UE este alături de Franța în fața celor mai grave incendii de vegetație din istoria recentă, care devastează regiunea Aude: „Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescEU”
Europa este alături de Franța, în timp ce cele mai grave incendii de vegetație din istoria recentă devastează regiunea Aude, a transmis miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
„Gândurile mele se îndreaptă către curajoșii pompieri care luptă cu flăcările. Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescEU pentru a sprijini eforturile de a aduce incendiile sub control”, a scris von der Leyen, pe platforma X.
Pompierii francezi s-au luptat miercuri să aducă sub control cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat în această țară în ultimii aproape 80 de ani, focul din regiunea sudică Aude cuprinzând deja o suprafață mai mare decât cea a capitalei Paris, transmite Reuters, citat de Agerpres.
O persoană și-a pierdut viața în localitatea Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, la circa 30 de kilometri de orașul Perpignan, potrivit prefecturii departamentului Aude. Focul, care s-a răspândit foarte rapid prin păduri și sate, a distrus cel puțin 25 de locuințe, forțându-i pe locuitori să fugă din calea flăcărilor. Multe drumuri din regiune sunt închise.
„Este o catastrofă de proporții fără precedent”, a declarat premierul Francois Bayrou în timpul vizitei sale la Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.
Uniunea Europeană este „pregătită” să vină în ajutorul Franței, care se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din această vară, a declarat miercuri comisarul european pentru pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, citat de AFP.
„Urmărim cu atenție situația dificilă provocată de incendiile de vegetație din Aude, Franța. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și de curajoșii pompieri care lucrează neobosit pentru a ține flăcările sub control. Uniunea Europeană este pregătită să mobilizeze sprijin internațional, dacă va fi necesar”, a scris Hadja Lahbib, pe X.
Incendiul a cuprins 16.000 de hectare, o suprafață similară cu cea care a ars pe tot teritoriul Franței în ultimii ani, a declarat ministrul de Interne, Bruno Retailleau. Oficialul a adăugat că aceasta este cea mai mare suprafață arsă într-un singur incendiu, în Franța, după anul 1949.
Social-democrații, Verzii și Stânga din PE cer suspendarea Acordului de Asociere UE-Israel și sancționarea autorităților israeliene: Există dovezi clare că în Gaza se comite un genocid
Liderii grupurilor Socialiștilor&Democraților (S&D), ai Verzilor (Greens/EFA) și ai Stângii Unite Europene (GUE/NGL) din Parlamentul European au transmis, marți, o scrisoare comună președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa, și Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, prin care critică sever lipsa de reacție a Uniunii Europene față de acțiunile de genocid din Fâșia Gaza și cer suspendarea relațiilor privilegiate cu Israelul.
„Vă scriem, în calitate de cei mai înalți reprezentanți ai instituțiilor europene, pentru a ne exprima profunda îngrijorare față de lipsa continuă de acțiune a Uniunii Europene în fața situației catastrofale din Gaza și din teritoriile palestiniene ocupate și pentru a solicita luarea de măsuri imediate”, se arată în debutul apelului semnat de liderii celor trei grupuri politice, Iratxe García Pérez (S&D), Bas Eickhout și Terry Reintke (Verzii/EFA), Manon Aubry și Martin Schirdewan (GUE/NGL).
Semnatarii acuză Israelul că, în urma atacurilor comise de Hamas la 7 octombrie 2023, a declanșat o campanie militară devastatoare care a dus la „moartea a peste 60 000 de palestinieni, strămutarea a aproape două milioane de persoane și distrugerea sistematică a infrastructurii civile”.
„Foametea este folosită ca metodă de război. Peste 6 000 de camioane cu ajutoare umanitare rămân blocate, în timp ce sute de civili au fost împușcați mortal în timp ce căutau hrană. În paralel, guvernul israelian a înaintat planuri de expulzare a întregii populații din Gaza și de cucerire militară a teritoriului, cu intenția de a menține o ocupație permanentă, încălcând în mod clar dreptul internațional. În Cisiordania, aproape 1 000 de persoane au fost ucise, iar violența coloniștilor a atins niveluri fără precedent”, se afirmă în scrisoare.
Eurodeputații susțin că „această situație nu mai poate fi considerată o simplă urgență: există dovezi clare că în Gaza se comite un genocid”, și condamnă lipsa de reacție a executivului european: „Comisia Europeană și Consiliul European nu au reușit până în prezent să răspundă cu urgența și hotărârea pe care le impun tratatele, valorile și responsabilitățile noastre.”
De asemenea, aceștia amintesc că Serviciul European de Acțiune Externă a concluzionat că Israelul încalcă articolul 2 din Acordul de asociere UE-Israel, însă nici până acum nu a fost suspendat acordul, nu au fost introduse embargouri asupra armelor și nu s-au aplicat sancțiuni celor responsabili.
„Vocea morală a UE în lume slăbește pe zi ce trece”, avertizează semnatarii.
Scrisoarea conține un set de cereri concrete adresate liderilor instituțiilor europene:
- Solicitați și sprijiniți un armistițiu imediat și permanent și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor deținuți de Hamas;
- Suspendați imediat Acordul de asociere UE-Israel;
- Întrerupeți proiectele Horizon Europe care riscă să finanțeze sau să sprijine încălcări ale drepturilor omului de către Israel, direct sau indirect;
- Adoptați sancțiuni specifice împotriva autorităților israeliene responsabile de încălcări ale dreptului internațional;
- Aplicați un embargo cuprinzător asupra armelor împotriva Israelului, fără a aduce atingere angajamentului nostru față de securitatea Israelului, în conformitate cu dreptul internațional și Carta Organizației Națiunilor Unite;
- Extindeți sancțiunile împotriva coloniștilor din Cisiordania și să interziceți comerțul cu bunuri provenite din teritoriile ocupate;
- Garantarea accesului umanitar fără obstacole și restabilirea mandatului și finanțării complete a UNRWA;
- Reafirmați angajamentului UE față de o soluție cu două state, cu măsuri politice concrete în vederea punerii sale în aplicare, înaintea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din septembrie și în conformitate cu Declarația de la New York privind soluționarea pașnică a problemei palestiniene și punerea în aplicare a soluției cu două state.
În încheiere, liderii celor trei grupuri parlamentare fac un apel ferm la responsabilitate morală și politică:
„Nu ne putem permite mai multe întârzieri. Nu ne putem permite mai multă vărsare de sânge. Istoria nu va ierta tăcerea în fața suferinței în masă și a impunității. Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea și să acționeze acum.”
Comisia Europeană a propus săptămâna trecută excluderea parțială a Israelului din acordul științific „Orizont Europa”, dar lipsa de sprijin a unor capitale europene pentru această măsură a făcut ca să nu fie luată vreo decizie (pentru adoptarea unei decizii este nevoie de o majoritate de 15 state).
Propunerea Comisiei a fost făcută după ce Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a constatat că Israelul încalcă articolul 2 referitor la respectarea drepturilor omului în cadrul Acordului de Asociere UE-Israel, în vigoare din 2000.
Comisia Europeană, „destul de surprinsă” de criticile ministrului german al Finanțelor privind acordul comercial UE-SUA
Comisia Europeană a reacționat marți la criticile formulate de ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, privind acordul comercial recent încheiat între UE și SUA, subliniind că acesta a fost rezultatul unui consens clar exprimat de majoritatea statelor membre, inclusiv Germania, relatează Politico.
„Trebuie să recunoaștem că am fost destul de surprinși să auzim această declarație din partea ministrului german”, a declarat Olof Gill, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene în domeniul comerțului.
Gill a adăugat că statele membre ale UE „ne-au subliniat că doar o soluție negociată ar putea asigura stabilitatea și protejarea intereselor noastre comune. Aceasta a fost opinia unei majorități covârșitoare a statelor membre ale UE”, inclusiv Germania.
Un oficial al Comisiei, citat sub protecția anonimatului, a declarat că „doar o mică minoritate” dintre țările membre ar fi dorit să riște un război comercial cu SUA. „Statele membre au fost cele care au cerut acest rezultat”, a subliniat oficialul.
Declarațiile vin ca reacție la interviul acordat de Lars Klingbeil înaintea vizitei sale începută luni la Washington, unde urma să se întâlnească cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent. Ministrul german a criticat dur înțelegerea: „Cred că am fost prea slabi și nu putem fi mulțumiți de rezultatul obținut.”
Acordul politic stabilește un tarif de bază de 15% pentru importurile din UE în SUA. În schimb, UE nu va impune taxe noi exporturilor americane și a acceptat să reducă la zero tarifele pentru mașinile produse în SUA.
Totuși, acordul nu include produsele din oțel și aluminiu, care rămân supuse unui tarif separat de 50%. Deși UE afirmă că cele două părți au convenit să negocieze noi cote bazate pe fluxurile comerciale istorice, partea americană nu a confirmat oficial acest angajament.
Înainte de plecarea sa la Washington, Klingbeil a declarat pentru Deutschlandfunk: „Se discută despre reglementări prin cote pentru oțel. Ar fi bine dacă acestea ar fi puse în aplicare. Voi testa, desigur, aici, ce pași este dispus să facă guvernul SUA.”
Negocierile comerciale cu SUA sunt derulate exclusiv de Comisia Europeană, nu de către statele membre individuale.
Comisia a reamintit că ține constant la curent cele 27 de state membre prin intermediul ambasadorilor acestora la Bruxelles, și că există întâlniri suplimentare ale miniștrilor de comerț pentru a discuta evoluția dosarelor. Cu toate acestea, nu este neobișnuit ca unii politicieni naționali să critice public deciziile Comisiei, chiar dacă reprezentanții lor sprijină consensul european în cadrul discuțiilor oficiale.
Comisia Europeană lansează o consultare publică pentru a evalua eficacitatea actelor legislative din sectorul aviației
Comisia Europeană a lansat astăzi, 5 august, o consultare publică pentru a evalua eficacitatea a trei acte legislative ale UE care reglementează accesul la serviciile aeroportuare și tarifarea acestora. Cetățenii, profesioniștii și experții sunt invitați să își exprime opiniile cu privire la normele privind tarifele aeroportuare, distribuirea sloturilor și serviciile de handling la sol în aeroporturile din UE.
Consultarea urmărește să evalueze dacă cadrul legislativ existent al UE – inclusiv Regulamentul privind sloturile, Directiva privind serviciile de handling la sol și Directiva privind tarifele aeroportuare – rămâne eficient în atingerea obiectivelor sale.
Concret, aceste norme stabilesc, de exemplu, cât plătesc companiile aeriene pentru utilizarea anumitor facilități aeroportuare, ceea ce, la rândul său, are un impact asupra prețului plătit de pasageri. Ele influențează posibilitatea pasagerilor de a găsi conexiunea dorită la momentul potrivit. De asemenea, ele influențează timpul de așteptare și calitatea serviciilor în ceea ce privește manipularea bagajelor. Cu toate acestea, având în vedere schimbările condițiilor de piață și prioritățile în materie de mediu, este important să se asigure că normele rămân relevante și eficiente.
Consultarea ia în considerare tendințele recente, cum ar fi consolidarea pieței, provocările legate de capacitatea aeroporturilor, deficitul de forță de muncă, concurența crescută din partea companiilor aeriene și aeroporturilor din afara UE, precum și necesitatea decarbonizării. Feedback-ul primit va ajuta, de asemenea, Comisia să identifice oportunități de simplificare și de reducere a sarcinilor administrative.
„Aviația joacă un rol esențial în creșterea mobilității, stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și facilitarea comerțului – toate în beneficiul cetățenilor UE. De asemenea, este crucială pentru menținerea conectivității între regiunile Uniunii Europene. Prin urmare, invit toți cetățenii și organizațiile interesate să își împărtășească opiniile cu privire la legislația noastră actuală în domeniul aeroporturilor. Trebuie să cultivăm un sector al aviației rezilient, competitiv și durabil, care să asigure o conectivitate accesibilă”, a declarat Comisarul pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.
Consultarea este deschisă până la 28 octombrie 2025 și este disponibilă pe portalul „Have your Say” în toate limbile oficiale ale UE.
