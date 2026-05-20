UE, după ce SUA și Marea Britanie au impus derogări sau amânări privind sancțiunile asupra petrolului rusesc: Moscova nu trebuie să profite de conflictul din Orientul Mijlociu  

Uniunea Europeană reiterează apelul de a nu le permite rușilor să profite de pe urma conflictului din Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite și Regatul Unit au impus derogări sau amânări când vine vorba de sancțiunile împotriva petrolului rusesc.

„Nu vom face comentarii cu privire la măsurile pe care le iau alte țări în materie de sancțiuni împotriva Rusiei. Rămânem fideli sancțiunilor noastre privind importurile de petrol și gaze din Rusia și trebuie să reiterăm apelul ca rușii să nu profite de conflictul actual din Orientul Mijlociu. Este o ironie prea mare”, a reacționat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Paula Pinho, informează

O licență publicată pe site-ul guvernului britanic pe 19 mai permite importurile de motorină și combustibil pentru avioane obținute din petrol rusesc, cu condiția ca „produsele să fi fost prelucrate într-o țară terță”, informează The Kyiv Independent.

Măsura a fost larg mediatizată ca o relaxare a sancțiunilor și se pare că oficialii de la Kiev și din capitalele europene nu au fost informați în prealabil.

Marea Britanie a introdus un set mai amplu de sancțiuni, anunțat inițial în octombrie. Se pare că licența din 19 mai înseamnă că unele dintre acestea vor fi introduse treptat, în loc să fie aplicate imediat. Licența intră în vigoare pe 20 mai și are durată nedeterminată, dar poate fi revocată sau suspendată în orice moment.

Recunoscând confuzia creată de anunțuri, ministrul britanic al comerțului, Chris Bryant, și-a cerut scuze.

De asemenea, pe 19 mai, Regatul Unit a emis o licență generală care vizează transportul maritim de GNL rusesc. Aceasta permite transportul și livrarea de GNL pe cale maritimă de la terminalele rusești Sakhalin-2 sau Yamal LNG. Licența respectivă expiră la 1 ianuarie 2027.

Marea Britanie și Uniunea Europeană au fost vârful de lance al eforturilor internaționale de impunere a presiunii asupra economiei Rusiei ca urmare a războiului pornit împotriva Ucrainei, arată The Guardian.

Marți, Regatul Unit a semnat o declarație a G7 prin care și-a reafirmat „angajamentul ferm” de a impune „costuri severe” Rusiei. Anterior, anunțase că va bloca petrolul rusesc rafinat în alte țări pentru a „restricționa și mai mult fluxul de fonduri către Kremlin”.

În această săptămână, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a prelungit cu 30 de zile derogarea de la sancțiuni, permițând achiziționarea de petrol rusesc aflat deja pe mare, afirmând într-o postare pe X că această prelungire va „oferi o flexibilitate suplimentară, iar noi vom colabora cu aceste țări pentru a acorda licențe specifice, după cum va fi necesar”.

Miniștrii de finanțe ai principalelor țări europene l-au îndemnat în privat pe secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, să pună capăt războiului purtat de țara sa în Orientul Mijlociu, pentru a împiedica conflictul să afunde și mai mult continentul în criza economică, informează Politico Europe.

În cadrul reuniunii miniștrilor de finanțe din G7, care a avut loc luni și marți la Paris, i s-a spus lui Bessent că războiul din Iran alimentează o creștere bruscă a prețurilor petrolului în Uniunea Europeană, afectând creșterea economică și amenințând cu o criză alimentară în toată regula.

Germania, Franța, Italia și Comisia Europeană și-au unit forțele pentru a transmite acest mesaj în cadrul unei discuții cu ușile închise privind consecințele economice ale războiului din Orientul Mijlociu, potrivit a trei oficiali informați cu privire la discuții, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber.

„Nu doar europenii gândesc astfel. Cu toții considerăm că această situație trebuie să ia sfârșit cât mai curând posibil”, a declarat reporterilor ministrul francez al finanțelor, Roland Lescure, care a prezidat reuniunea, în cadrul unei conferințe de presă organizate marți, la încheierea discuțiilor.

„Știm cu toții că, cu cât redeschidem mai repede Strâmtoarea Ormuz, cu atât mai repede va fi rezolvat aspectul economic al acestui conflict geopolitic și cu atât mai bine vom sta cu toții”, a adăugat el.