UE ia în calcul “toate opțiunile” după ce Georgia a adoptat definitiv legea privind influența străină de inspirație rusă, îndepărtând țara “de calea sa către UE”

Uniunea Europeană, prin președinții Consiliului European și Comisiei Europene, și Statele Unite au criticat marți adoptarea definitivă de către Parlamentul georgian a legii privind influența străină, de inspirație rusă, legislativul de la Tbilisi respingând veto-ul prezidențial al lui șefei de stat pro-europene Salomé Zurabişvili.

“Adoptarea legii privind transparența în parlament reprezintă un pas înapoi și îndepărtează Georgia și mai mult de calea sa către UE“, a afirmat șeful Consiliului European, Charles Michel, amintind că, în decembrie 2023, Consiliul European a decis să acorde Georgiei statutul de țară candidată, cu condiția ca Georgia să ia măsurile relevante și să realizeze reformele democratice necesare.

“Poporul georgian a ales în mod clar un viitor în UE și vom face totul pentru a-i sprijini ambițiile. Din acest motiv, voi adăuga Georgia pe ordinea de zi a următorului Consiliu European“, a continuat el.

