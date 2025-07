UE dorește un acord comercial „de principiu” cu SUA înainte de termenul limită stabilit de Trump, afirmă Ursula von der Leyen: Un acord detaliat este „imposibil” în acest interval de timp

Uniunea Europeană dorește să ajungă la un acord comercial de principiu cu Statele Unite înainte de termenul limită de săptămâna viitoare, acord care ar urma să fie similar celui încheiat de Londra cu Washingtonul, a declarat joi Ursula von der Leyen, informează Politico Europe.

„Într-adevăr, ceea ce urmărim este un acord de principiu. Aceasta este, de asemenea, ceea ce a făcut Regatul Unit”, a declarat președinta Comisiei Europene într-o conferință de presă în cadrul unei vizite în Danemarca.

Cu toate acestea, un acord detaliat este „imposibil” în acest interval de timp din cauza volumului și complexității comerțului dintre UE și SUA, a adăugat ea.

Comisarul UE pentru comerț, Maros Sefcovic, s-a aflat la Washington D.C. pentru a negocia acordul cu omologii săi americani.

„Încheiem o săptămână productivă de lucru în Washington, DC. Ne întoarcem la Bruxelles – munca continuă. Obiectivul nostru rămâne neschimbat: un acord comercial transatlantic bun și ambițios”, a scris Sefcovic într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, după întâlniri cu mai mulți oficiali americani.

Wrapping up a productive week of work in Washington, DC. It was good to meet with @USTradeRep @jamiesongreer, Secretary @howardlutnick, and @SecScottBessent.

Heading back to Brussels – the work continues. Our goal remains unchanged: a good and ambitious transatlantic trade deal. pic.twitter.com/kqbk1VNShI

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) July 4, 2025