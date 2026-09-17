UE este „mai atractivă ca oricând”, subliniază comisarul european pentru extindere, invocând „explorarea unor alte forme de cooperare, precum cea cu Canada”

Europa este „mai atractivă ca oricând”, a subliniat comisarul european pentru extindere, Marta Kos, cu prilejul unei vizite la Oslo, dând drept exemplu proiectul de asociere dintre UE și Canada, informează AFP, citat de Agerpres.

„Europa nu a fost niciodată atât de atractivă ca astăzi”, a declarat Marta Kos, întrebată despre o eventuală pierdere de atractivitate a UE după ce islandezii au respins prin referendum, la sfârșitul lui august, reluarea negocierilor de aderare.

”Când vorbesc despre atractivitate, nu vorbesc doar despre faptul de a deveni sau nu membru al Uniunii. Vorbesc despre voința de a lucra mai strâns cu noi sau de a explora alte forme de cooperare la care nu ne-am gândit încă, precum cea cu Canada”, a adăugat ea.

Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri cu impunerea unor „tarife vamale severe” dacă Uniunea Europeană va merge mai departe cu planul de a acorda Canadei statutul de membru asociat, în contextul războiului comercial dintre Statele Unite și vecinul său nordic.

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„Dacă voi considera că este câtuși de puțin un act ostil, voi impune tarife vamale foarte severe sau voi opri comerțul cu Europa în multe domenii”, a adăugat el.

Trump a lăsat deschisă posibilitatea de a accepta această înțelegere dacă va considera că a fost făcută „cu bune intenții”, dar a avertizat că, în caz contrar, Statele Unite ar putea impune „tarife vamale foarte mari Europei”.

Comisia Europeană i-a răspuns președintelui, transmițându-i că planul său de a aprofunda parteneriatul cu Canada „nu este îndreptat împotriva nimănui”.

Comentariile făcute miercuri de Trump vin în contextul în care Canada încearcă să își reducă dependența economică de Statele Unite, pe fondul războiului comercial în escaladare dintre cele două țări.

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Ursula von der Leyen a formulat miercuri, în discursul privind Starea Uniunii Europene, o propunere prin care Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene, în cadrul unei aprofundări a parteneriatului dintre UE și Ottawa. Ursula Von der Leyen i s-a adresat direct premierului canadian Mark Carney, prezent în Parlamentul European ca invitat de onoare, afirmând că prezența sa „este un simbol al prieteniei durabile dintre popoarele noastre”.

Președinta Comisiei Europene a anunțat că UE și Canada vor lucra împreună pentru „a deschide calea ca Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene”, în contextul în care Europa își regândește parteneriatele comerciale și strategice într-un sistem internațional aflat într-o perioadă de transformare.

Canada ar putea fi doar primul dintr-o serie de state care ar putea primi statutul de membru asociat la UE.

Potrivit unor declarații susținute pentru Euronews de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, țări precum Australia și Noua Zeelandă ar putea urma exemplul Canadei, pe măsură ce națiunile cu viziuni similare caută să stabilească legături mai strânse.