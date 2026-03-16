UE exclude relaxarea interdicției privind gazul rusesc pentru a contracara creșterea prețurilor la energie: Ar fi o greșeală să îi permitem din nou lui Putin să ne șantajeze 

Teodora Ion
Uniunea Europeană nu va ceda presiunilor de a relua relațiile cu Rusia în domeniul energiei pentru a contracara creșterea prețurilor provocată de războiul din Iran, a declarat luni comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, informează Politico Europe

„Am decis în cadrul Uniunii Europene că nu dorim să reintroducem energia rusească”, a afirmat Dan Jørgensen în contextul reuniunii miniștrilor energiei din UE.

„Este extrem de important să rămânem pe această linie — nu putem, în Europa, să contribuim indirect la finanțarea războiului brutal și ilegal al Rusiei”, a spus el.

Aceste declarații vin într-un moment în care tot mai mulți lideri ai UE solicită o reevaluare a relației blocului cu Rusia, ceea ce riscă să compromită punerea în aplicare a procesului istoric de renunțare treptată la gazul rusesc. Comisia urmează să anunțe luna viitoare o interdicție similară în ceea ce privește petrolul.

„Am depins mult prea mult timp de energia din Rusia, ceea ce i-a permis lui Putin să ne șantajeze cu energia și să o folosească ca armă împotriva noastră, iar noi suntem hotărâți să ne menținem pe această linie în privința acestor chestiuni. Ar fi o greșeală din partea noastră să repetăm ceea ce am făcut în trecut. În viitor, nu vom mai importa nici măcar o moleculă din Rusia., a adăugat Jørgensen.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a fost unul dintre cei mai vocali susținători ai reluării relațiilor comerciale cu Rusia, solicitând UE să suspende sancțiunile împotriva Moscovei săptămâna trecută. 

Duminică, prim-ministrul belgian Bart de Wever a declarat că UE ar trebui să negocieze cu Rusia pentru a „recâștiga accesul la energie ieftină”.

Președintele rus Vladimir Putin s-a oferit, de asemenea, să reia comerțul cu gaze naturale cu Uniunea Europeană, iar Washingtonul și-a suspendat temporar propriile sancțiuni împotriva petrolului rusesc, fapt ce a atras critici și îngrijorări din partea europenilor. 

Jørgensen a exclus, de asemenea, modificările structurale pe termen lung ale politicii energetice a UE menite să facă față creșterii vertiginoase a prețurilor, inclusiv reformarea structurii pieței energiei electrice. 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat acest punct de vedere la începutul acestei luni, afirmând că revenirea la petrolul și gazul rusesc ar fi o „greșeală strategică”, propunând, în schimb, o strategie europeană pentru reactoarele modulare mici.

Nicușor Dan, întâlnire cu conducerea OMV pe fondul riscurilor legate de închiderea strâmtorii Hormuz: Va exista o cooperare cu Guvernul pentru a gestiona situația prețurilor la combustibili și securitatea aprovizionării
MAE: România nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu. Acordul din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat pentru a utiliza baze din România
Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

