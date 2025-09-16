UE deschide negocierile de aderare cu Albania pe tema politicilor privind agenda verde și conectivitatea durabilă

UE a deschis negocierile de aderare cu Albania pe tema politicilor privind agenda verde și conectivitatea durabilă, cu ocazia celei de-a șasea reuniuni a Conferinței de Aderare, dedicată Clusterului 4. Acest cluster include, în special, transportul și energia, rețelele trans-europene, precum și politicile de mediu și schimbările climatice.

„Extinderea este în topul priorităților noastre, fiind o necesitate geopolitică pentru UE. Mă bucur că astăzi am făcut un pas înainte împreună cu Albania. Acesta este încă un semn clar al parcursului țării către integrarea europeană. Aștept cu interes să particip la mai multe întâlniri în lunile următoare, atât cu Albania, cât și cu alte țări candidate, pentru a avansa procesul de extindere al UE”, a declarat Marie Bjerre, ministrul pentru Afaceri Europene al Danemarcei.

Monitorizarea progresului în ceea ce privește alinierea la acquis-ul UE și implementarea standardelor europene relevante va continua pe tot parcursul negocierilor.

Uniunea Europeană a stabilit, de asemenea, repere pentru închiderea provizorie a acestor capitole. Conferința de Aderare se va întoarce asupra Clusterului 4 la momentul oportun.

Delegația Uniunii Europene a fost condusă de Marie Bjerre, ministrul pentru Afaceri Europene al Danemarcei, în numele președinției daneze a Consiliului UE, cu participarea Martei Kos, comisarul european pentru extindere. Delegația Albaniei a fost condusă de Edi Rama, premierul Albaniei.

Albania și Muntenegru ar putea încheia negocierile pentru aderarea la UE la finele lui 2026 sau 2027, declara Marta Kos în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen.

Pentru a se pregăti pentru primirea de noi membri, și Uniunea Europeană depunde eforturi de a se reforma, fapt ce se regăsește în documentul de „pre-extindere” prezentat de Ursula von der Leyen în primul său mandat ca președinte al Comisiei Europene.