UE este deschisă să discute cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă, fiind gata să „lase în urmă fantomele trecutului”, dar semnalează că libertățile pieței unice nu sunt negociabile

Comisia Europeană ar fi „deschisă” la discuții privind strângerea legăturilor comerciale cu Regatul Unit, inclusiv o uniune vamală, a declarat un înalt oficial al UE, informează The Guardian.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat pentru BBC că blocul european este „gata să se implice cu o atitudine receptivă” atunci când a fost întrebat despre o uniune vamală.

Declarațiile vin pe fondul presiunilor crescânde din cadrul Partidului Laburist pentru aderarea la o uniune vamală cu UE, în contextul în care guvernul încearcă să stimuleze creșterea economică într-o perioadă de turbulențe geopolitice.

Keir Starmer caută legături economice mai profunde cu piața unică a UE, afirmând că uniunea vamală „nu ne mai servește foarte bine scopului nostru”.

O uniune vamală cu UE ar pune sub semnul întrebării acordurile comerciale ale Regatului Unit cu țări precum India, Australia și Japonia, care contribuie puțin la creșterea economică, dar sunt simboluri puternice ale Brexitului. În teorie, în cadrul unei uniuni vamale, Regatul Unit ar fi sub umbrela celor peste 40 de acorduri comerciale ale UE cu aproximativ 70 de țări și regiuni.

Starmer a declarat reporterilor în ultimele zile că există „alte domenii ale pieței unice în care ar trebui să vedem dacă nu putem face mai multe progrese”.

După discuțiile purtate luni la Londra cu mai mulți miniștri, printre care Rachel Reeves, Dombrovskis a sugerat că Regatul Unit nu va putea alege anumite domenii ale pieței unice pentru o aliniere mai strânsă.

El a afirmat că apartenența la piața unică este soluția cea mai „avantajoasă pentru ambele părți”, dar că aceasta presupune respectarea „celor patru libertăți”, inclusiv libertatea de circulație.

De la referendumul privind Brexit-ul din iunie 2016, UE a susținut că cele patru libertăți ale pieței unice – bunuri, servicii, capital și circulație – nu pot fi separate.

La aproape un deceniu distanță, membrii UE consideră în continuare că ar fi dificil să ofere Regatului Unit aranjamente speciale, în condițiile în care statele membre sunt obligate să adere la toate politicile.

În mod public, însă, tonul este mai prietenos. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat marți că Europa și Regatul Unit „au nevoie de o nouă modalitate de colaborare” în domeniul comerțului, vamal, cercetării, mobilității, securității și apărării.

Într-un discurs amplu adresat Senatului spaniol cu privire la provocările geopolitice cu care se confruntă Europa, ea a afirmat: „Este timpul să lăsăm în urmă fantomele trecutului, să resetăm parteneriatul nostru și să găsim împreună soluții”.

Răspunzând la comentariile lui Starmer, purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, a declarat luni că piața unică a UE este „cu adevărat una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este cu adevărat bijuteria coroanei”.

Ea a adăugat: „Apreciem foarte mult faptul că aceste avantaje ale pieței unice sunt recunoscute de prim-ministrul Starmer”. Un summit UE-Marea Britanie – care nu are încă o dată fixă – „ar fi ocazia de a discuta cu Marea Britanie ce anume intenționează”, a spus ea.

Sunt în curs discuții între UE și Marea Britanie cu privire la un acord veterinar, un program de schimb pentru tineri, aderarea la piața de energie electrică a UE și conectarea sistemelor de comercializare a emisiilor.

Discuția are loc în contextul în care UE se concentrează asupra modalităților de revitalizare a pieței unice, în urma unui raport dur al fostului prim-ministru italian Mario Draghi din 2024 privind amenințarea încetinirii creșterii economice a Europei.

Luni, Draghi a declarat că „Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată în același timp”, solicitând simultan trecerea de la confederație la federație.

Liderii UE se vor reuni săptămâna viitoare în Belgia pentru un summit special în care vor discuta despre modalitățile de consolidare a pieței unice a UE, pe care președintele Consiliului European, António Costa, a descris-o ca fiind „un imperativ strategic”.