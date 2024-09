UE donează 260 mil. euro Alianței pentru Vaccinuri – Gavi. 500 de mil. de copii vor fi imunizați în întreaga lume până în 2030

Premierul britanic Keir Starmer va efectua săptămâna viitoare o vizită la Bruxelles pentru a purta discuții cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre ”resetarea” relației dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, informează Politico Europe.

”Doresc să resetez relația cu Uniunea Europeană și să facă Brexit-ul să funcționeze pentru cetățeni, Abia aștept să vizitez Bruxelles-ul săptămâna viitoare pentru a demara discuțiile”, a menționat Starmer într-un mesaj publicat miercuri pe platforma X, fostă Twitter.

I want to reset our relationship with the EU and make Brexit work for the British people.

Looking forward to visiting Brussels next week to start discussions with @vonderleyen. pic.twitter.com/WZ2TQWZato

