UE îl convoacă pe principalul diplomat rus la Bruxelles după ce Moscova le-a cerut străinilor și diplomaților să părăsească Kievul înaintea unor noi atacuri asupra capitalei ucrainene

Uniunea Europeană l-a convocat pe principalul diplomat al Rusiei la Bruxelles, după avertismentele transmise de Moscova prin care străinii și diplomații erau îndemnați să părăsească Kievul înaintea unor noi atacuri planificate asupra capitalei ucrainene, relatează .

„Amenințarea Rusiei la adresa cetățenilor străini și a diplomaților de a părăsi Kievul reprezintă o escaladare inacceptabilă. UE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri, cerând oprirea atacurilor asupra civililor și solicitând Rusiei să se angajeze în negocieri de pace reale, începând cu o încetare completă și necondiționată a focului”, a transmis purtătoarea de cuvânt pentru politică externă a UE, Anitta Hipper, pe X.

🇷🇺 threat to foreign citizens & diplomats to leave Kyiv is an unacceptable escalation. @eu_eeas summoned the Chargé d'Affairs, calling to stop hitting civilians & 🇷🇺 to engage in genuine peace talks starting with a full and unconditional ceasefire. @EUDelegationUA stays in Kyiv. — Anitta Hipper (@ExtSpoxEU) May 26, 2026

Anterior, aceasta declarase în briefingul zilnic al Comisiei Europene că amenințarea demonstrează încă o dată faptul că Rusia nu este deloc interesată de pace și manifestă un dispreț total față de toate eforturile îndreptate spre obținerea păcii.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, bombardamente masive au vizat Kievul și regiunea sa, soldându-se cu cel puțin patru morți, la doar câteva zile după un atac ucrainean cu drone asupra unui liceu dintr-o regiune ocupată de Rusia.

Rusia i-a avertizat luni pe cetățenii străini care locuiesc în capitala Ucrainei, inclusiv personalul diplomatic, să părăsească Kievul înainte de noi bombardamente ale armatei ruse care vizează centre de decizie, puncte de comandă și instalații ale industriei de apărare din capitala Ucrainei.



