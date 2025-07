UE încheie un acord cu Israelul pentru a facilita accesul ajutoarelor umanitare în Gaza / Kallas: Contăm pe Israel să pună în aplicare toate măsurile convenite

Uniunea Europeană a ajuns la un nou acord cu Israelul pentru a extinde accesul umanitar în Fâșia Gaza, a anunțat joi șefa diplomației europene, Kaja Kallas, calificând acordul drept „un pas important” către atenuarea crizei umanitare din enclava devastată de război.

„Contăm pe Israel să pună în aplicare toate măsurile convenite”, a declarat Înaltul Reprezentant Kaja Kallas, adăugând că UE este pregătită să coordoneze acțiunile cu agențiile ONU și ONG-urile pentru a asigura livrarea rapidă a ajutoarelor.

Today, we reached an agreement with Israel to expand humanitarian access to Gaza.

This deal means more crossings open, aid and food trucks entering Gaza, repair of vital infrastructure and protection of aid workers.

We count on Israel to implement every measure agreed.

