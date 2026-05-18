UE dorește încheierea unui „acord de investiții” cu India, „piesa lipsă din puzzle-ul cooperării economice consolidate”

Suedia și India au dezvăluit duminică încheierea unui parteneriat strategic cu scopul de a-și dubla schimburile economice în următorii cinci ani, au anunțat premierii celor două țări cu ocazia vizitei pe care Narendra Modi o efectuează în Europa, una din opriri fiind țara scandinavă, anunță AFP, citat de Agerpres.

„Suedia și India sunt legate printr-un parteneriat consolidat de peste un secol de cooperare, încredere și spirit antreprenorial. Sunt recunoscător pentru legăturile puternice care ne-au adus astăzi aici și am încredere că cooperarea noastră va continua să se dezvolte prin inovare, durabilitate și transformare digitală. Împreună, privim spre viitor cu optimism și cu un angajament comun”, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson, în prezența premierului indian și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat al guvernului suedez.

Aceasta din urmă a reiterat angajamentul față de acordul comercial UE-India, supranumit „mama tuturor acordurilor”, pe care cele două părți l-au semnat la New Delhi în ianuarie și care se preconizează că va fi finalizat până la sfârșitul anului.

Vizând aproape două miliarde de persoane și reprezentând aproape un sfert din producția economică mondială, acordul reprezintă cel mai mare pact comercial bilateral semnat vreodată de fiecare dintre părți, într-un moment în care comerțul mondial este influențat din ce în ce mai mult de tensiunile geopolitice, potrivit Euronews.

În temeiul acordului, India va elimina sau va reduce taxele vamale pentru 96,6 % din exporturile de mărfuri ale UE, în timp ce UE va liberaliza 99,5 % din liniile sale tarifare pentru mărfurile importate din India pe o perioadă de șapte ani.

„Însă comerțul reprezintă doar jumătate din ecuație”, a declarat duminică Von der Leyen, adăugând că „următorul pas trebuie să fie încheierea unui acord de investiții”.

„Aceasta este piesa lipsă din puzzle-ul cooperării noastre economice consolidate”, a adăugat ea.

„În ansamblu, această nouă eră dinamică a relațiilor dintre UE și India deschide oportunități istorice, iar noi suntem hotărâți să le valorificăm”, a concluzionat Von der Leyen.

Modi și Kristersson au discutat, de asemenea, despre consolidarea relațiilor bilaterale în „domeniul comerțului, al investițiilor, al inovării, al apărării și nu numai”.

Suedia și India intenționează să își intensifice cooperarea în domeniul spațial, al inovării, al tehnologiilor emergente și al tranziției ecologice.

În același timp, acestea urmăresc să consolideze dialogul privind politica externă și de securitate, punând un accent sporit pe aspecte precum securitatea economică, lanțurile de aprovizionare, problemele cibernetice și combaterea terorismului.

Sâmbătă, Modi a semnat, de asemenea, un parteneriat strategic menit să extindă cooperarea în domeniile comerțului, tehnologiei și energiei cu Țările de Jos, după întâlnirea cu prim-ministrul olandez Rob Jetten.

Vizitele lui Modi fac parte dintr-un turneu în Europa, care prevede opriri și în Norvegia și Italia.

În continuare, Modi se va deplasa la Oslo pentru cel de-al treilea summit India-Nordic, unde are programată o întâlnire cu liderii Norvegiei, Suediei, Danemarcei, Finlandei și Islandei. Discuțiile se vor concentra pe cooperarea dintre aceste țări în domeniile tehnologiei, energiilor regenerabile, apărării, spațiului și regiunii arctice, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Indiei.

Turneul lui Modi se va încheia în Italia pe 20 mai, cu o întâlnire cu premierul italian Giorgia Meloni.

În 2024, Modi și Meloni s-au angajat să pună în aplicare un „Plan de acțiune strategic comun”, convenind să consolideze cooperarea într-o serie de domenii, printre care securitatea și apărarea, precum și promovarea „canalelor de migrație sigure și legale”.