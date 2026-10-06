UE ia în considerare impunerea unor restricții mai severe asupra diplomaților ruși, pe fondul intensificării amenințărilor hibride

U.E.
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© European Union 2025

Statele membre iau în considerare restricții și controale mai strice asupra diplomaților ruși, în contextul intensificării atacurilor hibride atribuite în mare măsură Moscovei, informează Euronews.

Subiectul s-a conturat ca un potențial pas următor în cadrul regimului de sancțiuni al blocului, potrivit unor diplomați de rang înalt care sunt la curent cu discuțiile.

Bruxellesul încearcă să treacă peste incidentul controversat de luna trecută, când au fost eliminați doi oligarhi de marcă, ceea ce a pus la încercare unitatea UE. Țările caută acum modalități de a se uni și de a riposta împotriva interferențelor Kremlinului.

Printre opțiunile luate în considerare se numără restricții și controale mai stricte asupra diplomaților ruși, în încercarea de a combate războiul hibrid și sabotajul sponsorizate de stat.

Discuțiile, care se află încă într-un stadiu incipient, vin în continuarea mecanismului introdus de UE anul trecut în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni.

Sistemul obligă diplomații ruși detașați pe teritoriul Uniunii să notifice intenția de a călători către sau de a tranzita un alt stat membru, în afara țării gazdă, „cu cel puțin 24 de ore” înainte de intrarea prevăzută.

Acesta se aplică agenților diplomatici și consulari de toate gradele, inclusiv ambasadorilor, personalului administrativ, tehnic sau de serviciu, precum și membrilor familiilor acestora.

Deși sistemul a oferit autorităților europene o mai mare capacitate de supraveghere a mișcărilor diplomaților ruși, acesta nu le restricționează, în sine, deplasările.

Statele membre pot aplica o procedură mai strictă pentru a obliga diplomații ruși să solicite o autorizație de tranzit. În cazul în care aceasta este refuzată, diplomatul nu poate traversa teritoriul. Această procedură este însă opțională. Până în prezent, doar două țări au pus-o în aplicare.

Sistemul de notificare s-a bazat pe premisa că diplomații ruși sunt „adesea implicați” în activități care răspândesc narațiuni pro-război și manipulează opinia publică. Acum, atenția se îndreaptă către rolul lor posibil, direct sau indirect, în atacurile hibride.

„Acțiunile Rusiei nu vor rămâne fără răspuns. Uniunea Europeană și statele membre vor acționa cu fermitate și în mod coordonat pentru a face față acestor acțiuni, utilizând pe deplin toate instrumentele și mecanismele disponibile”, se menționează în proiectul de concluzii pentru summitul liderilor UE de săptămâna viitoare.

Dezbaterea de la Bruxelles va trebui să țină seama de Convenția de la Viena, care acordă drepturi și protecții extinse reprezentanților diplomatici în activitatea lor de zi cu zi. Textul este considerat unul dintre cele mai mari succese ale dreptului internațional.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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