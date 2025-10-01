UE încearcă să ajungă la un acord privind valorificarea activelor rusești, spune Kallas: „Rusia provoacă daune enorme în Ucraina. Nu este corect ca altcineva să plătească pentru acestea”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat miercuri că, deși nu toate statele membre sprijină planul de utilizare a activelor rusești pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, UE lucrează pentru a ajunge cât mai rapid posibil la un acord în această privință, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Kaja Kallas a insistat pe necesitatea folosirii activelor rusești confiscate pentru a finanța despăgubirile de război ce vor fi plătite în cele din urmă Ucrainei.

„Unul din principiile de bază ale dreptului internațional este acela că trebuie să acoperi pagubele pe care le-ai cauzat. Dacă nu ținem cont de aceste active, atunci greutatea va fi pe contribuabilii noștri, asta cu siguranță. Rusia provoacă daune enorme în Ucraina. Nu este corect ca altcineva să plătească pentru acestea”, a declarat ea înaintea summitului informal al UE găzduit miercuri de capitala daneză.

Uniunea Europeană afirmă că active ruse în valoare de 210 miliarde de euro sunt înghețate în interiorul blocului comunitar, în conformitate cu regimul de sancțiuni impus Moscovei pentru invadarea Ucrainei.

Ucraina și unele state din UE, printre care Polonia și țările baltice, au cerut Uniunii Europene să confiște activele respective și să le valorifice în sprijinul Kievului.

Acest apel a fost însă respins de Franța, Germania și Belgia, care au pus sub semnul întrebării temeiul juridic pentru confiscarea activelor în cauză.

Alte state membre UE se tem de implicațiile potențiale ale acestei confiscări de active asupra pieței financiare europene.