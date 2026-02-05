UE își consolidează infrastructura critică printr-un nou toolbox pentru securitatea cablurilor submarine și o alocare de 347 milioane de euro pentru proiecte strategice

Comisia Europeană a anunțat miercuri un nou pachet de instrumente pentru consolidarea securității și rezilienței cablurilor de date submarine ale Uniunii Europene, inclusiv finanțări substanțiale pentru proiecte strategice, în contextul creșterii riscurilor la adresa acestei infrastructuri critice.

Cablurile de date submarine transportă aproximativ 99% din traficul de internet intercontinental, fiind esențiale pentru funcționarea economiei europene, a serviciilor digitale și a vieții cotidiene. Pe fondul intensificării amenințărilor, inclusiv al daunelor intenționate și al actelor de sabotaj, Executivul european își accelerează eforturile pentru protejarea și întărirea rezilienței acestor rețele.

Anunțurile fac parte din Planul de acțiune al UE privind securitatea cablurilor, care vizează prevenirea și gestionarea riscurilor la adresa infrastructurii submarine. În acest cadru, Comisia a prezentat un set de instrumente pentru securitatea cablurilor, o listă de proiecte de interes european în domeniul cablurilor (PICE) și a modificat programul de lucru al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) – Sectorul Digital.

Set de instrumente pentru securitatea cablurilor și proiecte de interes european

Noul set de instrumente include șase măsuri strategice și patru măsuri tehnice și de sprijin, menite să îmbunătățească securitatea infrastructurii de cabluri submarine. Aceste măsuri se bazează pe evaluarea riscurilor realizată în octombrie 2025, care a identificat amenințări, vulnerabilități și dependențe critice.

Totodată, Comisia a publicat o listă de 13 domenii PICE, structurată pe trei etape de câte cinci ani, până în 2040, care vor beneficia de prioritate în viitoarele apeluri de finanțare MIE Digital și vor sta la baza planificării investițiilor din următorul cadru financiar multianual al UE.

Comisia a modificat programul de lucru digital al MIE, alocând 347 milioane de euro pentru finanțarea proiectelor strategice privind cablurile submarine. Fondurile vor sprijini proiectele PICE, vor consolida capacitatea UE de reparare a cablurilor și vor permite integrarea de capacități inteligente în infrastructura de telecomunicații submarine.

În perioada 2026–2027, sunt prevăzute:

două apeluri de finanțare, în valoare totală de 60 milioane de euro, pentru module de reparare a cablurilor;

un apel de 20 milioane de euro pentru echipamente SMART – senzori și componente de monitorizare capabile să colecteze date oceanice și seismice în timp real;

două apeluri dedicate proiectelor PICE, cu o valoare totală de 267 milioane de euro.

Primul apel lansat miercuri vizează finanțarea modulelor adaptabile pentru repararea cablurilor submarine, în valoare de 20 milioane de euro, care vor fi amplasate în porturi sau șantiere navale pentru a permite restabilirea rapidă a serviciilor.

Inițiativa reprezintă prima etapă a unui program mai amplu, care va acoperi toate bazinele maritime majore ale UE, respectiv Marea Baltică, Marea Mediterană și Oceanul Atlantic. Proiectul-pilot se concentrează asupra Mării Baltice, unde numărul întreruperilor de cabluri submarine a crescut semnificativ în ultimii ani, indicând posibile acțiuni ostile.

Apelurile de propuneri sunt deschise exclusiv entităților publice cu mandat de intervenție în situații de urgență, precum autoritățile de protecție civilă, agențiile naționale de intervenție, paza de coastă și forțele navale militare.