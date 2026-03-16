UE exclude relaxarea interdicției privind gazul rusesc pentru a contracara creșterea prețurilor la energie: Ar fi o greșeală să îi permitem din nou lui Putin să ne șantajeze 

Uniunea Europeană nu va ceda presiunilor de a relua relațiile cu Rusia în domeniul energiei pentru a contracara creșterea prețurilor provocată de războiul din Iran, a declarat luni comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, informează Politico Europe.

„Am decis în cadrul Uniunii Europene că nu dorim să reintroducem energia rusească”, a afirmat Dan Jørgensen în contextul reuniunii miniștrilor energiei din UE.

„Este extrem de important să rămânem pe această linie — nu putem, în Europa, să contribuim indirect la finanțarea războiului brutal și ilegal al Rusiei”, a spus el.

Aceste declarații vin într-un moment în care tot mai mulți lideri ai UE solicită o reevaluare a relației blocului cu Rusia, ceea ce riscă să compromită punerea în aplicare a procesului istoric de renunțare treptată la gazul rusesc. Comisia urmează să anunțe luna viitoare o interdicție similară în ceea ce privește petrolul.

„Am depins mult prea mult timp de energia din Rusia, ceea ce i-a permis lui Putin să ne șantajeze cu energia și să o folosească ca armă împotriva noastră, iar noi suntem hotărâți să ne menținem pe această linie în privința acestor chestiuni. Ar fi o greșeală din partea noastră să repetăm ceea ce am făcut în trecut. În viitor, nu vom mai importa nici măcar o moleculă din Rusia., a adăugat Jørgensen.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a fost unul dintre cei mai vocali susținători ai reluării relațiilor comerciale cu Rusia, solicitând UE să suspende sancțiunile împotriva Moscovei săptămâna trecută.

Duminică, prim-ministrul belgian Bart de Wever a declarat că UE ar trebui să negocieze cu Rusia pentru a „recâștiga accesul la energie ieftină”.

Președintele rus Vladimir Putin s-a oferit, de asemenea, să reia comerțul cu gaze naturale cu Uniunea Europeană, iar Washingtonul și-a suspendat temporar propriile sancțiuni împotriva petrolului rusesc, fapt ce a atras critici și îngrijorări din partea europenilor.

Jørgensen a exclus, de asemenea, modificările structurale pe termen lung ale politicii energetice a UE menite să facă față creșterii vertiginoase a prețurilor, inclusiv reformarea structurii pieței energiei electrice.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat acest punct de vedere la începutul acestei luni, afirmând că revenirea la petrolul și gazul rusesc ar fi o „greșeală strategică”, propunând, în schimb, o strategie europeană pentru reactoarele modulare mici.