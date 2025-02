UE dorește să ducă parteneriatul strategic cu India la „nivelul următor”, vizând încheierea unor acorduri de securitate și apărare și pentru comerț liber

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat importanța relației strategice dintre Uniunea Europeană și India, evidențiind trei domenii esențiale pentru viitorul cooperării: comerț și tehnologie, securitate și apărare, conectivitate și parteneriate globale, într-un discurs susținut, vineri, la New Delhi, înaintea unei întrevederi cu premierul Narendra Modi.

Ursula von der Leyen, a sosit joi în India pentru o vizită de două zile, însoțită de o delegație de comisari europeni, având ca obiectiv consolidarea relațiilor diplomatice și comerciale cu a cincea economie a lumii.

Europe and India both believe that tech should serve people.

Not the other way around.

Starting with AI. It will be at the heart of our Strategic Agenda.

The next AI Summit hosted by you, dear @narendramodi, will take stock of our progress ↓ https://t.co/Uh1Z0rZwc4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025