UE face apel „la toate părțile să dea dovadă de reținere” după atacurile SUA asupra Iranului: Diplomația rămâne singura modalitate de a aduce pacea. Vom continua să colaborăm cu părțile și partenerii pentru o soluție pașnică

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, s-a arătat „profund alarmat de știrile care vin din Orientul Mijlociu” și a făcut apel „la toate părțile să dea dovadă de reținere și de respect pentru dreptul internațional și siguranța nucleară”.

„Diplomația rămâne singura modalitate de a aduce pacea și securitatea în regiunea Orientului Mijlociu. Prea mulți civili vor fi din nou victimele unei noi escaladări. UE va continua să colaboreze cu părțile și cu partenerii noștri pentru a găsi o soluție pașnică la masa negocierilor”, a menționat Costa într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, după ce Statele Unite au efectuat atacuri asupra facilităților nucleare din Iran.

Deeply alarmed by the news arriving from the Middle East.

I call on all parties to show restraint and respect for international law and nuclear safety.

Diplomacy remains the only way to bring peace and security to the Middle East region. Too many civilians will once again be…

— António Costa (@eucopresident) June 22, 2025