Uniunea Europeană a insistat luni că este hotărâtă să participe la reuniunile multilaterale privind negocierile de pace pentru Ucraina, ca răspuns la propunerea Kremlinului ca reprezentanții europeni să se deplaseze la Moscova pentru a discuta despre posibilitatea implicării lor în procesul de negocieri, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Într-adevăr, suntem conștienți de această invitație și rămânem hotărâți să ne întâlnim într-un format multilateral, dornici să colaborăm în acest sens”, a declarat purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, Paula Pinho, la conferința de presă zilnică a instituției.

Purtătoarea de cuvânt a asigurat că poziția UE„’nu s-a schimbat de săptămâna trecută”, întrucât vede mai întâi necesitatea unui armistițiu înainte de a „intra în discuții privind arhitectura de securitate a Europei”.

„Aceste conversații trebuie să aibă loc în forumul potrivit, adică cu participarea deplină a aliaților NATO și a statelor membre UE, așadar ne menținem ferm poziția, așa cum v-am comunicat deja anterior”, a concluzionat ea.

La rândul său, Christian Wigand, purtătorul de cuvânt al șefei diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat, la rândul său, că însărcinatul cu afaceri al Rusiei pe lângă UE a fost convocat vineri la o reuniune tehnică a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE).

În cadrul întâlnirii, oficialii europeni au ridicat problema pagubelor provocate ambasadelor din Kiev, inclusiv celei a Olandei, afectată de atacurile rusești de săptămâna trecută. Aceștia au subliniat că atacurile asupra clădirilor diplomatice sunt inacceptabile în conformitate cu dreptul internațional.”

„Oricum, acestea beneficiază de protecție conform dreptului internațional”, a subliniat purtătoarea de cuvânt, care a spus că, pentru UE, „este clar că vom crește și mai mult ajutorul acordat Ucrainei și vom pune presiune asupra Rusiei”.

Luni, Kremlinul a confirmat, prin purtătorul său de cuvânt Dmtri Peskov, disponibilitatea pentru întâlniri cu reprezentanți ai UE la Moscova pentru a evalua dacă aceștia pot participa la procesul de pace cu Ucraina.

Joi, președintele rus Vladimir Putin a dezvăluit, într-o conferință de presă la Shenzhen, că Rusia a invitat reprezentanți ai UE la Moscova pentru a explica agenda cu care ar participa la viitoarele runde de negocieri de pace cu Ucraina.