UE denunță din nou Israelul pentru „ignorarea brutală” a principiilor proporționalității și protecției civililor în Fâșia Gaza

Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a condamnat miercuri atacul lansat de armata israeliană asupra unei clădiri rezidențiale din orașul Beit Lahia, situat în nordul Fâșiei Gaza, denunțând o „ignorare brutală” a principiilor proporționalității și protecției civililor.

Declarațiile lui Borrell au fost făcute după ce un bombardament asupra clădirii a ucis peste 100 de persoane, inclusiv copii, potrivit autorităților locale.

„Imaginile de la Beit Lahia din Gaza sunt înfiorătoare. Cel puțin o sută de persoane au murit într-un alt atac al IDF (forțele de apărare ale Israelului)”, a scris Josep Borrell într-un mesaj postat pe platforma X. „Principiile proporționalității și protecției civililor continuă să fie ignorate în mod brutal de către Israel. Nu vom înceta să condamnăm acest lucru și să cerem socoteală”, a subliniat șeful diplomației europene.

The images from Beit Lahiya in #Gaza are horrifying. At least 100 people have been killed in another IDF attack.

The principles of proportionality and protection of civilians continue to be brutally disregarded.

We will not stop condemning this and calling for accountability.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2024