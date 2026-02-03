MAREA BRITANIE
UE este deschisă să discute cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă, fiind gata să „lase în urmă fantomele trecutului”, dar semnalează că libertățile pieței unice nu sunt negociabile
Comisia Europeană ar fi „deschisă” la discuții privind strângerea legăturilor comerciale cu Regatul Unit, inclusiv o uniune vamală, a declarat un înalt oficial al UE, informează The Guardian.
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat pentru BBC că blocul european este „gata să se implice cu o atitudine receptivă” atunci când a fost întrebat despre o uniune vamală.
Declarațiile vin pe fondul presiunilor crescânde din cadrul Partidului Laburist pentru aderarea la o uniune vamală cu UE, în contextul în care guvernul încearcă să stimuleze creșterea economică într-o perioadă de turbulențe geopolitice.
Keir Starmer caută legături economice mai profunde cu piața unică a UE, afirmând că uniunea vamală „nu ne mai servește foarte bine scopului nostru”.
O uniune vamală cu UE ar pune sub semnul întrebării acordurile comerciale ale Regatului Unit cu țări precum India, Australia și Japonia, care contribuie puțin la creșterea economică, dar sunt simboluri puternice ale Brexitului. În teorie, în cadrul unei uniuni vamale, Regatul Unit ar fi sub umbrela celor peste 40 de acorduri comerciale ale UE cu aproximativ 70 de țări și regiuni.
Starmer a declarat reporterilor în ultimele zile că există „alte domenii ale pieței unice în care ar trebui să vedem dacă nu putem face mai multe progrese”.
După discuțiile purtate luni la Londra cu mai mulți miniștri, printre care Rachel Reeves, Dombrovskis a sugerat că Regatul Unit nu va putea alege anumite domenii ale pieței unice pentru o aliniere mai strânsă.
El a afirmat că apartenența la piața unică este soluția cea mai „avantajoasă pentru ambele părți”, dar că aceasta presupune respectarea „celor patru libertăți”, inclusiv libertatea de circulație.
De la referendumul privind Brexit-ul din iunie 2016, UE a susținut că cele patru libertăți ale pieței unice – bunuri, servicii, capital și circulație – nu pot fi separate.
La aproape un deceniu distanță, membrii UE consideră în continuare că ar fi dificil să ofere Regatului Unit aranjamente speciale, în condițiile în care statele membre sunt obligate să adere la toate politicile.
În mod public, însă, tonul este mai prietenos. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat marți că Europa și Regatul Unit „au nevoie de o nouă modalitate de colaborare” în domeniul comerțului, vamal, cercetării, mobilității, securității și apărării.
Într-un discurs amplu adresat Senatului spaniol cu privire la provocările geopolitice cu care se confruntă Europa, ea a afirmat: „Este timpul să lăsăm în urmă fantomele trecutului, să resetăm parteneriatul nostru și să găsim împreună soluții”.
Răspunzând la comentariile lui Starmer, purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, a declarat luni că piața unică a UE este „cu adevărat una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este cu adevărat bijuteria coroanei”.
Ea a adăugat: „Apreciem foarte mult faptul că aceste avantaje ale pieței unice sunt recunoscute de prim-ministrul Starmer”. Un summit UE-Marea Britanie – care nu are încă o dată fixă – „ar fi ocazia de a discuta cu Marea Britanie ce anume intenționează”, a spus ea.
Sunt în curs discuții între UE și Marea Britanie cu privire la un acord veterinar, un program de schimb pentru tineri, aderarea la piața de energie electrică a UE și conectarea sistemelor de comercializare a emisiilor.
Citiți și: După o pauză însemnată provocată de Brexit, Marea Britanie va reveni în programul emblematic al UE Erasmus+ începând cu anul 2027
Discuția are loc în contextul în care UE se concentrează asupra modalităților de revitalizare a pieței unice, în urma unui raport dur al fostului prim-ministru italian Mario Draghi din 2024 privind amenințarea încetinirii creșterii economice a Europei.
Luni, Draghi a declarat că „Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată în același timp”, solicitând simultan trecerea de la confederație la federație.
Citiți și: Clamând o ordine globală “defunctă”, Mario Draghi revine cu doctrina “federalismului pragmatic”: Puterea înseamnă o Europă federală autentică
„Punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile”, avertizează Mario Draghi: O Europă unită în domeniul comerțului, dar fragmentată în apărare, riscă să-și vadă puterea folosită împotriva sa
Liderii UE se vor reuni săptămâna viitoare în Belgia pentru un summit special în care vor discuta despre modalitățile de consolidare a pieței unice a UE, pe care președintele Consiliului European, António Costa, a descris-o ca fiind „un imperativ strategic”.
COMISIA EUROPEANA
UE semnalează disponibilitatea de a discuta cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”: Piața unică este una dintre comorile noastre
Uniunea Europeană a semnalat disponibilitatea de a discuta cu Regatul Unit despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”.
„Piața noastră unică este într-adevăr una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este într-adevăr bijuteria coroanei, nu-i așa? Apreciem foarte mult faptul că aceste avantaje ale pieței unice sunt recunoscute de prim-ministrul Starmer. În curând vom avea un summit cu Regatul Unit. Înțeleg că nu s-a stabilit încă o dată definitivă, dar acesta va fi momentul potrivit pentru a discuta cu Regatul Unit ce anume are în vedere și cum intenționează să procedeze. Deocamdată, asta este tot ce putem spune”, a menționat purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, potrivit The Guardian.
Keir Starmer a declarat că legăturile mai strânse cu piața unică a UE sunt preferabile unei uniuni vamale, dând astfel cel mai clar semnal de până acum că guvernul dorește să aprofundeze legăturile cu Bruxelles.
Prim-ministrul a afirmat că Regatul Unit ar trebui să ia în considerare „o aliniere și mai strânsă” la piața unică. „Dacă este în interesul nostru național… atunci ar trebui să luăm în considerare acest lucru, ar trebui să mergem până acolo”, a declarat el pentru Laura Kuenssberg, la BBC, informează The Guardian.
Ca răspuns la unii colegi din cabinet care au sugerat că Marea Britanie ar trebui să încerce să formeze o uniune vamală cu UE, Starmer a spus că nu crede că aceasta este soluția. „Este mai bine să ne orientăm către piața unică decât către uniunea vamală pentru o aliniere mai strânsă”, a spus el.
Comentariile lui Starmer, care sugerează că Marea Britanie ar putea explora și alte sectoare pentru o aliniere dinamică, dincolo de acordul privind alimentele și băuturile convenit în luna mai, au stârnit reacții furioase din partea Partidului Reformist Britanic și a conservatorilor.
Prim-ministrul a afirmat că multe lucruri s-au schimbat în ultimii ani, inclusiv semnarea de noi acorduri comerciale sub guvernarea Partidului Laburist. „Am susținut timp de mulți ani o uniune vamală cu UE, dar multe lucruri s-au schimbat de atunci”, a declarat el.
Guvernul a înregistrat progrese lente în ceea ce privește acordul anunțat recent cu Bruxelles și s-a retras din planurile de aderare la un fond de apărare al UE în valoare de miliarde de euro. Negocierile privind noul acord privind produsele alimentare și băuturile (SPS) anunțat în mai, precum și un program de mobilitate pentru tineri, continuă, dar există mai multe puncte importante de dispută.
Citiți și: Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, afirmă Keir Starmer: Trebuie să examinăm instrumente precum SAFE
Orice aliniere suplimentară cu UE va fi probabil însoțită de o nouă cerere din partea Bruxelles-ului de relaxare a restricțiilor în materie de migrație. Starmer a declarat că nu vor fi restabilite drepturile de liberă circulație în cadrul viitoarelor negocieri, dar a apărat acordul privind un program de mobilitate pentru tineri.
INTERNAȚIONAL
Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, afirmă Keir Starmer: Trebuie să examinăm instrumente precum SAFE
Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu Uniunea Europeană în materie de apărare, în special prin inițiativa SAFE, la care Londra nu a aderat deocamdată, a indicat premierul Keir Starmer, transmit duminică AFP și Reuters, potrivit Agerpres.
Londra și Bruxellesul nu au reușit la finele lui 2025 să se pună de acord asupra participării britanice la programul SAFE al UE, dotat cu 150 miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru proiecte de înzestrare militară.
Negocierile s-au blocat în ce privește participarea financiară cerută Regatului Unit, de până la 6, miliarde de euro, considerată prea mare de către guvernul britanic.
Comisia Europeană examinează acum lansarea unei a doua ediții a schemei de împrumuturi SAFE.
Întrebat dacă Marea Britanie va încerca să se alăture celei de-a doua ediții, Starmer a spus că Europa trebuie să facă mai mult pentru a se reînarma.
„Consider că în materie de cheltuieli, de capacități și de cooperare, trebuie să facem mai mult împreună”, iar „aceasta ar trebui să ne aducă să examinăm dispozitive precum SAFE și altele, pentru a vedea dacă nu există un mod de a lucra mai strâns împreună”, le-a declarat Starmer jurnaliștilor la revenirea din China săptămâna trecută. Declarațiile au fost făcute publice duminică.
După accederea sa la guvernare în iulie 2024, liderul laburist încearcă o apropiere de UE. La primul summit bilateral din primăvara lui 2025, cele două părți au încheiat un „nou parteneriat strategic”, ce prevede în special o colaborare mai strânsă în materie de apărare și securitate, precum și o relaxare a constrângerilor în comerțul cu produse alimentare.
Adoptat de Consiliul Uniunii Europene la 27 mai 2025, SAFE (Security Action for Europe) este noul instrument financiar al UE conceput pentru a oferi sprijin financiar statelor membre în vederea accelerării pregătirii în domeniul apărării, permițând investiții urgente și majore în sprijinul industriei europene de apărare, cu accent pe eliminarea lacunelor critice în materie de capacități.
Deși numai statele membre pot obține împrumuturi SAFE, următoarele țări pot participa la achiziții comune:
- țările în curs de aderare, țările candidate și țările potențial candidate la aderarea la UE;
- țările care au semnat parteneriate de securitate și apărare cu UE, precum Albania, Canada, Japonia, Moldova, Macedonia de Nord, Norvegia, Coreea de Sud și Regatul Unit
Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, va fi luni la Londra, unde va discuta cu mai mulți miniștri britanici, înaintea unui summit bilateral prevăzut mai târziu în acest an.
Keir Starmer a respins orice posibilitate de revenire a Marii Britanii în uniunea vamală, care ar pune în dificultate acordurile comerciale încheiate de Londra cu mai multe țări, în special SUA și India, însă rămâne deschis unei mai mari alinieri la regulile pieței unice.
Premierul britanic a indicat, de asemenea, că negocierile continuă cu privire la un program de mobilitate pentru tineri, care ar cuprinde un „plafon” al numărului de vize acordate și al duratei de ședere autorizate.
Londra și Bruxellesul au convenit deja ca, începând din 2027, Regatul Unit să revină în programul european de schimburi universitare Erasmus+, oferind din nou studenților britanici posibilitatea de a participa la mobilități academice după o pauză de șase ani cauzată de Brexit.
INTERNAȚIONAL
Keir Starmer apără vizita în China drept un mijloc de a reconstrui încrederea reciprocă și de a consolida relațiile comerciale cu Beijing
Prim-ministrul britanic Keir Starmer și-a apărat vineri vizita în China ca pe un mijloc de a reconstrui o încredere reciprocă și a de întări relațiile comerciale cu Beijingului, o perspectivă pe care Donald Trump a caracterizat-o drept „foarte periculoasă”, relatează AFP, potrivit Agerpres.
În cadrul unui discurs susținut în fața comunității chineze și britanice la Bank of China, Starmer a vorbit despre discuțiile „foarte călduroase, foarte bune”, cu președintele Xi Jinping de joi, care au permis „realizarea unui progres real”.
„Așa ne construim încrederea reciprocă”, a subliniat el.
Ca și recenta vizită a premierului canadian Mark Carney, această apropiere între Londra și Beijing îl irită pe Donald Trump, în contextul rivalității crescânde între primele două puteri mondiale.
„Este foarte periculos pentru ei să facă acest lucru”, a spus președintele american în cadrul unei discuții cu presa înainte de avanpremiera la Washington a unui documentar consacrat soției sale Melania Trump.
„China este gata să întărească cooperarea cu toate țările, într-un spirit de beneficiu reciproc și de rezultate câștigătoare pentru toată lumea”, a răspuns într-un briefing de presă Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe.
În mod concret, Keir Starmer, care a ajuns la Shanghai la mijlocul zilei înainte de a pleca spre Japonia sâmbătă, nu ar urma să plece din China cu o recoltă de contracte sau cu anunțuri răsunătoare, comentează AFP.
El a obținut câteva gesturi din partea Beijingului, precum scăderea taxelor vamale asupra exporturilor de whisky sau un acord de cooperare în materie de luptă împotriva imigrației, ale cărui efecte rămân să fie demonstrate.
Downing Street a anunțat la rândul său că Beijingul îi va acorda Regatului Unit o scutire de vize pentru britanicii care efectuează sejururi mai scurte de treizeci de zile în China. Însă purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a afirmat vineri că China „examinează activ” o astfel de scutire și „o va face publică în timpul dorit, o dată procedurile necesare îndeplinite”.
„Este simbolic ceea ce facem cu această relație”, a afirmat totuși Keir Starmer la Bank of China.
În total, în jur de zece acorduri de cooperare – cu prevederi încă neclare – au fost semnate, în domenii precum sănătatea sau serviciile.
În paralel, gigantul farmaceutic britanic AstraZeneca și-a anunțat intenția de a investi 15 miliarde de dolari până în 2030 în China, în timp ce furnizorul de energie Octopus Energy va crea o societate comună cu un partener chinez pentru a opera pe piața chineză.
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că reluarea relațiilor cu China de către premierul britanic Keir Starmer este „foarte periculoasă”.
Trump a făcut aceste declarații după ce premierul britanic s-a întâlnit joi la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping, unde Starmer a solicitat o relație „mai complexă” între cele două țări și a obținut pentru cetățenii britanici dreptul de a călători fără viză în China pentru o perioadă de până la 30 de zile, precum și o reducere a tarifelor chinezești pentru whisky-ul scoțian.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
“Fake news și dezinformare”: Ministerul Finanțelor respinge acuzațiile privind efectele negative ale taxei de 25 de lei pe coletele non-UE
Secretarul general al NATO, discurs în Parlamentul Ucrainei: Asigurarea unui acord cu Rusia “va necesita alegeri dificile”. Pacea va fi durabilă “pentru că există forță reală care să o susțină”
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
UE este deschisă să discute cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă, fiind gata să „lase în urmă fantomele trecutului”, dar semnalează că libertățile pieței unice nu sunt negociabile
Ucraina „va adapta activitatea” echipei sale de negociere după atacul Rusiei asupra infrastructurii energetice, afirmă Volodimir Zelenski
Macron: Sunt în pregătire discuții tehnice pentru reluarea dialogului direct dintre Europa și Rusia
„Taxa Temu”, explicată de un expert în fiscalitate: Legea lasă loc unor interpretări greșite privind „locul de începere al livrării” și modul de aplicare a taxei
UE stabilește primul standard voluntar din lume pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon: Un pas vital către atingerea obiectivelor noastre de neutralitate climatică
“Polonia se uită și spre Nord” – Sikorsi semnalează, la Oslo, o pivotare strategică a țării sale: Ne place să ne considerăm sudul Scandinaviei
Televiziunea publică din Polonia a lansat o versiune în limba română a programului de ştiri, destinată publicului din Republica Moldova
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
ROMÂNIA4 days ago
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale
-
REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Unirea R. Moldova cu România, în plenul Consiliului Europei. Cum a răspuns Maia Sandu unui parlamentar francez: “Nu vrem să cădem din nou sub ocupația Rusiei”
-
ROMÂNIA4 days ago
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
-
ROMÂNIA3 days ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
-
SUA1 day ago
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio