UE intenționează să-și consolideze competențele pentru a inspecta navele din „flota fantomă” a Rusiei, inclusiv prin acorduri bilaterale cu statele de pavilion

Uniunea Europeană intenționează să-și extindă competențele pentru a permite îmbarcarea și inspectarea navelor din „flota fantomă” a Rusiei, potrivit unui document pregătit pentru reuniunea miniștrilor de externe ai UE de luni și consultat de Politico.

Problema navelor care transportă petrol rusesc sub pavilioane de conveniență, pentru a evita sancțiunile europene, are implicații majore pentru UE. Aceste nave nu doar că susțin economia de război a Moscovei, dar „reprezintă amenințări pentru mediu și pentru siguranța navigației”, se arată în documentul de cinci pagini elaborat de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), brațul diplomatic al Uniunii.

Potrivit aceluiași text, navele din flota fantomă prezintă, de asemenea, riscuri pentru infrastructura critică și „pot fi folosite ca platforme pentru atacuri hibride împotriva teritoriului UE”. În unele cazuri, acestea sunt suspectate că servesc drept puncte de lansare pentru drone rusești utilizate în misiuni de recunoaștere asupra obiectivelor occidentale sau pentru perturbarea aeroporturilor civile.

În această lună, SEAE a inițiat o discuție tehnică bazată pe un proiect de declarație a UE și a statelor membre privind consolidarea cadrului juridic internațional al dreptului mării. Potrivit documentului, acest demers „ar oferi un instrument suplimentar statelor membre pentru creșterea eficienței acțiunilor de aplicare, inclusiv o bază legală pentru îmbarcarea navelor din flota fantomă”.

Proiectul de declarație prevede și „posibile acorduri bilaterale între statele de pavilion și UE privind inspecțiile pre-autorizate la bord”, se menționează în text.

Obiectivul Bruxelles-ului este finalizarea documentului până la sfârșitul lunii noiembrie și adoptarea sa la următoarea reuniune a miniștrilor de externe ai UE.

După aprobarea de către statele membre, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, va „solicita acordul Consiliului pentru deschiderea negocierilor privind acorduri bilaterale cu statele de pavilion identificate”, potrivit documentului.

Textul subliniază că statele membre „demonstrează tot mai clar un nou elan pentru acțiuni de aplicare mai ferme împotriva flotei fantomă”, oferind exemplul incidentului de la începutul lunii, când militari francezi au urcat la bordul petrolierului Boracay, suspectat că face parte din rețeaua rusă. Nava se afla în largul coastelor Danemarcei, în momentul în care drone neidentificate au forțat închiderea temporară a mai multor aeroporturi, și ulterior a fost ancorată câteva zile în vestul Franței.

UE „ar putea sprijini statele membre în aceste eforturi dacă acestea sunt de acord să-i acorde dreptul de a negocia în numele lor acorduri privind inspecțiile pre-autorizate la bord”, se arată în document.

Blocul a început deja demersuri diplomatice către statele de pavilion și țările de coastă care oferă sau facilitează servicii logistice și de realimentare navelor din flota fantomă. Printre măsurile propuse, UE „intenționează să mobilizeze toate instrumentele disponibile pentru a oferi sprijin și stimulente statelor de pavilion care acceptă să radieze nave sancționate”, potrivit SEAE.

Un exemplu pozitiv este Panama, cel mai mare registru naval din lume, care „a fost de acord să radieze navele sancționate de UE și a decis recent să nu mai înregistreze nave mai vechi de 15 ani”, se menționează în document.

În privința sancțiunilor suplimentare, Uniunea „va continua să propună noi nume pe listele negre ale navelor și ale operatorilor din ecosistemul flotei fantomă — precum companii de asigurări sau registre de pavilion”, pornind de la măsurile deja adoptate în actualele pachete de sancțiuni.

De asemenea, „posibile măsuri suplimentare ar putea viza furnizarea de sprijin logistic navelor flotei fantomă, cum ar fi realimentarea cu petrol”, se precizează în încheierea documentului.