UE introduce primele cote obligatorii de plastic reciclat pentru automobile. Mașinile neconforme tehnic nu vor mai putea fi exportate

Noile norme europene privind proiectarea, fabricarea și reciclarea vehiculelor intră în vigoare joi, 13 august, și vor introduce treptat cote obligatorii de plastic reciclat pentru automobile, reguli mai stricte pentru recuperarea pieselor și restricții asupra exportului mașinilor neconforme tehnic, a anunțat miercuri Comisia Europeană.

Regulamentul privind vehiculele scoase din uz urmărește recuperarea unei cantități mai mari de oțel, aluminiu, cupru și plastic din automobilele ajunse la sfârșitul ciclului de viață. Prin reutilizarea acestor materiale, UE vrea să reducă dependența industriei auto de materiile prime importate și să păstreze în economia europeană resurse cu valoare strategică.

Documentul intră în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al UE, însă majoritatea dispozițiilor sale se vor aplica începând cu 1 septembrie 2028, iar unele obligații vor fi introduse ulterior, după un calendar etapizat.

„Regulamentul privind vehiculele scoase din uz nu se referă doar la deșeuri, ci la reziliență și la viitorul industrial al Europei. Acesta contribuie la reducerea dependențelor noastre de furnizorii externi, consolidează securitatea economică a Europei și păstrează resursele strategice în UE. Aceasta nu este doar o politică de mediu bună, ci o politică industrială pragmatică”, a declarat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie industrială, Stéphane Séjourné.

La rândul său, comisarul european pentru mediu, reziliența apei și economia circulară competitivă, Jessika Roswall, a subliniat că regulamentul acoperă întregul ciclu de viață al automobilelor.

„Noul Regulament privind vehiculele scoase din uz stabilește un nou standard european pentru modul în care vehiculele trebuie proiectate, fabricate și recuperate. Este vorba despre mai mult decât reciclare – despre asigurarea accesului la materiale critice și transformarea sectorului auto într-unul cu adevărat circular. Fiecare mașină dezmembrată și fiecare tonă de oțel, aluminiu, cupru sau plastic recuperată reprezintă un pas către o Europă mai rezilientă”, a afirmat Roswall.

Pentru prima dată la nivel european, constructorii auto vor trebui să respecte cote minime obligatorii de plastic reciclat. Fiecare tip nou de vehicul omologat începând din septembrie 2032 va trebui să conțină cel puțin 15% plastic reciclat provenit din deșeuri postconsum. Ponderea va crește la 25% pentru tipurile noi de vehicule omologate din septembrie 2036. Cel puțin o cincime din aceste obiective va trebui acoperită cu plastic recuperat din vehicule scoase din uz sau din piese auto înlocuite în timpul utilizării.

Constructorii vor fi obligați și să furnizeze operatorilor de reparații, dezmembrare și reciclare informații clare despre îndepărtarea și înlocuirea pieselor. Cerințele vizează inclusiv bateriile vehiculelor electrice, motoarele electrice și componentele care conțin materii prime critice.

Noile norme vor încuraja reutilizarea, refabricarea și recondiționarea componentelor, ceea ce ar trebui să mărească oferta de piese de schimb second-hand. Producătorii vor suporta, prin sistemul de răspundere extinsă, costurile aferente colectării și tratării vehiculelor scoase din uz.

Regulamentul înăsprește și condițiile pentru exportarea mașinilor utilizate în afara Uniunii. De la 1 septembrie 2031, vor putea fi exportate numai vehiculele care nu sunt încadrate drept deșeuri și care îndeplinesc cerințele de conformitate tehnică la momentul depunerii declarației de export. Autoritățile vamale vor verifica datele de identificare și situația tehnică a automobilelor înainte de a permite ieșirea lor din UE.

Comisia estimează că între 10 și 12 milioane de vehicule ajung anual la sfârșitul ciclului de viață în Europa. Gestionarea necorespunzătoare a acestora produce efecte negative asupra mediului și duce la pierderea a milioane de tone de materiale care ar putea fi recuperate și reutilizate.