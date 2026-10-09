UE face un pas important în direcția consolidării Uniunii economiilor și investițiilor: Statele membre convin asupra elementelor-cheie ale unor măsuri esențiale pentru consolidarea piețelor de capital

Statele membre au convenit astăzi asupra elementelor-cheie ale poziției sale de negociere privind noile măsuri esențiale pentru consolidarea piețelor de capital ale UE.

Noile norme vor reprezenta un pas important în direcția mobilizării economiilor private pentru investiții în întreprinderi inovatoare, finanțarea creșterii economice și stimularea competitivității globale a UE în ansamblu.

Pachetul privind integrarea și supravegherea pieței (MISP) consolidează supravegherea la nivelul UE și reduce barierele pentru cei mai importanți operatori din domeniul tranzacționării și al operațiunilor post-tranzacționare din UE.

La rândul său, acest lucru va reduce fragmentarea reglementării și costurile de conformitate pentru firmele financiare transfrontaliere și le va ajuta să atingă amploarea și eficiența necesare pentru a concura la nivel global. În ansamblu, măsurile vor facilita fluxul transfrontalier de capital și vor contribui la mobilizarea investițiilor private în întreprinderile din UE.

Acest pachet va contribui la obiectivul mai amplu al UE, stabilit de Consiliul European, de consolidare a competitivității, a rezilienței și a autonomiei strategice a UE.

Pachetul reprezintă o componentă-cheie a agendei „O singură Europă, o singură piață”.

„Europa dispune de economii. Acum este momentul să le punem la treabă. Acordul de astăzi reprezintă un pas important în direcția aprofundării uniunii economiilor și investițiilor, cu o valoare adăugată semnificativă pentru competitivitatea pe termen lung a UE. Acest pachet de măsuri va contribui la valorificarea întregului potențial al pieței unice a serviciilor financiare, permițând atât cetățenilor, cât și întreprinderilor din UE să beneficieze de piețe de capital bine integrate și mai eficiente”, a declarat Simon Harris, ministrul irlandez al Finanțelor.

Pachetul reprezintă elementul central al Uniunii economiilor și investițiilor (SIU) a UE, care are ca obiectiv îmbunătățirea modului în care sistemul financiar al UE canalizează economiile către investiții productive, creând oportunități financiare pentru cetățeni și întreprinderi.

Supravegherea pieței la nivelul UE

Conform poziției convenite de Consiliu, supravegherea celor mai importante platforme de tranzacționare transfrontaliere, precum și a celor mai importante entități post-tranzacționare, cum ar fi depozitarii centrali de valori mobiliare (CSD) și contrapartidele centrale (CCP), ar urma să fie transferată de la autoritățile naționale către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA). Acest lucru va asigura o supraveghere mai coerentă a operatorilor de piață considerați cei mai importanți pentru economia UE, sporind totodată încrederea în piață.

Abordarea Consiliului urmărește instituirea unui cadru viabil și solid pentru supravegherea acestor entități. Prin urmare, textul convenit precizează criteriile în baza cărora acești operatori de piață intră sub supravegherea ESMA. În ceea ce privește platformele de tranzacționare, poziția Consiliului prevede un proces de revizuire care împuternicește Comisia, după doi ani, să evalueze dacă aceste criterii sunt în continuare adecvate, având în vedere evoluțiile pieței.

Conform propunerii inițiale a Comisiei, textul introduce un nou cadru pentru operatorii de piață paneuropeni (PEMO). Statutul de PEMO va permite platformelor care nu îndeplinesc criteriile pentru a intra sub supraveghere directă să opereze mai multe platforme în întreaga UE în baza unei singure licențe, sub supravegherea directă a AEVMP, pe bază voluntară. Textul de negociere al Consiliului clarifică și extinde, de asemenea, criteriile de eligibilitate pentru cadrul PEMO.

Pentru a asigura proporționalitatea, numai cei mai importanți furnizori transfrontalieri de servicii legate de criptoactive (CASP) ar intra imediat sub supravegherea ESMA. Aceasta înlocuiește regimul general aplicabil tuturor acestor furnizori, astfel cum a fost propus de Comisie.

Un cadru de guvernanță solid și eficient

În conformitate cu obiectivele pachetului legislativ, abordarea Consiliului modernizează cadrul de guvernanță al ESMA, permițând autorității să răspundă mai rapid și mai eficient la riscurile și provocările emergente și să remedieze neconcordanțele sau lacunele din cadrul supravegherii. Prin urmare, se instituie un nou consiliu executiv al ESMA cu normă întreagă – compus dintr-un președinte și cinci membri independenți cu normă întreagă – care va gestiona operațiunile și va lua decizii specifice fiecărei entități în ceea ce privește operatorii aflați sub supraveghere directă.

În același timp, textul asigură un rol pentru autoritățile naționale prin menținerea unui consiliu de supraveghere separat, care ar rămâne principalul organism al AEVMP pentru deciziile de reglementare, strategie, buget și convergența în materie de supraveghere.

Consiliul executiv va formula, de asemenea, recomandări pentru deciziile consiliului de supraveghere adresate autorităților competente, inclusiv în ceea ce privește soluționarea litigiilor și încălcările dreptului Uniunii.

Pe parcursul unei perioade de tranziție de doi ani, echipele conduse de ESMA, formate din experți ai UE și naționali, vor colabora pentru a asigura un transfer fără probleme al sarcinilor de supraveghere. Ulterior, mecanismele de cooperare flexibile și permanente vor menține expertiza și implicarea națională, ESMA rămânând pe deplin responsabilă pentru evaluările și deciziile finale de supraveghere.

În cele din urmă, pachetul consolidează instrumentele ESMA pentru a îmbunătăți convergența în materie de supraveghere și pentru a asigura aplicarea coerentă a legislației UE pe toate piețele financiare.

Reducerea complexității pentru administratorii de active

MISP introduce un pachet de măsuri menite să reducă barierele transfrontaliere și complexitatea cu care se confruntă administratorii de active care își desfășoară activitatea în UE.

Obiectivul este de a spori securitatea juridică, de a reduce costurile de conformitate și de a îmbunătăți accesul sectorului la piață.

De exemplu, textul include măsuri de simplificare specifice pentru grupurile intra-UE, care se pot confrunta cu norme și proceduri complexe în diferite state membre ale UE.

De asemenea, acesta prevede un nou regim de „pașaport de depozitar”.

Prin intermediul acestui regim, fondurile de active pot, pentru prima dată, să desemneze un depozitar într-un alt stat membru al UE decât cel în care sunt stabilite, sporind astfel concurența și diversitatea opțiunilor, contribuind în același timp la crearea unei piețe europene a gestionării activelor mai integrate.

Conform abordării Consiliului și pentru a asigura proporționalitatea, acest nou regim ar rămâne opțional pentru statele membre.

Valorificarea noilor tehnologii

Poziția Consiliului menține accentul pus de propunerile inițiale ale Comisiei pe adoptarea tehnologiilor de ultimă generație care pot face tranzacționarea și decontarea instrumentelor financiare mai fluide.

Pachetul va îmbunătăți substanțial un cadru de testare reglementar existent – cunoscut sub denumirea de regim pilot privind tehnologia registrelor distribuite.

Acest cadru va ajuta operatorii de piață să testeze noi posibilități legate de activele digitale, oferindu-le un acces sporit la un mediu controlat în care să experimenteze. Acest lucru ar putea contribui la reducerea costurilor și la creșterea flexibilității, inclusiv în domeniul criptomonedelor.

Pentru a stimula adoptarea de către participanții la piață, poziția Consiliului extinde nivelul activității financiare care poate fi canalizată prin sistemul pilot.

Poziția de negociere va fi acum finalizată în conformitate cu acordul politic încheiat astăzi, înainte de adoptarea oficială de către Consiliu. Negocierile cu Parlamentul European vor putea începe odată ce acesta din urmă își va adopta propria poziție. Acest lucru va permite co-legiuitorilor să ajungă la un acord în timp util cu privire la pachetul global, în conformitate cu obiectivul din foaia de parcurs „O singură Europă, o singură piață”.