UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova
Consiliul UE a decis poziția pe care Uniunea Europeană o va adopta în Comitetul de Asociere UE – Republica Moldova, în configurația comercială, privind extinderea accesului pe piață pentru anumite exporturi care nu sunt încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri.
Potrivit comunicatului oficial, aceste produse nu sunt încă pe deplin liberalizate pentru export din Republica Moldova către UE și, în mod normal, ar fi supuse unor contingente tarifare scutite de taxe vamale. Până acum însă, ele au fost incluse în măsurile unilaterale de liberalizare a comerțului adoptate de UE pentru Republica Moldova în iulie 2022, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, și ulterior prelungite până la 24 iulie 2025.
Obiectivul UE este acum să treacă de la acest regim temporar la un cadru pe termen lung, care să ofere stabilitate actorilor economici de ambele părți și să stimuleze fluxurile comerciale, protejând totodată sectoarele agricole sensibile din UE.
Viitorul acord va conține mecanisme solide de protecție împotriva distorsionării pieței și va condiționa extinderea accesului pe piață de apropierea treptată a Republicii Moldova de standardele agroalimentare ale UE, până în 2027.
După adoptarea de către Consiliu, Comitetul de Asociere UE–Republica Moldova în configurația comercială urmează să adopte decizia privind reducerea și eliminarea taxelor vamale.
UE a condamnat ferm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a adoptat măsuri fără precedent pentru a sprijini Republica Moldova, atât în acest context excepțional, cât și pe parcursul procesului său de aderare.
Aceste măsuri includ politici comerciale autonome și un Plan de Creștere de 1,9 miliarde de euro, menit să stimuleze reformele pe termen lung și creșterea economică. Republica Moldova a primit statutul de candidat la UE în iunie 2022, iar negocierile de aderare au început în decembrie 2023.
Acordul de Asociere dintre UE și Republica Moldova urmărește să promoveze dialogul politic și să consolideze asocierea Moldovei la politicile UE, precum și participarea sa la programele și agențiile europene. Acordul include, de asemenea, o zona de liber schimb, menită să creeze condițiile pentru relații economice și comerciale consolidate, conducând treptat la integrarea Moldovei pe piața internă a UE.
Statele membre autorizează deschiderea negocierilor cu Regatul Unit și Canada privind participarea acestora la mecanismul european de apărare SAFE
Consiliul UE a adoptat joi o decizie care autorizează deschiderea negocierilor cu Regatul Unit și Canada privind participarea acestora la mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), în valoare de 150 de miliarde de euro. Negocierile, conduse de Comisia Europeană, se vor concentra în special asupra condițiilor în care companiile și produsele britanice și canadiene pot fi implicate în achizițiile realizate prin intermediul instrumentului SAFE, informează comunicatul oficial.
Ca răspuns la situația geopolitică actuală și la necesitatea urgentă de investiții masive în echipamente de apărare, UE va pune la dispoziție, prin instrumentul SAFE, până la 150 de miliarde de euro. Fondurile vor fi alocate statelor membre interesate, la cerere, pe baza planurilor naționale, sub formă de credite cu maturitate lungă și preț competitiv, rambursabile de către statele beneficiare.
Instrumentul SAFE permite, de asemenea, participarea țărilor terțe. Țările care aderă, țările candidate, candidații potențiali și țările care au semnat parteneriate în domeniul securității și apărării cu UE, precum Regatul Unit și Canada, pot lua parte la achiziții comune.
Ucraina și țările EEE-SEE vor fi tratate în aceleași condiții ca statele membre. Nu numai că vor putea participa la achiziții comune, dar industriile lor vor fi tratate la fel ca cele ale statelor membre. Negocierile cu Regatul Unit și Canada vor urmări stabilirea condițiilor în care acest acces poate fi extins și pentru companiile și produsele britanice și canadiene.
Comisia Europeană poate demara acum negocierile în numele UE, pe baza mandatului stabilit de Consiliu. Negocierile vor fi purtate în coordonare continuă și dialog permanent cu Consiliul. Odată semnate, acordurile vor fi supuse aprobării Parlamentului European.
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate marți de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program.
Țara noastră se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE, dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
SAFE reprezintă primul pilon al planului Comisiei Europene “ReArm Europe / Readiness 2030”, menit să mobilizeze peste 800 de miliarde de euro pentru creșterea capacității europene de apărare. Inițiativa va fi completată prin mecanisme de flexibilizare a fondurilor UE, stimularea finanțării naționale pentru apărare și atragerea capitalului privat și al Băncii Europene de Investiții.
Statele UE au convenit asupra unui cadru comun pentru ucrainenii strămutați, pentru a asigura o reintegrare durabilă în Ucraina, atunci când condițiile o vor permite
UE prelungește până în martie 2026 sancțiunile contra persoanelor responsabile de subminarea integrității teritoriale, a suveranității și independenței Ucrainei: Continuăm să sufocăm finanțarea războiului lui Putin
Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu încă șase luni, până la 15 martie 2026, măsurile restrictive care vizează persoanele responsabile de subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.
Potrivit unui comunicat al instituției europene, măsurile restrictive existente prevăd o interdicție de călătorie pentru persoanele fizice, care le împiedică să intre sau să tranziteze teritoriile UE, înghețarea activelor și interdicția de a pune la dispoziția persoanelor și entităților incluse pe listă fonduri sau alte resurse economice.
Sancțiunile vor continua să se aplice celor peste 2 500 de persoane și entități vizate ca răspuns la agresiunea militară nejustificată și neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei.
„Tocmai am extins sancțiunile împotriva Rusiei. În același timp, finalizăm lucrările la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care prevede restricții suplimentare asupra vânzărilor de petrol rusesc, a flotei fantomă de petroliere și a băncilor. Vom continua să sufocăm finanțarea războiului lui Putin”, a subliniat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.
We just extended our sanctions on Russia.
At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.
We’ll keep choking off the cash for Putin’s war.
— Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025
În contextul revizuirii sancțiunilor, Consiliul a decis, de asemenea, să nu reînnoiască includerea unei persoane pe listă și să elimine o persoană decedată de pe listă.
După 24 februarie 2022, ca răspuns la agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, UE a extins masiv sancțiunile împotriva Rusiei, cu scopul de a slăbi în mod semnificativ baza economică a Rusiei, de a o priva de tehnologii și piețe critice și de a-i reduce în mod semnificativ capacitatea de a purta război.
Uniunea Europeană a reiterat că rămâne pregătită să intensifice presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin adoptarea de noi sancțiuni.
