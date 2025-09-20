U.E.
UE inaugurează în Estonia cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare, pentru a reduce dependența de China și a spori autonomia strategică europeană
Uniunea Europeană a inaugurat vineri, la Narva, în Estonia, cea mai mare fabrică de magneți permanenți din pământuri rare de pe continent – Neo Performance Materials, destinată să reducă dependența blocului de importurile din China și să sprijine tranziția industrială și ecologică, informează Comisia Europeană.
Noua unitate de producție, finanțată printr-un sprijin de 14,5 milioane de euro din Fondul pentru Tranziție Justă, va fabrica magneți folosiți în sectoare economice cheie precum automobile electrice, turbine eoliene și microelectronică. În prezent, peste 90% dintre magneții utilizați în UE provin din China, ceea ce face ca noua fabrică să fie un pas esențial pentru creșterea autonomiei strategice și a competitivității europene.
„Inaugurarea fabricii de magneți este un exemplu perfect despre cum Politica de Coeziune poate face o diferență reală pentru o regiune și cetățenii săi, prin crearea de noi locuri de muncă și impulsionarea economiei. Dar nu este doar atât: acest proiect finanțat de UE va contribui și la creșterea competitivității întregii Uniuni Europene. Politica de coeziune este o politică de tip win-win pentru toți europenii”, a declarat Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme.
Fabrica Neo Performance Materials va avea un impact economic major pentru Narva și întregul județ Ida-Viru, prin crearea a până la 1.000 de locuri de muncă și prin atragerea de specialiști din întreaga lume. Totodată, investiția va contribui la creșterea rezilienței regiunii și la tranziția acesteia de la exploatarea de șisturi bituminoase – o activitate economică bazată pe combustibili fosili – către industrii curate și sustenabile.
Gheorghe Falcă, raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism: România va fi un net beneficiar al banilor pe transporturi și mobilitate militară
Eurodeputatul Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru transport și turism din Parlamentul European, a anunțat vineri că România va avea de câștigat în negocierile pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028-2034, în special pe zona de transporturi și mobilitate militară.
„Eu sunt raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism. Asta înseamnă că trebuie să iau interesele tuturor țărilor, să găsesc împreună o convergență și, evident, apoi să fie susținut”, a explicat Falcă.
Potrivit acestuia, în contextul actual, securitatea este prioritatea numărul unu, ceea ce înseamnă investiții masive în mobilitate militară. „Atunci când investești în mobilitate militară, majoritatea banilor merg pe ceea ce înseamnă legarea Mării Baltice cu Marea Neagră și Marea Egee. Asta înseamnă că România va fi un net beneficiar a tot ceea ce înseamnă banii pe transporturi, pe mobilitate militară”, a subliniat eurodeputatul.
El a adăugat că și conectarea României cu țările aflate în proces de aderare – Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest – va fi sprijinită prin fonduri europene dedicate infrastructurii de transport.
„Vă pot spune că bugetul pe care l-am propus a fost acceptat în propunerea Comisiei Europene. Este o creștere de 10 ori pe acest domeniu față de acum 7 ani. Asta înseamnă că eu am reușit să pun interesele tuturor țărilor la un loc. Comisia a acceptat acest lucru și în proiectul de buget vedem această creștere de 10 ori”, a precizat Falcă.
Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei: “A venit timpul să închidem robinetul. Interzicem importurile de gaz natural lichefiat rusesc în Europa”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei și a încălcărilor repetate ale dreptului internațional, executivul de la Bruxelles cerând statelor membre să aprobe un pachet amplu de noi restricții împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare din Rusia.
„Rusia a arătat pe deplin disprețul său față de diplomație și dreptul internațional”, a spus von der Leyen, amintind atacul asupra biroului Uniunii Europene din Kiev de luna trecută și încălcarea spațiului aerian al Poloniei și României de către drone. „Ca răspuns, Europa își intensifică presiunea”, a adăugat ea, într-o declarație de presă.
Pachetul — al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7, relatează și Politico Europe.
„Economia de război a Rusiei este susținută de veniturile din combustibili fosili. Vrem să reducem aceste venituri. Așadar, interzicem importurile de GNL rusesc pe piețele europene. A venit timpul să închidem robinetul”, a punctat von der Leyen.
Pachetul trebuie acum aprobat de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene în următoarele săptămâni.
„Sancționăm acum 118 nave suplimentare din flota fantomă. În total, peste 560 de nave sunt incluse pe lista sancțiunilor UE. Companiile energetice majore Rosneft și Gazpromneft vor intra pe o interdicție totală de tranzacții, iar alte companii vor fi, de asemenea, supuse înghețării activelor”, a declarat președinta Comisiei.
„Pentru prima dată, măsurile noastre restrictive vor viza platformele cripto și vor interzice tranzacțiile în criptomonede. Listăm bănci străine conectate la sisteme alternative de plăți din Rusia și restricționăm tranzacțiile cu entități din zone economice speciale”, a mai spus von der Leyen.
Liderii europeni au promis că vor menține presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice de a forța Kremlinul să negocieze.
Totuși, oficiali europeni au recunoscut sub protecția anonimatului că cele mai eficiente măsuri ar fi posibile doar dacă Statele Unite ar accepta restricții economice mai dure și o aplicare mai strictă. O echipă tehnică de nivel înalt a fost trimisă săptămâna trecută la Washington, iar discuțiile continuă.
Citiți și Ursula von der Leyen și Donald Trump au discutat despre înăsprirea sancțiunilor asupra economiei de război a Rusiei: UE va accelera eliminarea importurilor de petrol rusesc
Președintele american Donald Trump a declarat însă că va fi de acord cu sancțiuni „majore” împotriva Rusiei doar dacă țările NATO își vor încheia complet dependența de petrolul rusesc — o cerință dificilă, în condițiile în care state precum Turcia, Ungaria și Slovacia au refuzat să găsească furnizori alternativi.
Trump și-a repetat apelul în timpul unei vizite de stat în Marea Britanie, afirmând că „dacă prețul petrolului scade, Putin va fi obligat să renunțe… Nu va avea de ales. Va ieși din acel război”.
Spania sprijină eforturile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina și de a elimina importurile de gaze din Rusia
Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a declarat vineri că guvernul său susține eforturile Comisiei Europene de a valorifica activele rusești înghețate deținute în UE pentru a ajuta la finanțarea guvernului ucrainean.
„Din Spania, am pledat pentru creșterea cât mai mult posibil a finanțării pentru Ucraina…”, a declarat Cuerpo într-un interviu acordat Bloomberg TV, potrivit Reuters.
„Pledăm pentru găsirea unor modalități creative de a utiliza și aceste active înghețate”, a mai spus oficialul spaniol.
Cuerpo a mai spus că Spania, unul dintre principalii importatori de gaz natural lichefiat din Rusia în Uniunea Europeană, depune eforturi pentru a reduce aceste importuri și a diversifica aprovizionarea cu gaze din țări precum Statele Unite.
În discursul său privind Starea Uniunii, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în cadrul discursului privind Starea Uniunii că va lansa un nou program numit „Qualitative Military Edge” (Supremație militară calitativă) pentru a „sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o nouă soluție de finanțare a efortului de război ucrainean bazat pe activele rusești imobilizate.
Cât privește stoparea importului de gaze din Rusia, The Guardian, care citează Reuters, anunță că cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni cuprinde și prevederea de a stopa importul de gaz natural lichefiat din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme față de termenul stabilit inițial.
Zilele trecute, ministrul polonez al energiei, Miłosz Motyka, a solicitat UE să înceteze importurile de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război a Rusiei” și pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina.
Într-o scrisoare trimisă celorlalți miniștri ai energiei din UE la doar câteva zile după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez și consultată de The Guardian, Motyka a susținut că „circumstanțele internaționale actuale, combinate cu necesitatea de a consolida reziliența economiilor europene, necesită un răspuns comun”.
Scrisoarea venea după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia, după convorbirea telefonică pe care a avut-o aseară cu președintele american Donald Trump.
Trump a solicitat în repetate rânduri țărilor UE și NATO să înceteze achizițiile de petrol din Rusia, aparent condiționând acest lucru de viitoarele sancțiuni ale SUA împotriva Moscovei.
În declarații pentru jurnaliști și într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, intitulată cu litere mai „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI”, Donald Trump le-a aliaților din Europa și NATO să consolideze măsurile punitive contra Rusiei și să stopeze importurile de petrol rusesc, condiții pentru ca SUA să adopte, la rândul lor, sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, față de care și-a schimbat brusc atitudinea, numind-o pe prima dată „agresoare” în războiul declanșat împotriva Ucrainei.
Aceeași publicație britanică The Guardian a informat că printre țările UE care încă importă gaz rusesc prin conducte sau GNL se află Belgia, Franța, Grecia, Ungaria, Țările de Jos, Portugalia, Slovacia și Spania.
