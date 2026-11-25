Consiliul Uniunii Europene a decis să adauge 15 noi entități ruse pe lista celor care sunt vizate de restricții mai stricte la exportul de bunuri cu dublă utilizare și tehnologii avansate.

Aceste entități fac parte din complexul militar-industrial al Rusiei, au legături cu sectorul de apărare și securitate al Rusiei sau îl susțin în alt mod, arată instituția într-un comunicat.

De asemenea, Consiliul a decis să elimine o entitate de pe listă, ridicând restricțiile la export care i se aplicau. Entitatea respectivă a încetat comportamentul care a dus la includerea sa pe listă și a oferit asigurări credibile că nu va comercializa bunuri sensibile cu Rusia.

În concluziile sale din 15 și 16 octombrie 2026, Consiliul European și-a reafirmat sprijinul ferm și neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional.

Consiliul European a declarat că UE va continua să acorde, în coordonare cu partenerii și aliații care împărtășesc aceleași valori, un sprijin cuprinzător pe plan politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei și poporului său.

Consiliul European a condamnat cu fermitate escaladarea de către Rusia a atacurilor cu rachete și drone, de amploare, deliberate și sistematice, împotriva civililor și a infrastructurii civile din Ucraina.

De asemenea, Consiliul European a transmis hotărârea Uniunii de a spori și mai mult presiunea asupra Rusiei, astfel încât aceasta să pună capăt războiului său brutal de agresiune și să se angajeze în negocieri substanțiale în vederea instaurării păcii.