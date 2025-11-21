UE dezvoltă cooperarea cu Africa de Sud prin inițiative care îi vor asigura consolidarea accesului la materii prime critice

UE și Africa de Sud tocmai au semnat un parteneriat istoric pentru comerț și investiții curate, precum și un nou acord de cooperare privind lanțurile valorice ale mineralelor și metalelor și noi proiecte în cadrul Global Gateway, strategia globală a UE de investiții.

Aceste inițiative consolidează lanțurile de aprovizionare ecologice și reziliente, sprijină industriile strategice locale și accelerează investițiile în hidrogenul verde și materiile prime critice.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, inițiativele au fost anunțate de președinta Ursula von der Leyen și de președintele Consiliului European, Antonio Costa, alături de președintele Cyril Ramaphosa, în cadrul reuniunii liderilor de la Johannesburg, cu o zi înainte de summitul G20.

„Anul 2025 a fost un reper important pentru relațiile dintre UE și Africa de Sud, iar astăzi facem un pas înainte prin semnarea primului parteneriat pentru comerț și investiții curate. Această nouă formă dinamică de acord comercial combină competitivitatea și acțiunile climatice. Intensificăm cooperarea reciproc avantajoasă în domeniul economiei curate și al materiilor prime esențiale. De asemenea, găzduim evenimentul final de angajare a fondurilor din cadrul campaniei noastre „Scaling Up Renewables for Africa” (Extinderea energiei regenerabile pentru Africa), pentru a contribui la un viitor curat al continentului”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Parteneriatul pentru comerț și investiții curate (CTIP)

UE și Africa de Sud au semnat un parteneriat pentru comerț și investiții curate, primul de acest gen, menit să stimuleze comerțul, investițiile și crearea de locuri de muncă reciproc avantajoase, sprijinind în același timp decarbonizarea și lanțurile de aprovizionare curate. Acest nou tip de cooperare va consolida poziția UE ca partener privilegiat pentru țările angajate în tranziția către o economie curată.

Pentru UE, acesta va contribui la diversificarea parteneriatelor, la crearea de noi oportunități de investiții pentru întreprinderi și la consolidarea accesului la materii prime esențiale. Pentru Africa de Sud, acesta va sprijini creșterea industrială durabilă, crearea de locuri de muncă la nivel local și eforturile mai ample de decarbonizare.

CTIP se va concentra pe crearea de lanțuri de aprovizionare curate în domenii precum energia din surse regenerabile, rețeaua electrică, combustibilii curați, materiile prime și tehnologiile curate.

Memorandum de înțelegere privind un parteneriat în domeniul lanțurilor valorice ale mineralelor și metalelor

UE și Africa de Sud au semnat un memorandum de înțelegere (MoU) privind un parteneriat în domeniul lanțurilor valorice durabile ale mineralelor și metalelor, în urma acordurilor încheiate cu Zambia, Republica Democratică Congo și Namibia. Memorandumul de înțelegere a fost semnat, în numele UE, de vicepreședintele executiv pentru prosperitate și strategie industrială, Stéphane Séjourné.

Parteneriatul se bazează pe obiective comune și beneficii reciproce. Acesta vizează identificarea și dezvoltarea în comun a proiectelor industriale de interes comun în domeniul explorării, extracției, rafinării și reciclării mineralelor și metalelor, consolidând astfel integrarea economică și industrială a ambelor lanțuri valorice.

Vestea vine în siajul declarațiilor comisarului european pentru comerț și securitate economică, Maroš Šefčovič, care a semnalat că sistemul comercial global vechi de zeci de ani, cu lanțuri de aprovizionare globale sigure, a apus și că „totul poate fi transformat în armă” în comerțul global.

Mesajul său vine în contextul restricțiilor impuse de China asupra exportului de minerale critice.

Chiar dacă aceste restricții au fost suspendate timp de un an în urma întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping ce a avut loc în Coreea de Sud, caracterul temporar al deciziilor determină UE, dependentă de China când vine vorba de aprovizionarea cu pământuri rare, să își diversifice lanțurile de aprovizionare, pe fondul eforturilor de reindustrializare și reînarmare, domenii în care lantanidele sunt indispensabile.