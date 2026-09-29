UE își consolidează arhitectura de răspuns la amenințările din spațiu, în contextul unor comportamente iresponsabile și ostile din ce în ce mai frecvente

Statele membre au adoptat o decizie de consolidare a Arhitecturii UE de răspuns la amenințările spațiale (STRA).

Consiliul UE subliniază într-un comunicat că este vorba despre un mecanism conceput pentru a răspunde la comportamentele iresponsabile și ostile din ce în ce mai frecvente în domeniul spațial, care pot submina siguranța și securitatea UE, a statelor sale membre și a cetățenilor acestora, precum și securitatea și stabilitatea internațională.

Noua STRA va permite UE nu numai să contracareze o gamă largă de amenințări legate de funcționarea Programului spațial al UE sau a Programului UE privind conectivitatea securizată, ci și amenințările la adresa securității unuia sau mai multor state membre, inclusiv a teritoriului, a sistemelor spațiale și a serviciilor acestora.

Pentru a permite un răspuns eficient, STRA va stabili acum dispoziții operaționale care să permită UE să monitorizeze, să alerteze și să ia măsuri imediate prin mobilizarea, în mod coerent, a instrumentelor relevante ale PESC (Politica externă și de securitate comună).

În practică, atunci când sunt necesare măsuri urgente, Înaltul Reprezentant are prerogativa de a adopta un răspuns provizoriu al UE. Consiliul va trebui apoi să confirme, să modifice sau să revoce răspunsul provizoriu al UE cât mai curând posibil, și cel târziu în termen de patru săptămâni de la adoptarea acestuia.

În plus, decizia instituie setul de instrumente pentru securitatea spațială – inclusiv posibilitatea ca Înaltul Reprezentant să propună măsuri restrictive țintite – și prevede un exercițiu anual pentru punerea în aplicare a deciziei.

Datele și serviciile din domeniul tehnologiei spațiale au devenit indispensabile pentru societățile și economiile europene, precum și în viața de zi cu zi a europenilor.

Acestea reprezintă motoare ale cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării, generând oportunități de angajare și creștere economică, sporind competitivitatea europeană, sprijinind tranziția verde și digitală, protejând și asigurând securitatea UE și a cetățenilor săi, precum și consolidând reziliența și securitatea UE.

Un comportament iresponsabil și ostil în spațiu poate afecta serviciile spațiale esențiale și poate avea efecte colaterale asupra cetățenilor, organizațiilor, industriilor și întreprinderilor europene.

Arhitectura UE de răspuns la amenințările spațiale reprezintă unul dintre rezultatele Strategiei spațiale a UE pentru securitate și apărare, un cadru de politică lansat în 2023 și conceput pentru a proteja resursele spațiale ale Uniunii Europene, pentru a îmbunătăți cunoașterea domeniului spațial și pentru a valorifica capacitățile spațiale cu dublă utilizare în scopuri de securitate și militare.