UE dorește să-și consolideze cooperarea cu NATO în contextul în care ”amenințările hibride devin din ce în ce mai intense”

NATO este pregătită să ofere sprijinul necesar Poloniei în ceea ce privește criza migrației de la granița cu Belarus, a transmis joi secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, în cadrul unei întrevederi cu președintele polonez, Andrzej Duda.

„Polonia este un aliat NATO care aduce contribuții importante la securitatea noastră comună. Am discutat despre Rusia și Ucraina și despre situația de la granița cu Belarus. Suntem solidari cu Polonia, Letonia & Lituania”, a scris Jens Stoltenberg, pe Twitter.

Glad to welcome President @AndrzejDuda to #NATO. #Poland is a committed Ally making important contributions to our shared security. We discussed Russia & Ukraine and the situation on the border with #Belarus. We stand in solidarity with Poland, Latvia & Lithuania. pic.twitter.com/jOMuFBC2Fw

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 25, 2021