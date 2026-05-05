UE „este pregătită pentru orice scenariu”, transmite Ursula von der Leyen după ce Trump a amenințat că va impune taxe suplimentare: O înțelegere este o înțelegere

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Uniunea Europeană este „pregătită pentru orice scenariu”, după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va crește tarifele la importurile de autoturisme, informează Euronews.

Președintele SUA i-a șocat pe europeni săptămâna trecută când a amenințat brusc că va majora tarifele vamale pentru autoturismele fabricate în UE de la 15% la 25%, invocând nerespectarea acordului comercial încheiat de Statele Unite și Uniunea Europeană, anul trecut, în Scoția.

„O înțelegere este o înțelegere, iar noi avem o înțelegere. Iar esența acestei înțelegeri este prosperitatea, regulile comune și fiabilitatea. Ne dorim ca această colaborare să aducă beneficii reciproce, cooperare și fiabilitate. Și suntem pregătiți pentru orice scenariu”, a declarat von der Leyen marți, în Armenia, lăsând să se înțeleagă că Uniunea Europeană va recurge la măsuri de retorsiune.

Președinta Comisiei Europene, care supervizează politica comercială, a declarat că Uniunea Europeană se află „în etapele finale” ale punerii în aplicare a pilonului acordului comercial UE-SUA menit să elimine tarifele vamale pentru o gamă largă de produse americane.

Legislația este în curs de negociere în Parlamentul European, unde a fost amânată anterior din cauza încercării ferme a lui Trump de a prelua Groenlanda de la Danemarca. Eurodeputații au modificat textul inițial pentru a consolida măsurile de protecție.

Conform declarației comune publicate de Bruxelles și Washington anul trecut, SUA urmau să reducă tarifele vamale pentru autovehiculele fabricate în UE odată cu introducerea legislației, și nu abia după aprobarea finală a acesteia.

În același timp, SUA s-au angajat să aplice un plafon global de 15% pentru mărfurile din UE, excluzând cumularea taxelor suplimentare.

„Alinierea la plafonul convenit nu a fost încă realizată”, a declarat von der Leyen, solicitând respectarea „diferitelor procese democratice”.

Alături de ea, Antonio Costa, președintele Consiliului European, a afirmat că cele 27 de state membre susțin „pe deplin” activitatea Comisiei și a președintei acesteia.

De când Donald Trump și-a exprimat intenția de a impune tarife suplimentare, Uniunea Europeană a solicitat „claritate” din partea Washingtonului cu privire la rațiunea din spatele deciziei, semnalând în același timp că este pregătită să răspundă.

Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț, este așteptat să se întâlnească cu Jamieson Lee Greer, reprezentantul comercial la SUA, marți, în contextul unei reuniuni a G7, desfășurată la Paris.

Anunțul lui Trump a fost corelat cu comentariile făcute recent de cancelarul german Friedrich Merz, care a afirmat că Iranul a „umilit” Statele Unite.

Germania este direct afectată de taxele suplimentare, fiind cel mai mare producător de automobile din Europa și depinde în mare măsură de exporturi.

Într-o reacție clarificatoare, Merz a negat orice legătură între declarațiile sale și taxa suplimentară americană de 25% pentru importurile de autoturisme.