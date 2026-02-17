UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei

Corespondență din München

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la München, că viitorul strategic al Uniunii Europene implică o Europă mai independentă. făcând apel la depășirea temelor tabu prin punerea în aplicare a clauzei de apărare reciprocă prevăzută în Tratatul de la Lisabona al UE.

„Europa trebuie să devină mai independentă – nu există altă opțiune”, a afirmat șefa Comisiei. Ea a subliniat că modul european de viață, baza democratică și încrederea cetățenilor sunt provocate în moduri noi, de la teritoriile strategice la tarife și reglementări tehnologice, făcând aluzie atât la SUA, cât și la agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei.

Conversation – Principled and Pragmatic: Wielding Power in a World in Disarray with Ursula von der Leyen and Keir Starmer, moderated by Christiane Amanpour

Această independență, a explicat von der Leyen, trebuie să fie amplă și să acopere domenii precum apărarea și energia, economia și comerțul, materiile prime și tehnologiile digitale.

„Unii ar putea spune că termenul ‘independență’ contrazice legătura noastră transatlantică. Dar adevărul este opus. O Europă independentă este o Europă puternică. Iar o Europă puternică întărește alianța transatlantică”, a adăugat ea, în cadrul unui discurs urmat de un dialog alături de premierul britanic Keir Starmer care a fost moderat de jurnalista CNN Christiane Amanpour.

Vorbind despre apărare, șefa Comisiei Europene a afirmat că Europa „livrează rezultate”, investițiile în apărare în Europa crescând cu aproape 80% față de perioada de dinaintea războiului din Ucraina. „Până în 2028, investițiile în apărare în Europa sunt chiar prognozate să depășească suma cheltuită de SUA pe astfel de echipamente anul trecut. Aceasta este o adevărată trezire europeană,” a spus ea.

Ursula von der Leyen a insistat că Europa trebuie să meargă dincolo de simpla cheltuire de fonduri și că „nu există tabu care să nu poată fi provocat”. „Cred că a venit timpul să punem clauza de apărare reciprocă a Europei în practică. Apărarea mutuală nu este opțională pentru UE. Este o obligație prevăzută în propriul nostru Tratat – articolul 42(7). Este angajamentul nostru colectiv de a sta alături unii de alții în cazul unei agresiuni. Sau, spus simplu, unu pentru toți și toți pentru unul. Aceasta este semnificația Europei. Dar acest angajament are greutate doar dacă se bazează pe încredere și capacitate,” a spus ea.

În același context, von der Leyen a pledat pentru utilizarea majorității calificate și a parteneriatelor cu țări terțe pentru apărarea UE. „Și acest lucru poate însemna să ne bazăm pe rezultatul unei majorități calificate, mai degrabă decât pe unanimitate. Nu trebuie să schimbăm Tratatul pentru asta. Trebuie să folosim pe cel pe care îl avem,” a explicat ea.

Șefa Comisiei Europene a subliniat, de asemenea, necesitatea creativității în materie de securitate, prin parteneriate precum Forța Expediționară Comună condusă de Marea Britanie și Coaliția celor Dispuși pentru Ucraina.

„Ceea ce trebuie să facem acum este să formalizăm începuturile ad-hoc ale noilor colaborări de securitate. Aceasta începe, bineînțeles, prin colaborarea cu cei mai apropiați parteneri ai noștri, precum Marea Britanie, Norvegia, Islanda sau Canada. Vrem să ne extindem oferta către mulți dintre acești parteneri vitali. Aceasta înseamnă că, în această perioadă extrem de volatilă, Europa și, în special, Marea Britanie ar trebui să se apropie – în materie de securitate, economie sau apărarea democrațiilor noastre,” a conchis ea.