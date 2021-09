UE denunță ”disprețul flagrant” al regimului de la Minsk pentru drepturile omului după condamnarea Mariei Kolesnikova, ”simbol al mișcării democratice din Belarus”, la 11 ani de închisoare

Uniunea Europeană a condamnat ”disprețul flagrant” al Belarusului pentru drepturile omului, după condamnarea, luni, a opozanților Maria Kolesnikova și Maxim Znak, unele dintre figurile importante ale mișcării de contestare din vara lui 2020 împotriva regimului Lukașenko, anunță AFP, citat de Agerpres.

Maria Kolesnikova, ”un simbol al mișcării democratice din Belarus”, a fost condamnată la 11 ani de îmchisoare în urma unor ”acuzații nefondate” de ”complot în vederea preluării puterii de stat într-un mod neconstituțional, îndemn la acțiuni menite să afecteze securitatea națională a Belarusului prin utilizarea mass-media și a internetului și înființarea și conducerea unui grup extremist”.

”UE deplânge faptul că regimul de la Minsk continuă să nu respecte în mod flagrant drepturile omului și libertățile fundamentale ale poporului din Belarus. De asemenea, UE reiterează cererile de eliberare imediată și necondiționată a tuturor deținuților politici din Belarus (care numără în prezent peste 650 de persoane), inclusiv a Mariei Kolesnikova și a lui Maxim Znak, a jurnaliștilor și a tuturor persoanelor care se află în spatele gratiilor pentru că și-au exercitat drepturile. Belarus trebuie să își respecte angajamentele și obligațiile internaționale în cadrul ONU și OSCE. UE va continua eforturile sale de promovare a responsabilității pentru represiunea brutală exercitată de autoritățile belaruse”, este precizat într-un comunicat publicat de Serviciul European de Acțiune Externă.

La rândul său, ministrul britanic de externe, Dominic Raab, a subliniat că această condamnare a celor dou arată ”că autoritățile de la Minsk continuă asaltul asupra apărătorilor democrației și libertățiii. Regimul Lukașenko trebuie să pună capăt represiunilor și să elibereze toți deținuții politici”.

The sentencing of Maria Kolesnikova and Maksim Znak shows the Belarusian authorities continuing their assault on the defenders of democracy and freedom. Lukashenko’s regime must halt this repression and release all political detainees.

