declarat diplomați europeni, potrivit DW.

Aprobarea finală urmează să fie formalizată joi de către toate cele 27 de state membre, conform președinției cipriote a Consiliului UE.

Împrumutul are ca obiectiv acoperirea nevoilor economice și militare urgente ale Kievului, în contextul războiului declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei.

Decizia vine după ce Ucraina a anunțat reluarea livrărilor de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba, un element-cheie în deblocarea acordului. Grupul energetic ungar MOL și guvernul slovac au confirmat că țițeiul ar trebui să ajungă în Ungaria și Slovacia cel târziu joi, informează DW.

Cu o seară înainte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că lucrările la secțiunea ucraineană a oleoductului au fost finalizate conform înțelegerii cu Bruxelles-ul.

Budapesta și Bratislava ar putea, teoretic, să blocheze din nou procesul dacă livrările nu sunt reluate efectiv până la aprobarea finală.

Premierul ungar în exercițiu, Viktor Orban, și autoritățile slovace au acuzat anterior Ucraina că a întârziat reparațiile la conductă, acuzații respinse de Kiev.

Perspectivele adoptării împrumutului s-au îmbunătățit după înfrângerea lui Orban în alegerile din aprilie. Liderul formațiunii câștigătoare, Peter Magyar, care urmează să preia funcția luna viitoare, a anunțat că nu va mai bloca sprijinul pentru Ucraina.

În paralel, statele UE au convenit și asupra celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, întârziat, la rândul său, de disputa cu Ungaria.

Noile măsuri vizează limitarea capacității economiei ruse de a finanța războiul, după ce blocul european intenționase inițial să adopte pachetul în februarie, la patru ani de la declanșarea invaziei.