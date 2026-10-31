UE demarează negocierile pentru asocierea Canadei la Erasmus+, anunță Roxana Mînzatu: Canada ar deveni primul stat din afara Europei asociat programului

Uniunea Europeană și Canada au început demersurile pentru asocierea Canadei la programul Erasmus+, în urma unui acord anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul canadian Mark Carney, la summitul UE–Canada de la Montreal.

Anunțul a fost făcut de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, aflată la Montreal, aceasta precizând că va reprezenta Uniunea Europeană în negocierile cu partenerii canadieni.

„Odată încheiate cu succes negocierile și finalizate procedurile necesare, Canada ar deveni primul stat din afara Europei asociat programului”, a transmis Roxana Mînzatu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, asocierea Canadei la Erasmus+ ar deschide noi oportunități de studiu, formare și colaborare, inclusiv pentru tinerii din România.

„Este un pas istoric”, a subliniat oficialul european.

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Uniunea Europeană și Canada au decis să aprofundeze parteneriatul strategic și să construiască o alianță economică, tehnologică și de securitate, care să le consolideze poziția într-un context internațional tot mai volatil. La summitul UE–Canada desfășurat la Montreal, în perioada 29–30 octombrie, liderii celor două părți au lansat „Alianța pentru viitor” și au convenit să definească, până la următoarea reuniune la nivel înalt din 2027, conceptul unei asocieri aprofundate a Canadei cu Uniunea Europeană, dincolo de actualul parteneriat, dar fără a presupune aderarea la blocul european. Agenda convenită acoperă șase domenii majore, de la comerț, energie și tehnologii digitale până la apărare, securitate și mobilitatea cetățenilor.