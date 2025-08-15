UE ia în considerare „acțiuni pentru a proteja viabilitatea soluției celor două state”, după anunțul Israelului privind noi colonii care vor „îngropa definitiv ideea unui stat palestinian”

Uniunea Europeană a reacționat dur joi, prin vocea șefei diplomației blocului, Kaja Kallas, la anunțul ministrului israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, privind avansarea proiectului E1 în Cisiordania ocupată.

Smotrich a confirmat că guvernul intenționează să aprobe săptămâna viitoare construcția a 3.401 locuințe în zona E1, un proiect blocat de zeci de ani din cauza opoziției internaționale, informează CNN. Oficialul israelian a declarat că acest pas va „îngropa definitiv ideea unui stat palestinian”, adăugând: „Vor vorbi despre un vis palestinian, iar noi vom continua să construim o realitate evreiască… pentru că nu există nimeni și nimic de recunoscut.”

Într-o declarație transmisă joi, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a subliniat că „decizia autorităților israeliene de a avansa planul de construcție în E1 subminează și mai mult soluția celor două state, încălcând dreptul internațional.”

Kallas a avertizat că, dacă va fi implementat, proiectul „va tăia definitiv continuitatea geografică și teritorială între Ierusalimul de Est ocupat și Cisiordania și va rupe conexiunea dintre nordul și sudul Cisiordaniei”.

Șefa diplomației europene a reiterat apelul UE către Israel de a opri imediat politica de extindere a coloniilor: „Politica israeliană a coloniilor – inclusiv demolările, transferurile forțate, evacuările și confiscările de locuințe – trebuie să înceteze. Aceste decizii unilaterale, combinate cu violența coloniștilor și operațiunile militare în curs, alimentează o situație deja tensionată și erodează și mai mult orice posibilitate de pace.”

Kallas a adăugat că Uniunea Europeană „ia în considerare acțiuni pentru a proteja viabilitatea soluției celor două state”, avertizând asupra implicațiilor de amploare ale planului israelian.