UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cea mai mare facilitate-pilot din Europa pentru dezvoltarea tehnologiilor de semiconductori de ultimă generație, proiect la care participă și România

Uniunea Europeană a lansat la IMEC Leuven NanoIC, cel mai mare proiect pilot din cadrul Actului european privind Cipurile, marcând o etapă importantă pentru dezvoltarea și producția de semiconductori în Europa.

Cu o investiție totală de 2,5 miliarde de euro, facilitatea a primit 700 de milioane de euro din fonduri UE, 700 de milioane de euro de la guvernele naționale și regionale, iar restul de la ASML și alți parteneri din industrie.

Potrivit unui comunicat al executivului european, NanoIC va accelera dezvoltarea tehnologiei semiconductorilor de nouă generație, esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, a vehiculelor autonome, a asistenței medicale și a tehnologiei mobile 6G.

NanoIC este prima facilitate europeană care utilizează cea mai avansată mașină de litografie cu raze ultraviolete extreme, concentrându-se pe proiectarea și fabricarea cipurilor folosind tehnologie de peste doi nanometri. Acest lucru reprezintă un progres semnificativ în tehnologia europeană de fabricare a semiconductorilor.

Vicepreședintele executiv Henna Virkkunen, prim-ministrul belgian Bart De Wever și ministrul-președinte al Flandrei Matthias Diependaele au inaugurat facilitatea, care va permite cercetătorilor și companiilor să testeze noi modele de cipuri, echipamente și procese la o scară aproape industrială înainte de producția în serie.

Aceasta este construită pe principiul accesului liber, start-up-urile, cercetătorii, IMM-urile și marile organizații putând utiliza facilitățile NanoIC. Găzduită de IMEC (Belgia), printre partenerii săi se numără CEA-Leti (Franța), Fraunhofer (Germania), VTT (Finlanda), Centrul de Știința Suprafeței si Nanotehnologie, Universitatea Politehnică din București (România) și Institutul Național Tyndall (Irlanda).

Concepute pentru a transpune tehnologiile cipurilor din „laborator în fabrică”, liniile pilot reprezintă un pilon esențial al inițiativei Cipuri pentru Europa din cadrul Legii cipurilor. Acestea vor consolida poziția actorilor europeni în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori și vor fi deschise partenerilor de încredere, sprijinind baza industrială și competitivitatea Europei și contribuind în același timp la păstrarea și atragerea de talente.

Cele cinci linii pilot (NanoIC, FAMES, APECS, WBG și PIXEurope) din cadrul Legii privind cipurile reprezintă împreună o investiție combinată a UE și a statelor membre în valoare de 3,7 miliarde de euro, care face legătura între excelența europeană în domeniul cercetării și aplicațiile industriale. Deschiderea liniei pilot NanoIC urmează inaugurării FAMES la 30 ianuarie.

Începerea activității operaționale a acestor infrastructuri reprezintă o etapă importantă în consolidarea suveranității și a bazei industriale a Europei în domeniul semiconductorilor. La aproape exact patru ani de la data la care președinta Ursula von der Leyen a anunțat Legea europeană privind cipurile, deschiderea NanoIC coincide cu angajamentul Comisiei față de industrie și părțile interesate în ceea ce privește revizuirea Legii CHIPS 2.0.