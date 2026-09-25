UE îndeamnă Kievul să accelereze procesul de adoptare și implementare a reformelor pentru deblocarea asistenței financiare pentru acest an

Comisia Europeană intensifică presiunea asupra Kievului pentru ca acesta din urmă să accelereze reformele indispensabile pentru deblocarea unei asistențe financiare de aproximativ 20 de miliarde de euro, de care Ucraina are nevoie, în contextul creșterii deficitului bugetar și escaladării războiului de către Rusia, informează Euronews.

„Este esențial ca Ucraina să continue să îndeplinească reformele și condițiile de politică convenite de comun acord cu Uniunea Europeană. Punerea lor în aplicare la timp este esențială pentru a permite Comisiei să aprobe plățile corespunzătoare, conform planificării”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Această declarație survine în contextul în care Comisia poartă discuții intense cu autoritățile ucrainene pentru a stabili cu precizie amploarea deficitului financiar al țării. Fondul Monetar Internațional, care gestionează o linie de asistență separată, este, de asemenea, implicat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnalat inițial un deficit de 27 de miliarde de dolari (23,75 miliarde de euro) la Ministerul Apărării, o cifră care i-a luat prin surprindere pe oficialii UE și a ridicat întrebări serioase cu privire la originea sa.

În plus, țara se confruntă cu un deficit de 32,6 miliarde de dolari pentru anul viitor.

Ca soluție, Zelenski a propus ca o parte din împrumutul de sprijin al UE, în valoare de 90 de miliarde de euro, să fie acordată mai devreme, în 2026. Împrumutul este împărțit în două tranșe de câte 45 de miliarde de euro fiecare, ceea ce înseamnă că orice modificare a calendarului ar lăsa mai puțini bani pentru anul viitor.

Zelenski a lansat, de asemenea, ideea de a valorifica activele rusești imobilizate, un proiect controversat pe care Uniunea a încercat să-l pună în aplicare anul trecut, fără succes.

Însă Bruxelles a contestat această logică și a subliniat că, înainte de a solicita resurse suplimentare, Ucraina ar trebui să se concentreze pe finalizarea reformelor pe care s-a angajat să le adopte și care sunt blocate în Rada Supremă, parlamentul unicameral.

Reformele reprezintă o condiție prealabilă pentru accesarea a două pachete financiare: 13,5 miliarde de euro din împrumutul de sprijin și 6,45 miliarde de euro din Facilitatea pentru Ucraina.

Joi a fost aprobată o plată combinată de 2,9 miliarde de euro. Cu toate acestea, ritmul lent al procesului legislativ a întârziat o a doua plată în valoare de 3,9 miliarde de euro.

Situația i-a determinat pe comisarii Valdis Dombrovskis și Marta Kos să trimită o scrisoare lui Ruslan Stefanchuk, președintele Radei, avertizându-l cu privire la miza acestei situații.

„Adoptarea la timp a legislației necesare este esențială pentru a asigura finanțarea disponibilă din partea UE, pentru a menține ritmul pe calea de aderare a Ucrainei la UE și pentru a consolida economia și finanțele publice ale Ucrainei”, au scris aceștia.

Scrisoarea, la care a avut acces Euronews, include o anexă cu reformele care „așteaptă adoptarea” și pe care Bruxellesul le dorește a fi aprobate și aplicate pe termen scurt.

Unele legi, precum cele referitoare la insolvența IMM-urilor, funcția publică și simplificarea TVA-ului, sunt deja în curs de examinare în Rada. Altele, cum ar fi cele privind ajutoarele de stat, combaterea spălării banilor și sistemul disciplinar pentru procurori, nu au fost încă depuse.

Un act legislativ, menit să elimine scutirea de taxe vamale pentru coletele internaționale, s-a dovedit a fi deosebit de controversat în rândul legiuitorilor ucraineni, pe fondul popularității platformelor de comerț online chinezești Temu și AliExpress în țară.

Proiectul de lege a fost respins de două ori în Rada, ceea ce a atras o mustrare din partea Bruxelles-ului. Acesta a fost adoptat în primă lectură săptămâna trecută, dar nu parcurs încă toți pașii legislativi pentru a fi adoptat.

Sunt necesare reforme suplimentare pentru a debloca restul de 17 miliarde de euro disponibile pentru acest an. Rada se află în prezent în vacanță parlamentară până la jumătatea lunii octombrie, deși președintele acesteia a declarat că este pregătit să convoace o sesiune extraordinară imediat ce legislația va fi gata.

Ursula von der Leyen a abordat tema reformelor în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu Zelenski în contextul Adunării Generale a ONU de la New York, la începutul acestei săptămâni.