UE dorește o verificare mai strictă a firmelor străine care utilizează subvenții pentru a cumpăra firme europene. Margrethe Vestager: Există un risc crescut ca acestea să fragmenteze piaţa unică

Portughezul Mario Centeno, președintele Eurogrupului, reuniune a miniștrilor de finanțe din zona euro, a declarat marți că nu va candida pentru un al doilea mandat de 2 ani și jumătate la conducerea puternicului organism economic din zona euro și că va renunța la 13 iulie, când i se va încheia mandatul oficial, informează POLITICO.

Centeno, care va înceta, de asemenea, să fie ministrul finanțelor în Portugalia, a declarat pe Twitter că va lansa joi viitorul procesul de selecție a succesorului său. Noul președinte al celor 19 miniștri de finanțe din zona euro urmează să fie ales pe 9 iulie.

„Funcția mea de președinte al Eurogrupului se va încheia la 13 iulie 2020. Joi, îi voi informa pe colegii mei din Eurogrup cu privire la decizia mea de a nu candida pentru un al doilea mandat, deoarece până la 15 iunie voi renunța la funcția de ministru al Finanțelor din Portugalia”, a spus Centeno.

My tenure as Eurogroup President will end on 13 July 2020. On Thursday, I will inform my Eurogroup colleagues of my decision not to seek a second mandate, as by 15 June I will step down as finance minister of Portugal. pic.twitter.com/UZ3IU4EmYB

