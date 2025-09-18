UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova

Consiliul UE a decis poziția pe care Uniunea Europeană o va adopta în Comitetul de Asociere UE – Republica Moldova, în configurația comercială, privind extinderea accesului pe piață pentru anumite exporturi care nu sunt încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri.

Potrivit comunicatului oficial, aceste produse nu sunt încă pe deplin liberalizate pentru export din Republica Moldova către UE și, în mod normal, ar fi supuse unor contingente tarifare scutite de taxe vamale. Până acum însă, ele au fost incluse în măsurile unilaterale de liberalizare a comerțului adoptate de UE pentru Republica Moldova în iulie 2022, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, și ulterior prelungite până la 24 iulie 2025.

Obiectivul UE este acum să treacă de la acest regim temporar la un cadru pe termen lung, care să ofere stabilitate actorilor economici de ambele părți și să stimuleze fluxurile comerciale, protejând totodată sectoarele agricole sensibile din UE.

Viitorul acord va conține mecanisme solide de protecție împotriva distorsionării pieței și va condiționa extinderea accesului pe piață de apropierea treptată a Republicii Moldova de standardele agroalimentare ale UE, până în 2027.

După adoptarea de către Consiliu, Comitetul de Asociere UE–Republica Moldova în configurația comercială urmează să adopte decizia privind reducerea și eliminarea taxelor vamale.

UE a condamnat ferm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a adoptat măsuri fără precedent pentru a sprijini Republica Moldova, atât în acest context excepțional, cât și pe parcursul procesului său de aderare.

Aceste măsuri includ politici comerciale autonome și un Plan de Creștere de 1,9 miliarde de euro, menit să stimuleze reformele pe termen lung și creșterea economică. Republica Moldova a primit statutul de candidat la UE în iunie 2022, iar negocierile de aderare au început în decembrie 2023.

Acordul de Asociere dintre UE și Republica Moldova urmărește să promoveze dialogul politic și să consolideze asocierea Moldovei la politicile UE, precum și participarea sa la programele și agențiile europene. Acordul include, de asemenea, o zona de liber schimb, menită să creeze condițiile pentru relații economice și comerciale consolidate, conducând treptat la integrarea Moldovei pe piața internă a UE.