UE îi avertizează pe talibani cu izolarea internațională dacă preiau puterea cu forța în Afganistan

Noul ambasador al Chinei la Washington, Qin Gang, a avut joi o întevedere cu secretarul adjunct de stat american, Wendy Sherman, în cadrul căreia au avut un chimb de vedere ”profund și sincer”, anunță agenția oficială chineză, Xinhua, potrivit Reuters, citat de Digi24.

”Aștept cu nerăbdare continuarea dialogului și a comunicării cu partenerii americani pentru o relație sino-americană rațională, stabilă, viabilă și constructivă”, a scris oficialul chinez într-un mesaj publicat pe Twitter.

Thank you @DeputySecState Wendy Sherman for meeting with me @StateDept on my 1st day out of self-quarantine. Look forward to continuing dialogue and communication with American colleagues for a rational, stable, manageable & constructive China-US relationship. pic.twitter.com/FTyF1Q2INU

— Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) August 12, 2021