UE îi scoate pe oligarhii ruși Usmanov și Fridman de pe lista sancțiunilor, dar prelungește cu trei ani celelalte măsuri individuale, într-o soluție de compromis

Uniunea Europeană a decis marți eliminarea oamenilor de afaceri Alisher Usmanov și Mikhail Fridman de pe lista sancțiunilor impuse în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În schimb, statele membre au convenit să prelungească pentru 36 de luni măsurile aplicate celorlalte peste 2.600 de persoane și entități incluse pe listă, față de reînnoirile la fiecare șase luni practicate până acum, potrivit Euronews.

În urma eliminării celor doi de pe listă, interdicția de călătorie în UE și înghețarea activelor lor de pe teritoriul european vor fi ridicate.

Compromisul a fost aprobat marți de ambasadorii statelor membre, după aproximativ două săptămâni de negocieri dificile, generate de solicitarea Franței privind eliminarea lui Usmanov și de opoziția mai multor țări față de reducerea presiunii asupra Moscovei.

Prelungirea măsurilor pentru trei ani a fost propusă de președinția irlandeză a Consiliului UE pentru a compensa politic eliminarea celor doi oameni de afaceri și pentru a reduce riscul ca întregul regim de sancțiuni să fie blocat din nou în timpul reînnoirilor semestriale.

„Decizia de astăzi privind reînnoirea pentru o perioadă de 36 de luni consolidează durabilitatea și predictibilitatea cadrului de sancțiuni al UE”, a transmis un purtător de cuvânt al președinției irlandeze, care a recunoscut că ajungerea la această soluție a fost dificilă.

Lista include persoane, organizații și entități acuzate că sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei, printre care și președintele rus Vladimir Putin. În lipsa unui acord unanim între statele membre, măsurile ar fi expirat marți, la miezul nopții.

Letonia a blocat luni adoptarea compromisului, argumentând că nu este momentul pentru reducerea presiunii asupra Rusiei. Marți, Riga a renunțat la opoziție și a recurs la abținere, permițând aprobarea deciziei.

Acordul încheiat de ambasadori a fost formalizat ulterior prin procedură scrisă.

Franța a insistat pentru eliminarea lui Alisher Usmanov, om de afaceri cu cetățenie rusă și uzbekă, invocând în discuțiile europene o problemă de securitate națională.

Euronews relatează, citând surse familiarizate cu negocierile, că autoritățile franceze și uzbece ar fi ajuns la o înțelegere neoficială prin care Azerbaidjanul ar urma să elibereze doi cetățeni francezi aflați în închisoare în schimbul eliminării lui Usmanov de pe lista europeană.

În cadrul presupusului aranjament, președintele azer Ilham Aliyev ar urma să îi grațieze pe cei doi francezi. Parisul nu a confirmat existența acordului și a refuzat să ofere detalii, limitându-se la invocarea unor considerente de securitate națională.

Rolul exact al Uzbekistanului și legătura dintre demersurile făcute în favoarea lui Usmanov și decizia Azerbaidjanului nu au fost explicate oficial. Tașkentul și alte state turcice au făcut însă lobby timp de aproximativ doi ani pentru eliminarea omului de afaceri de pe lista sancțiunilor UE.

Alisher Usmanov a fost sancționat de Uniunea Europeană în primele zile ale invaziei ruse la scară largă. UE a invocat legăturile sale apropiate cu Vladimir Putin și interesele deținute în sectoare importante ale economiei ruse, care generează venituri substanțiale pentru stat.

Usmanov, a cărui avere este estimată la 16,6 miliarde de dolari, respinge acuzațiile și a contestat sancțiunile în instanță.

Mikhail Fridman a fost eliminat, la rândul său, după ce Slovacia s-a opus menținerii sale pe listă, au declarat mai mulți diplomați pentru Euronews. Luxemburgul a susținut că, dacă Usmanov este eliminat, același tratament trebuie aplicat și în cazul lui Fridman.

Omul de afaceri a deschis o acțiune în valoare de 16 miliarde de dolari împotriva Luxemburgului, în legătură cu activele sale înghețate în urma sancțiunilor europene.

Compromisul a provocat nemulțumire la Kiev. Înaintea deciziei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski le ceruse statelor membre să îi mențină pe Usmanov și Fridman pe listă și să prelungească necondiționat sancțiunile până când Moscova va începe negocieri serioase și va lua măsuri concrete pentru încheierea războiului.

După adoptarea acordului, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a calificat eliminarea celor doi drept „rușinoasă și nejustificabilă” și a cerut statelor UE să analizeze introducerea unor restricții naționale.

Deși prelungirea pentru 36 de luni protejează restul regimului de eventuale veto-uri la fiecare șase luni, mai multe state membre se tem că scoaterea lui Usmanov de pe listă în legătură cu situația unor cetățeni europeni deținuți într-o țară terță ar putea crea un precedent periculos.