UE deschide un hub medical în Polonia pentru a facilita transferul pacienților ucraineni în spitalele din țările membre

Comisia Europeană va inaugura oficial noul centru al UE pentru evacuarea pacienților ucraineni, comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, aflându-se în Polonia pentru acest eveniment la care iau parte miniștrii sănătății din această țară și din Ucraina.

Potrivit unui comunicat al instituției europene, hub-ul este situat strategic în apropierea orașului polonez Rzeszów, care găzduiește unul dintre cele mai apropiate aeroporturi de Ucraina.

Noul hub medical Medevac al UE, finanțat prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă, face parte dintr-o schemă mai amplă de evacuare medicală, lansată de Uniunea Europeană în martie 2022, la scurtă vreme după ce Rusia a invadat țara vecină.

Hub-ul va garanta un spațiu sigur pentru pacienții care ajung din Ucraina înainte ca aceștia să fie transportați cu avionul într-unul dintre spitalele europene pentru a primi îngrijirea necesară. În acest centru, pacienții vor beneficia de îngrijire medicală 24/7, de investigații pentru depistarea bolilor, de vaccinare și de sprijin pentru sănătate mintală.

În egală măsură, centrul este conceput pentru a facilita munca personalului medical care se ocupă de pacienții vulnerabili sosiți din Ucraina. Schema de evacuare medicală include două zboruri de evacuare pe săptămână, asigurate de Norvegia (membră a Spațiului Economic European), și transportul pacienților de la Rzeszów către țările care oferă tratament ulterior.

”Numărul persoanelor rănite în Ucraina crește pe zi ce trece, iar spitalele, care se confruntă cu o penurie a proviziilor, se străduiesc să facă față nevoilor. În același timp, distrugerea unităților sanitare îi privează pe pacienții bolnavi cronic de tratamentul de care au nevoie pentru a supraviețui. Nu îi putem abandona pe acești oameni. Ca răspuns, UE își intensifică operațiunile de evacuare medicală a pacienților ucraineni cu un nou centru în apropiere de Rzeszow, Polonia. Hub-ul Medevac va juca un rol-cheie în transferul rapid al pacienților către spitale din Europa. Doresc să mulțumesc tuturor țărilor care s-au oferit să primească pacienții din Ucraina și să ajute la salvarea vieților acestora. Acesta este un adevărat exemplu de solidaritate a UE”, a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič.

Just landed in Rzeszow🇵🇱 from where we are operating our medevac operation under the 🇪🇺 Civil Protection Mechanism. We are bringing patients in need from 🇺🇦 to hospitals in Europe, offering onward trestment.

This would not be possible without specialised flights, offered by 🇸🇯. pic.twitter.com/o2Vq3HCFOU

