UE este „mai importantă ca niciodată” pentru a răspunde provocărilor unei lumi în schimbare, subliniază Emmanuel Macron: Europa trebuie să redescopere curajul fondatorilor săi

Uniunea Europeană este „mai importantă ca niciodată” pentru a răspunde provocărilor unei lumi în schimbare, a subliniat președintele francez Emmanuel Macron în discursul susținut la Centrul de congrese „Robert Schuman” din Metz, înainte de a-l introduce pe Papa Leon, aflat în vizită în Franța, informează The Guardian.

Liderul francez a vorbit despre istoria integrării europene, prezentând-o ca un răspuns la ororile celui de-Al Doilea Război Mondial și ale Holocaustului.

EN DIRECT | Aux racines de l’Europe pour la paix et l’unité. Allocutions à Metz. https://t.co/z3iYa7EYU4 — Élysée (@Elysee) September 28, 2026

Macron a remarcat că integrarea europeană a fost un proces „clădit pe un alt principiu prețuit de tradiția Bisericii: principiul subsidiarității”.

„Acesta este un principiu al libertății care protejează capacitatea de acțiune a celei mai mici entități, impunând în același timp entității mai mari să respecte această autonomie și să ofere sprijin atunci când resursele proprii ale celei mai mici nu mai sunt suficiente. Este un principiu care definește adevărata natură a Europei noastre: nu o putere care anulează națiunile, ci o forță care extinde și consolidează capacitatea lor de acțiune”, a evidențiat președintele francez.

El a afirmat că, timp de două milenii, „Europa a visat la unitate” și a salutat UE ca fiind „o invenție unică”, care este „mai esențială ca niciodată”, întrucât „lumea s-a schimbat” odată cu invazia rusă în Ucraina și „renașterea imperiilor”.

„Schuman a scris că pacea mondială nu poate fi asigurată fără eforturi creative proporționale cu pericolele care o amenință. Acum că amploarea acestor pericole s-a schimbat, eforturile noastre pentru pace trebuie să se ridice la înălțimea provocării”, a subliniat Macron.

Liderul francez și-a încheiat intervenția cu un mesaj adresat Papei Leon.

„Aici, la Metz, suntem încântați să vă primim, Sfinte Părinte, să vă ascultăm și să învățăm de la dumneavoastră. Căci aici se află inima străveche a Europei – o Europă care protejează, unește și acționează; o Europă suverană și democratică, animată de o viziune a păcii și prosperității; o Europă care trebuie să redescopere curajul fondatorilor săi. Curajul de a deveni forța pentru pace, independență și democrație care este menită să fie; curajul de a rezista tendinței de a se închide în sine, de a-l urî pe celălalt și de a ceda în fața renașterii naționalismului care produce diviziuni”, a mai spus Emmanuel Macron.

În urmă cu nouă ani, președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea cu privire la viitorul Europei, într-un discurs istoric susținut la Universitatea Sorbona din Paris.

La momentul respectiv, Macron a evidențiat că „singura cale care ne asigură viitorul este reconstrucția unei Europe suverane, unite și democratice”.

De atunci, Europa s-a mobilizat, a amintit liderul francez zilele trecute, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Am investit împreună în fața crizelor, pentru a proteja, a investi și a acționa în fața pandemiei de Covid, a agresiunii militare rusești din Ucraina, cu un sprijin fără precedent și cu ajutorul Coaliției Voluntarilor, precum și în fața concurenței din partea Chinei sau a Statelor Unite. Ne-am consolidat apărarea europeană. Ne-am asigurat independența energetică. Am relansat industria și locurile de muncă. Am accelerat programul spațial. Ne-am protejat tehnologiile și interesele și avem o ambiție europeană în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor viitorului. Da, în nouă ani, suveranitatea europeană pe care unii o considerau imposibilă sau iluzorie a devenit o realitate concretă și o ambiție comună”, a arătat Macron.