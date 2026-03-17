UE face apel la relansarea discuțiilor privind „resetarea” relațiilor cu Marea Britanie: „Trebuie să depășim dificultățile”

Uniunea Europeană speră să relanseze de urgență discuțiile referitoarea la „resetarea” relațiilor cu Regatul Unit, întrucât negocierile riscă să eșueze înainte de summitul programat pentru luna iulie, informează The Guardian.

În cadrul unei reuniuni publice a Adunării parlamentare a parteneriatului UE-Regatul Unit, desfășurată la Bruxelles, vicepreședintele Comisiei Europene și comisarul pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat că ambele părți trebuie să „schimbe viteza” acum pentru a se asigura că acordul va fi finalizat.

Impasul privind taxele de școlarizare pe care cetățenii UE ar trebui să le plătească în cadrul unui program de mobilitate pentru tineri propus reprezintă o provocare majoră, a afirmat acesta, în timp ce ministrul britanic al comerțului, Chris Bryant, a declarat că negocierile privind un acord sanitar și fitosanitar (SPS) sunt dificile din cauza volumului de legislație care trebuie adoptat în Parlamentul britanic.

Luni, Šefčovič le-a spus deputaților britanici și europarlamentarilor că ajungerea la un acord înainte de următorul summit – programat pentru începutul lunii iulie – este „un obiectiv foarte ambițios”.

El a adăugat însă: „Trebuie să schimbăm viteza și să depășim dificultățile.”

El a solicitat în repetate rânduri un compromis privind taxele de școlarizare, aceasta fiind prima dată când s-a exprimat public pe această temă de la semnarea, în luna mai a anului trecut, la Lancaster House, a așa-numitei „înțelegeri comune” sau a agendei oficiale pentru o resetare a relațiilor dintre UE și Regatul Unit.

Premierul britanic Keir Starmer a plasat încheierea unui nou acord cu Bruxelles în centrul politicii sale economice și de externe și speră să anunțe o serie de acorduri la summitul din această vară.

Deși negocierile privind măsurile sanitare și fitosanitare (SPS) și normele privind comercializarea cotelor de emisii sunt într-un stadiu avansat, cele două părți se află într-un impas în ceea ce privește problema taxelor de școlarizare uniformizate pentru studenții din UE și cei britanici: dacă studenții din UE ar trebui să plătească aceleași taxe ca și studenții britanici, în loc de taxe internaționale, mai mari, pe care sunt obligați să le achite în prezent.

„Pentru a ajunge la un acord privind programul de experiență pentru tineri, vom avea nevoie de o soluție în ceea ce privește taxele de școlarizare”, a declarat Šefčovič.

Dezacordul amenință să compromită nu numai summitul planificat, ci și planurile mai ample de realiniere cu UE, pe care Rachel Reeves le va evidenția marți într-un discurs ca fiind esențiale pentru agenda sa de creștere economică.

Surse de la Bruxelles au declarat că Marea Britanie intenționează să elaboreze un program pentru reevaluarea relațiilor dintre cele două părți în 2026 și 2027, printre prioritățile principale ale Regatului Unit numărându-se un acord privind artiștii aflați în turneu, recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale și eliminarea costisitoarei duble reglementări a substanțelor chimice.