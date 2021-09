UE facilitează acordul între Belgrad și Pristina pentru rezolvarea tensiunilor din nordul Kosovo

Astăzi, 30 septembrie 2021, în calitate de mediator, Uniunea Europeană a facilitat un acord între Belgrad și Pristina pentru a rezolva tensiunile din nordul Kosovo și pentru a lucra la o soluție durabilă care să permită libertatea de circulație pentru toate persoanele, informează un comunicat al EEAS.

Situaţia la frontiera sârbo-kosovară s-a tensionat după ce guvernul de la Pristina a anunţat că toate autovehiculele sârbe care intră în Kosovo trebuie să utilizeze plăcuţe de înmatriculare provizorii kosovare. Şoferilor din Kosovo li s-a cerut să aibă plăcuţe de înmatriculare sârbeşti după 2008, când Kosovo şi-a declarat independenţa.

Belgradul nu recunoștea declaraţia unilaterală de independenţă a Kosovo şi consideră decizia autorităţilor de la Pristina privind plăcuţele de înmatriculare auto drept un act care presupune statutul de stat suveran.

Pentru a detensiona situația, părțile au convenit să retragă unitățile speciale de poliție desfășurate în prezent la punctele de trecere comune, începând cu 2 octombrie 2021, la ora 08:00, și terminând cel târziu la ora 16:00.

În urma măsurilor de detensionare a situației de pe teren, părțile vor aplica regimul de autocolante, astfel cum s-a convenit în cadrul dialogului facilitat de UE, ca soluție temporară până când se va conveni asupra unei soluții permanente.

We have a deal! After two days of intense negotiations, an agreement on de-escalation and the way forward has just been reached. I thank Besnik Bislimi and Petar Petkovic for their readiness to negotiate and agree for the good of the people. pic.twitter.com/OuhuUWvuG0

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 30, 2021