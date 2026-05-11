UE impune noi sancțiuni împotriva coloniștilor israelieni responsabili de violențe în Cisiordania

Miniștrii de Externe din Uniunea Europeană au au convenit luni, 11 mai, asupra unor noi sancțiuni împotriva coloniștilor israelieni, ca urmare a actelor de violență împotriva palestinienilor, pe fondul schimbării guvernului din Ungaria, care a pus capăt unei perioade de blocaj de câteva luni, arată Le Monde, France 24 și .

„S-a decis. Uniunea Europeană sancționează astăzi principalele organizații israeliene vinovate de susținerea colonizării extremiste și violente a Cisiordaniei, precum și pe liderii acestora. Aceste acte extrem de grave și de neacceptat trebuie să înceteze fără întârziere”, a scris ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, pe X.

C’est fait ! L’Union européenne sanctionne aujourd’hui les principales organisations israéliennes coupables de soutenir la colonisation extrémiste et violente de la Cisjordanie, ainsi que leur dirigeants. Ces actes gravissimes et intolérables doivent cesser sans délais. Elle… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 11, 2026

La câteva minute distanță, Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a confirmat acordul printr-un mesaj publicat pe aceeași rețea de socializare.

„Miniștrii de externe ai UE tocmai au aprobat impunerea de sancțiuni împotriva coloniștilor israelieni pentru actele de violență împotriva palestinienilor. De asemenea, aceștia au convenit asupra unor noi sancțiuni împotriva unor figuri marcante din cadrul Hamas. Era și timpul să trecem de la impas la acțiuni concrete. Extremismul și violența au consecințe”, a scris Kallas.

EU Foreign Ministers just gave the go-ahead to sanction Israeli settlers over violence against Palestinians. They also agreed new sanctions on leading Hamas figures. It was high time we move from deadlock to delivery.

Extremisms and violence carry consequences. — Kaja Kallas (@kajakallas) May 11, 2026

Israelul a reacționat denunțând sancțiunile Uniunii Europene ca fiind „arbitrare și politice” și s-a angajat să apere „dreptul evreilor” de a se stabili în Cisiordania.

Măsura, adoptată ca răspuns la intensificarea violențelor și la extinderea așezărilor în Cisiordania ocupată de Israel, fusese blocată de fostul prim-ministru maghiar Viktor Orbán.

Însă înlăturarea liderului naționalist și aliat al Israelului de către rivalul său, Peter Magyar, pare acum să fi deschis calea pentru ridicarea acestui blocaj.

Oficialii UE au declarat că șapte coloniști sau organizații de coloniști vor fi incluși pe lista neagră.

Uniunea Europeană a convenit, de asemenea, să sancționeze reprezentanți ai grupării militante palestiniene Hamas.

De când a început războiul din Gaza, în octombrie 2023, Cisiordania ocupată este scena unor violențe aproape zilnice, în care sunt implicați soldați israelieni și coloniști.