UE impune de anul viitor taxe vamale coletelor mici, într-o lovitură pentru platformele online din China. România susține inițiativa, considerând-o „esențială”

Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord joi să devanseze „cât mai repede posibil” în 2026 introducerea taxelor vamale la coletele cu valoare scăzută care vin în cele 27 state membre UE, a anunțat un purtător de cuvânt al blocului comunitar, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu și Alibaba, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Ca măsură pe termen lung, miniștrii de finanțe ai UE au convenit să elimine o regulă care permitea intrarea în UE a mărfurilor cu o valoare sub 150 de euro fără plata taxelor vamale. Odată cu această modificare, taxele vamale relevante se vor aplica tuturor mărfurilor care intră în UE, aliniind sistemul la normele existente privind taxa pe valoarea adăugată pentru mărfurile importate, se arată în comunicatul oficial.

Ca urmare a normei actuale, estimările arată că până la 65% din coletele mici care intră în UE sunt subevaluate pentru a evita taxele vamale la import. Pe lângă efectul său asupra competitivității întreprinderilor din UE, pragul a ridicat și probleme de mediu, având în vedere că încurajează întreprinderile din afara UE să împartă transporturile în colete individuale atunci când trimit mărfuri în Uniune. Potrivit Comisiei Europene, 91% din toate expedierile de comerț electronic cu o valoare sub 150 euro proveneau din China în 2024.

Conform unui articol publicat joi de Financial Times (FT), Bruxelles-ul a cerut impunerea din 2026, la nivelul UE, a unei taxe pentru procesarea coletelor mici comandate de pe platformele online, cum ar fi Shein, Temu și Alibaba, cu peste doi ani mai devreme decât era programat, în încercarea de a reduce importurile ieftine de miliarde de euro din China.

„Este un pas crucial pentru a ne asigura că Uniunea Europeană își consolidează poziția, în contextul realităților comerciale în schimbare rapidă”, se arată în scrisoarea comisarului pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic, adresată miniștrilor de Finanțe și consultată de Financial Times.

Decizia „ar trimite un semnal puternic că Europa este decisă să-și sporească competitivitatea și să asigure condiții echitabile pentru afacerile sale”, se arată în scrisoare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, România a susținut eliminarea pragului, considerând-o o măsură esențială pentru combaterea subevaluării bunurilor vândute online și reducerea pierderilor semnificative de venituri din taxe vamale și TVA.

Franța a exercitat presiuni asupra Comisiei luna trecută, anunțând propria taxă națională de procesare în noul său buget, deoarece taxa de procesare la nivel UE pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro nu era preconizată înainte de 2027.

Îngrijorate de faptul că taxa franceză ar putea afecta livrările, Belgia și Țările de Jos iau în considerare măsuri similare.

În august, Ministerul Finanțelor a propus introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare de până la 150 de euro provenit din afara UE. Potrivit estimărilor, această măsură ar putea aduce la bugetul de stat aproximativ 1,3 miliarde de lei.

De asemenea, luna trecută, Asociația Elenă de Comerț Electronic (GR.EC.A) a lansat un apel de urgență către Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării din Grecia, solicitând introducerea unei taxe naționale de 7 euro pentru fiecare colet importat din țări terțe, din afara Uniunii Europene, țări precum România și Franța fiind date ca exemplu de bună practică.