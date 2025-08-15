Connect with us

UE ia în considerare „acțiuni pentru a proteja viabilitatea soluției celor două state", după anunțul Israelului privind noi colonii care vor „îngropa definitiv ideea unui stat palestinian"

2 hours ago

Uniunea Europeană a reacționat dur joi, prin vocea șefei diplomației blocului, Kaja Kallas, la anunțul ministrului israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, privind avansarea proiectului E1 în Cisiordania ocupată.

Smotrich a confirmat că guvernul intenționează să aprobe săptămâna viitoare construcția a 3.401 locuințe în zona E1, un proiect blocat de zeci de ani din cauza opoziției internaționale, informează CNN. Oficialul israelian a declarat că acest pas va „îngropa definitiv ideea unui stat palestinian”, adăugând: „Vor vorbi despre un vis palestinian, iar noi vom continua să construim o realitate evreiască… pentru că nu există nimeni și nimic de recunoscut.”

Într-o declarație transmisă joi, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a subliniat că „decizia autorităților israeliene de a avansa planul de construcție în E1 subminează și mai mult soluția celor două state, încălcând dreptul internațional.”

Kallas a avertizat că, dacă va fi implementat, proiectul „va tăia definitiv continuitatea geografică și teritorială între Ierusalimul de Est ocupat și Cisiordania și va rupe conexiunea dintre nordul și sudul Cisiordaniei”.

Șefa diplomației europene a reiterat apelul UE către Israel de a opri imediat politica de extindere a coloniilor: „Politica israeliană a coloniilor – inclusiv demolările, transferurile forțate, evacuările și confiscările de locuințe – trebuie să înceteze. Aceste decizii unilaterale, combinate cu violența coloniștilor și operațiunile militare în curs, alimentează o situație deja tensionată și erodează și mai mult orice posibilitate de pace.”

Kallas a adăugat că Uniunea Europeană „ia în considerare acțiuni pentru a proteja viabilitatea soluției celor două state”, avertizând asupra implicațiilor de amploare ale planului israelian.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

U.E.

Șeful diplomației ungare: Europa a pierdut capacitatea de a-și decide propriul viitor și destin

Published

22 hours ago

on

August 14, 2025

By

© Peter Szijjarto/ Facebook

Ministrul ungar de externe și comerț, Péter Szijjártó, a acuzat joi conducerea Uniunii Europene că, în ultimii trei ani și jumătate, a urmat o „strategie a războiului” care a făcut ca blocul de 27 de state să nu mai fie un factor relevant în politica globală, transmite MTI, preluat de Agerpres.

„Au turnat constant gaz pe foc, prelungind astfel războiul, făcând ca relațiile dintre Europa și Rusia să devină aproape ireconciliabile și subminând securitatea europeană”, a declarat Szijjártó în cadrul emisiunii online Harcosok órája („Ora războinicilor”).

Oficialul a afirmat că Europa „a pierdut capacitatea de a-și decide propriul viitor și destin”: „Soarta Europei nu este decisă de Europa, nu de europeni și cu siguranță nu de Bruxelles, pentru că a încetat să mai fie un factor în politica mondială”, a subliniat el.

Potrivit ministrului, Uniunea Europeană „nu a reușit să oprească războiul care devastează inima continentului” și poartă „o responsabilitate decisivă” pentru faptul că acesta continuă. El a susținut că ostilitățile ar fi putut fi încheiate „într-o lună și jumătate” dacă documentul deja parafat de Rusia și Ucraina ar fi fost implementat și acceptat ca bază pentru o înțelegere.

„E destul de forțat să numim asta pacificare”, a adăugat șeful diplomației maghiare, referindu-se la recenta declarație a liderilor europeni, pe care Ungaria nu a semnat-o. În opinia sa, aceasta „nu promovează pacea, ci încearcă să submineze drumul către pace”.

Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția lui Viktor Orban, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și  Vladimir Putin. 

Ministrul ungar a insistat că „parteneriatul cu Rusia este esențial pentru viitoarea securitate a Europei”, nu din motive politice, ci „din motive geografice”.

Szijjártó a menționat și summitul programat în Alaska între președinții Statelor Unite și Rusiei, pe care i-a numit „singurii lideri capabili să rezolve situația”. „Pe scurt, summitul poate avea două rezultate: succes sau eșec, iar acest lucru este crucial pentru viitorul lumii, pentru că rezultatul ar putea determina măsura în care lumea va trebui să trăiască în umbra unei posibile a treia conflagrații mondiale în anii următori”, a punctat el.

COMISIA EUROPEANA

Solidaritatea europeană în acțiune: Mecanismul de Protecție Civilă al UE intervine în fața mai multor incendii de vegetație pe continent

Published

23 hours ago

on

August 14, 2025

By

© IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania/ Facebook

În ultima săptămână, Grecia, Spania, Bulgaria, Muntenegru și Albania au activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene pentru a gestiona incendiile de pădure – multe dintre ele izbucnite simultan în mai multe zone ale Europei, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Miercuri, Spania a activat pentru prima dată Mecanismul pentru incendii forestiere. Comisia Europeană a mobilizat rapid două avioane rescEU staționate în Franța, care urmează să fie desfășurate astăzi.

Grecia a activat Mecanismul pe 12 august. În răspuns, cele două elicoptere rescEU suedeze aflate în prezent în Bulgaria urmează să fie trimise în zonă. De asemenea, pompieri prepoziționați din Cehia, Republica Moldova și România au participat la acțiunile de stingere a incendiilor.

În Bulgaria, șase țări – Cehia, Slovacia, Franța, Ungaria, România și Suedia – au mobilizat aeronave prin intermediul Mecanismului, inclusiv elicopterele rescEU staționate în Suedia.

În Albania, Comisia a mobilizat mijloace aeriene rescEU din Croația, Bulgaria, Italia, Cehia și Slovacia.

În Muntenegru, au fost mobilizate mijloace rescEU din Cehia, Croația și Italia. Serbia, Ungaria și Bosnia și Herțegovina au desfășurat de asemenea aeronave prin oferte bilaterale, iar Austria a oferit echipe terestre de pompieri.

„Lupta noastră împotriva incendiilor forestiere continuă. Flota noastră de stingere a incendiilor rescEU acționează Muntenegru. Mobilizăm sprijin pentru Grecia, în urma cererii de asistență din partea acestei țări. Iar pompierii prepoziționați oferă deja ajutor în Spania. Aceasta este solidaritatea europeană în acțiune”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X.

Mecanismul de Protecție Civilă al UE a fost activat deja de 16 ori în actualul sezon al incendiilor, în timp ce Europa se confruntă cu un val de căldură și un număr ridicat de incendii devastatoare. Numărul activărilor din 2025 este deja egal cu totalul celor înregistrate pe întreaga durată a sezonului incendiilor din 2024. Serviciul Copernicus a fost, de asemenea, activat pentru monitorizarea incendiilor din Grecia, Spania și Bulgaria.

INTERNAȚIONAL

Germania va finanța un pachet de ajutor militar de 500 milioane de dolari pentru Ucraina, provenit din SUA

Published

1 day ago

on

August 14, 2025

By

© Volodimir Zelenski/ X

Germania va finanța, cu 500 de milioane de dolari (426,9 milioane de euro), un pachet de echipamente militare și muniție din Statele Unite, destinat Ucrainei, în cadrul noii inițiative NATO „Lista de Necesități Prioritare a Ucrainei” (PURL), a anunțat miercuri Alianța Nord-Atlantică, într-un comunicat.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat anunțul, considerându-l „o dovadă clară a angajamentului ferm al Germaniei față de apărarea Ucrainei”.

„Apreciez faptul că Germania face încă o dată un pas înainte. Această livrare va ajuta Ucraina să se apere împotriva agresiunii ruse. Germania este cel mai mare contributor de ajutor militar pentru Ucraina, iar anunțul de astăzi subliniază angajamentul său de a ajuta poporul ucrainean să își apere libertatea și suveranitatea”, a declarat Mark Rutte, la scurt timp după întâlnirea de la Berlin între cancelarul german, Friedrich Merz, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Contribuția Germaniei în cadrul inițiativei PURL urmează unor anunțuri similare făcute anterior de Țările de Jos și unui angajament comun asumat de Danemarca, Norvegia și Suedia. Fiecare pachet are o valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari și este conceput pentru a răspunde celor mai urgente nevoi operaționale ale Ucrainei, cu echipamente și muniție provenite din stocurile Statelor Unite.

Citiți și Aliații europeni i-au expus lui Trump 5 condiții pentru un acord de pace: Armistițiu imediat, participarea Kievului la negocieri, nerecunoașterea ocupației ruse, garanții solide de securitate și o strategia transatlantică comună

Aceste pachete de asistență vor conține echipamente și muniții identificate de Ucraina ca fiind „priorități operaționale” și includ capabilități pe care SUA le pot furniza în cantități mai mari decât Europa și Canada, scrie Agerpres.

NATO va coordona livrarea pachetelor prin comandamentul de la Wiesbaden (Germania).

În strânsă colaborare cu Ucraina și SUA, comandantul suprem aliat în Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, va valida pachetele care răspund nevoilor Ucrainei, cum ar fi apărarea aeriană, munițiile și alte echipamente esențiale, pentru livrarea rapidă din rezervele americane, conform NATO.

PURL completează alte inițiative în curs de desfășurare pentru a sprijini Ucraina, precum NSATU, fondul fiduciar al NATO pentru Kiev, sau așa-numitul pachet de asistență cuprinzător (CAP), precum și o gamă largă de măsuri bilaterale din partea aliaților și a țărilor partenere.

