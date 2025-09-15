UE îi reamintește lui Trump că se află deja în plin proces de renunțare treptată la combustibilii fosili din Rusia: Este ceva ce facem în mod activ de mai mulți ani, încă de la începutul războiului din Ucraina

Uniunea Europeană i-a răspuns președintelui american Donald Trump, amintindu-i că a început deja să renunțe treptat la combustibilii fosili din Rusia, informează The Guardian.

În declarații pentru jurnaliști și într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, intitulată cu litere mai „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI”, Donald Trump le-a aliaților din Europa și NATO să consolideze măsurile punitive contra Rusiei și să stopeze importurile de petrol rusesc, condiții pentru ca SUA să adopte, la rândul lor, sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, față de care și-a schimbat brusc atitudinea, numind-o pe prima dată „agresoare” în războiul declanșat împotriva Ucrainei.

„Renunțarea treptată la combustibilii fosili ruși este ceva ce facem și facem în mod activ de mai mulți ani, încă de la începutul războiului, cu o foaie de parcurs foarte clară, având acum chiar și o propunere legislativă clară pentru a renunța treptat la gazul care încă mai intră în UE … Este un demers în care UE s-a implicat foarte activ și avem o foaie de parcurs foarte clară, precum și modalități de punere în aplicare”, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Paula Pinho.

Președintele american Donald Trump a arătat sâmbătă că este pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate țările din NATO se vor pune de acord și vor face același lucru și când toate statele din Alianță vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Turcia, Ungaria și Slovacia continuă să importe petrol rusesc, deși majoritatea țărilor europene au încetat să facă acest lucru după declanșarea invaziei ruse în Ucraina în 2022.

Într-o discuție cu liderii țărilor ce fac parte din Coaliția de Voință, ce a avut loc la începutul acestei luni, Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.

Lucrul acesta a fost reiterat de secretarul american al Energiei, Chris Wright, cu ocazia vizitei sale la Bruxelles pentru a discuta cu oficiali despre modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina.

Comisia Europeană plănuiește să elimine complet gazul rusesc de pe piața europeană până la finalul anului 2027, într-o decizie ambițioasă a UE care marchează o schimbare majoră în politica energetică europeană.

De la 1 ianuarie 2026, importul de gaze naturale prin conducte sau sub formă de gaze naturale lichefiate transportate pe mare va fi interzis, cu excepția unor circumstanțe specifice, care ar include contractele pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2026.

Într-o măsură fără precedent, gazul care ajunge în UE prin Rusia, cum ar fi prin punctele de interconectare din Serbia, va fi considerat gaz rusesc, cu excepția cazului în care are documente clare care demonstrează că provine din altă parte.

De asemenea, țările vor trebui să publice noi „planuri de diversificare” care să arate cum vor pune capăt dependenței de petrolul și gazul rusesc.

Vor fi interzise și contractele pe termen lung pentru serviciile de terminal GNL pentru clienții din Rusia sau controlați de întreprinderi rusești. Se va asigura astfel redirecționarea capacității terminalelor către furnizori alternativi, ceea ce va consolida, în cele din urmă, reziliența piețelor energiei.