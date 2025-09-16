INTERNAȚIONAL
UE deschide negocierile de aderare cu Albania pe tema politicilor privind agenda verde și conectivitatea durabilă
UE a deschis negocierile de aderare cu Albania pe tema politicilor privind agenda verde și conectivitatea durabilă, cu ocazia celei de-a șasea reuniuni a Conferinței de Aderare, dedicată Clusterului 4. Acest cluster include, în special, transportul și energia, rețelele trans-europene, precum și politicile de mediu și schimbările climatice.
„Extinderea este în topul priorităților noastre, fiind o necesitate geopolitică pentru UE. Mă bucur că astăzi am făcut un pas înainte împreună cu Albania. Acesta este încă un semn clar al parcursului țării către integrarea europeană. Aștept cu interes să particip la mai multe întâlniri în lunile următoare, atât cu Albania, cât și cu alte țări candidate, pentru a avansa procesul de extindere al UE”, a declarat Marie Bjerre, ministrul pentru Afaceri Europene al Danemarcei.
Monitorizarea progresului în ceea ce privește alinierea la acquis-ul UE și implementarea standardelor europene relevante va continua pe tot parcursul negocierilor.
Uniunea Europeană a stabilit, de asemenea, repere pentru închiderea provizorie a acestor capitole. Conferința de Aderare se va întoarce asupra Clusterului 4 la momentul oportun.
Delegația Uniunii Europene a fost condusă de Marie Bjerre, ministrul pentru Afaceri Europene al Danemarcei, în numele președinției daneze a Consiliului UE, cu participarea Martei Kos, comisarul european pentru extindere. Delegația Albaniei a fost condusă de Edi Rama, premierul Albaniei.
Albania și Muntenegru ar putea încheia negocierile pentru aderarea la UE la finele lui 2026 sau 2027, declara Marta Kos în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen.
Citiți și: Albania este foarte „hotărâtă și ambițioasă” să încheie toate negocierile de aderare la UE în 2027, subliniază premierul Edi Rama
În urma introducerii metodologiei revizuite pentru negocierile de aderare în 2020, capitolele de negociere sunt împărțite în șase grupuri tematice:
- Elemente fundamentale
- Piață internă
- Competitivitate și creștere economică incluzivă
- Agenda verde și conectivitatea durabilă
- Resurse, agricultură și coeziune
Relații externe
Peste 3.500 de drone au fost lansate asupra Ucrainei în această lună, afirmă Zelenski: „Acesta este exact genul de terorism aerian împotriva căruia Ucraina solicită o apărare comună”
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, doar în această lună, Rusia a lansat peste 3.500 de drone de diferite tipuri și aproape 190 de rachete împotriva Ucrainei, însoțite de mai mult de 2.500 de bombe aeriene.
„Au existat, de asemenea, provocări împotriva partenerilor noștri. Acesta este exact genul de terorism aerian împotriva căruia Ucraina solicită o apărare comună – astfel încât nimeni să nu fie nevoit să trimită în grabă avioane de luptă și să simtă presiunea Rusiei la granițele sale”, a declarat el pe X, referindu-se la recentele incursiuni ale dronelor rusești în Polonia și România.
In Zaporizhzhia, first responders have completed extinguishing fires after the city was shelled by Russian rocket artillery. They struck deliberately to terrorize our people – 13 were wounded, including two children. Many residential buildings were damaged. In the Mykolaiv… pic.twitter.com/HPJeE4j1ER
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2025
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că este momentul implementării protecției comune a spațiului aerian european, printr-un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri.
„Acum este momentul să punem în aplicare protecția comună a spațiului nostru aerian european cu un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri. Toate tehnologiile necesare pentru acest lucru sunt deja disponibile. Ceea ce este nevoie sunt investiții și determinare – acțiuni și decizii ferme din partea tuturor partenerilor noștri”, a punctat Zelenski.
Săptămâna trecută, Polonia a anunțat că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
Israelul declanșează ofensiva terestră pentru capturarea orașului Gaza. Katz: Nu vom ceda până la eliberarea ostaticilor și înfrângerea Hamas
Israelul a declanșat luni seară o ofensivă terestră, vizând capturarea orașului Gaza, după săptămâni de bombardamente intense. Presa locală a relatat că tancurile israeliene au intrat în oraș după atacuri aeriene masive, informează Politico.
„Gaza arde”, a declarat marți dimineață ministrul israelian al apărării, Israel Katz, subliniind că Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) lovesc „cu un pumn de fier infrastructura teroristă”. Pe platforma X, el a adăugat: „Soldații noștri luptă cu curaj pentru a crea condițiile necesare eliberării ostaticilor și înfrângerii Hamas. Nu vom ceda și nu ne vom întoarce din drum – până la finalizarea misiunii.” IDF nu a emis încă un comentariu oficial privind operațiunea.
עזה בוערת. צה”ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה”ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור – עד להשלמת המשימה.
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 16, 2025
Înaintarea spre orașul Gaza marchează o escaladare a campaniei împotriva mișcării Hamas, care s-a intensificat constant în ultimele săptămâni. Premierul Benjamin Netanyahu a descris anterior cucerirea orașului drept esențială pentru înfrângerea Hamas, ai cărei militanți au ucis 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici în atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. Autoritățile israeliene afirmă că 48 de ostatici se mai află în Gaza, dintre care doar 20 ar fi în viață.
Marțea trecută, Israelul și-a extins operațiunile printr-un atac aerian care a vizat lideri Hamas aflați în Qatar. În aceeași zi, Netanyahu a ordonat evacuarea completă a orașului Gaza, avertizând că „aceasta este doar începutul manevrei terestre intensificate”. Până luni, aproximativ 300.000 de locuitori părăsiseră orașul îndreptându-se spre sud, însă în jur de 700.000 au rămas în urmă, potrivit Jerusalem Post.
Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, susține că peste 64.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul asaltului israelian. Agențiile ONU și experți independenți consideră în general fiabile datele prezentate de minister. Observatori internaționali avertizează că foametea s-a instalat deja în anumite zone ale enclavei.
Polonia a „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, anunță Donald Tusk: Doi cetățeni din Belarus au fost arestați
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, pe fondul tensiunilor regionale accentuate în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian, relatează TVP World.
„Cu puțin timp în urmă, Serviciul de Securitate al Guvernului a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (strada Parkowa) și Belweder”, a postat Tusk pe platforma X.
Palatul Belweder este una dintre reședințele oficiale ale președintelui polonez.
„Doi cetățeni din Belarus au fost arestați. Poliția anchetează”, a adăugat Tusk, fără a intra în detalii.
Incidentul survine în contextul în care Polonia se află în stare de alertă după ce o serie de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unei incursiuni fără precedent de amploare, miercurea trecută.
Aceste încălcări au determinat avioanele occidentale să doboare ținte rusești pentru prima dată în timpul conflictului din Ucraina și au stârnit noi temeri într-o regiune care se află în stare de alertă de când Moscova a declanșat războiul în 2022.
Tusk a avertizat la momentul respectiv că încălcările erau „cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial”.
Strada Parkowa din capitala Poloniei, locul incidentului de miercuri, se află într-un cartier care găzduiește clădiri guvernamentale, Palatul Belweder și ambasade străine. Ambasada Rusiei se află, de asemenea, în apropiere.
Zona este desemnată ca zonă interzisă pentru drone, cu excepția cazului în care operatorii obțin o autorizație, iar încălcările sunt pedepsite cu până la cinci ani de închisoare, potrivit Primăriei Varșoviei.
Frontierele sunt ale Europei în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.
Ministerul Apărării Naționale a precizat într-un comunicat, în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
