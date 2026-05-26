UE îl convoacă pe principalul diplomat rus la Bruxelles după ce Moscova le-a cerut străinilor și diplomaților să părăsească Kievul înaintea unor noi atacuri asupra capitalei ucrainene

INTERNAȚIONALU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in1 min.
© European Union, 2026

Uniunea Europeană l-a convocat pe principalul diplomat al Rusiei la Bruxelles, după avertismentele transmise de Moscova prin care străinii și diplomații erau îndemnați să părăsească Kievul înaintea unor noi atacuri planificate asupra capitalei ucrainene, relatează The Guardian.

„Amenințarea Rusiei la adresa cetățenilor străini și a diplomaților de a părăsi Kievul reprezintă o escaladare inacceptabilă. UE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri, cerând oprirea atacurilor asupra civililor și solicitând Rusiei să se angajeze în negocieri de pace reale, începând cu o încetare completă și necondiționată a focului”, a transmis purtătoarea de cuvânt pentru politică externă a UE, Anitta Hipper, pe X.

Anterior, aceasta declarase în briefingul zilnic al Comisiei Europene că amenințarea demonstrează încă o dată faptul că Rusia nu este deloc interesată de pace și manifestă un dispreț total față de toate eforturile îndreptate spre obținerea păcii.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, bombardamente masive au vizat Kievul și regiunea sa, soldându-se cu cel puțin patru morți, la doar câteva zile după un atac ucrainean cu drone asupra unui liceu dintr-o regiune ocupată de Rusia.

Rusia i-a avertizat luni pe cetățenii străini care locuiesc în capitala Ucrainei, inclusiv personalul diplomatic, să părăsească Kievul înainte de noi bombardamente ale armatei ruse care vizează centre de decizie, puncte de comandă și instalații ale industriei de apărare din capitala Ucrainei.


Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
SUA și India semnează un acord privind mineralele critice și pământurile rare pentru reducerea dependenței de monopolurile din lanțurile de aprovizionare
SUA și India semnează un acord privind mineralele critice și pământurile rare pentru reducerea dependenței de monopolurile din lanțurile de aprovizionare
Articolul următor
Uniunea Europeană a finanțat 19 filme selectate la Cannes 2026, inclusiv „Fjord” de Cristian Mungiu, câștigătorul trofeului Palme d’Or
Uniunea Europeană a finanțat 19 filme selectate la Cannes 2026, inclusiv „Fjord” de Cristian Mungiu, câștigătorul trofeului Palme d’Or
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

Articole Populare