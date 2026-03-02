UE ia în calcul activarea Mecanismului de Protecție Civilă pentru a asigura siguranța cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu, spune Kaja Kallas

Uniunea Europeană și statele sale membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu, inclusiv prin activarea, dacă este necesar, a Mecanismului de Protecție Civilă al UE, a declarat duminică șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

„UE urmărește cu profundă îngrijorare evoluțiile din Iran și din Orientul Mijlociu. Vom continua să protejăm securitatea și interesele UE, inclusiv prin sancțiuni suplimentare. Uniunea Europeană a îndemnat în mod constant Iranul să pună capăt programului său nuclear, să limiteze programul său de rachete balistice, să se abțină de la activități destabilizatoare în regiune și în Europa și să înceteze violența și represiunea îngrozitoare împotriva propriului popor”, a subliniat Kallas.

Kaja Kallas a precizat că Uniunea Europeană face apel la maximă reținere, la protecția civililor și la respectarea deplină a dreptului internațional, subliniind că Orientul Mijlociu ar avea enorm de pierdut în urma unui război prelungit.

„Atacurile Iranului și încălcarea suveranității mai multor state din regiune sunt inacceptabile. Iranul trebuie să se abțină de la lovituri militare nediscriminatorii. Ne exprimăm solidaritatea cu partenerii din regiune care au fost atacați sau afectați. Reiterăm angajamentul nostru față de stabilitatea regională și protejarea vieții civililor”, a adăugat aceasta.

Kallas a mai arătat că Uniunea Europeană rămâne în contact strâns cu partenerii din regiune pentru a contribui la detensionarea situației și a reafirmat angajamentul ferm al UE și al statelor membre de a proteja securitatea și stabilitatea regională. Potrivit acesteia, Uniunea va continua să sprijine toate eforturile diplomatice menite să reducă tensiunile și să conducă la o soluție durabilă care să împiedice Iranul să dobândească arma nucleară.

„Evenimentele care se desfășoară în Iran nu trebuie să conducă la o escaladare care ar putea amenința Orientul Mijlociu, Europa și alte regiuni, cu consecințe imprevizibile, inclusiv în plan economic. Perturbarea căilor navigabile esențiale, precum Strâmtoarea Hormuz, trebuie evitată. UE își reafirmă solidaritatea cu poporul iranian și sprijină ferm aspirațiile sale fundamentale pentru un viitor în care drepturile omului și libertățile fundamentale să fie pe deplin respectate”, a concluzionat Kallas.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.

Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.