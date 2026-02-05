COMISIA EUROPEANA
UE își consolidează infrastructura critică printr-un nou toolbox pentru securitatea cablurilor submarine și o alocare de 347 milioane de euro pentru proiecte strategice
Comisia Europeană a anunțat miercuri un nou pachet de instrumente pentru consolidarea securității și rezilienței cablurilor de date submarine ale Uniunii Europene, inclusiv finanțări substanțiale pentru proiecte strategice, în contextul creșterii riscurilor la adresa acestei infrastructuri critice.
Cablurile de date submarine transportă aproximativ 99% din traficul de internet intercontinental, fiind esențiale pentru funcționarea economiei europene, a serviciilor digitale și a vieții cotidiene. Pe fondul intensificării amenințărilor, inclusiv al daunelor intenționate și al actelor de sabotaj, Executivul european își accelerează eforturile pentru protejarea și întărirea rezilienței acestor rețele.
Anunțurile fac parte din Planul de acțiune al UE privind securitatea cablurilor, care vizează prevenirea și gestionarea riscurilor la adresa infrastructurii submarine. În acest cadru, Comisia a prezentat un set de instrumente pentru securitatea cablurilor, o listă de proiecte de interes european în domeniul cablurilor (PICE) și a modificat programul de lucru al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) – Sectorul Digital.
Set de instrumente pentru securitatea cablurilor și proiecte de interes european
Noul set de instrumente include șase măsuri strategice și patru măsuri tehnice și de sprijin, menite să îmbunătățească securitatea infrastructurii de cabluri submarine. Aceste măsuri se bazează pe evaluarea riscurilor realizată în octombrie 2025, care a identificat amenințări, vulnerabilități și dependențe critice.
Totodată, Comisia a publicat o listă de 13 domenii PICE, structurată pe trei etape de câte cinci ani, până în 2040, care vor beneficia de prioritate în viitoarele apeluri de finanțare MIE Digital și vor sta la baza planificării investițiilor din următorul cadru financiar multianual al UE.
Comisia a modificat programul de lucru digital al MIE, alocând 347 milioane de euro pentru finanțarea proiectelor strategice privind cablurile submarine. Fondurile vor sprijini proiectele PICE, vor consolida capacitatea UE de reparare a cablurilor și vor permite integrarea de capacități inteligente în infrastructura de telecomunicații submarine.
În perioada 2026–2027, sunt prevăzute:
- două apeluri de finanțare, în valoare totală de 60 milioane de euro, pentru module de reparare a cablurilor;
- un apel de 20 milioane de euro pentru echipamente SMART – senzori și componente de monitorizare capabile să colecteze date oceanice și seismice în timp real;
- două apeluri dedicate proiectelor PICE, cu o valoare totală de 267 milioane de euro.
Primul apel lansat miercuri vizează finanțarea modulelor adaptabile pentru repararea cablurilor submarine, în valoare de 20 milioane de euro, care vor fi amplasate în porturi sau șantiere navale pentru a permite restabilirea rapidă a serviciilor.
Inițiativa reprezintă prima etapă a unui program mai amplu, care va acoperi toate bazinele maritime majore ale UE, respectiv Marea Baltică, Marea Mediterană și Oceanul Atlantic. Proiectul-pilot se concentrează asupra Mării Baltice, unde numărul întreruperilor de cabluri submarine a crescut semnificativ în ultimii ani, indicând posibile acțiuni ostile.
Apelurile de propuneri sunt deschise exclusiv entităților publice cu mandat de intervenție în situații de urgență, precum autoritățile de protecție civilă, agențiile naționale de intervenție, paza de coastă și forțele navale militare.
Comisia Europeană intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare astfel încât pacienții oncologici să beneficieze de acces nediscriminatoriu la serviciile financiare
Comisia Europeană a anunțat că intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare privind oferirea unui acces echitabil la serviciile financiare pentru pacienții cu cancer.
Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și investițiilor, Maria Luís Albuquerque, și de comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, într-o declarație privind „dreptul de a fi uitat”, difuzată cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului și cu ocazia împlinirii a cinci ani de când executivul european a adoptat Planului european de combatere a cancerului.
În urmă cu cinci ani, Comisia a lansat Planul european de combatere a cancerului. Printre numeroasele sale realizări, Planul de combatere a cancerului a jucat un rol crucial în acordarea unei priorități ridicate dreptului de a fi uitat.
Acesta a reunit organizațiile din domeniul cancerului, comunitatea medicală și sectorul asigurărilor pentru a purta un dialog privind un cod de conduită referitor la accesul echitabil al pacienților cu cancer la serviciile financiare.
Noua Directivă privind creditul de consum din 2023 a marcat prima integrare a dreptului de a fi uitat în legislația UE, interzicând utilizarea istoricului medical al unei persoane în ceea ce privește cancerul pentru polițele de asigurare legate de contractele de credit de consum după o perioadă maximă, calculată de la sfârșitul tratamentului medical.
Statele membre vor începe să aplice această dispoziție începând cu 20 noiembrie 2026.
„Salutăm faptul că organizațiile care luptă împotriva cancerului și sectorul asigurărilor continuă să se implice în această temă importantă. Din partea noastră, vom analiza cu atenție complexitatea problemei și preocupările legitime atât ale pacienților cu cancer, cât și ale comunității asigurărilor și vom examina opțiunile pentru promovarea drepturilor pacienților cu cancer”, au transmis cei doi comisari.
Ei au evidențiat convingerea fermă că „eforturile comune sunt esențiale pentru a asigura un drept real de a fi uitat”.
„Pe baza activității privind codul de conduită, intenționăm să prezentăm în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare cu privire la oferirea unui acces echitabil la serviciile financiare pentru pacienții cu cancer”, au dezvăluit Maria Luís Albuquerque și Olivér Várhelyi.
În Uniunea Europeană a anului 2024 au fost diagnosticate aproximativ 2,7 milioane de noi cazuri de cancer și s-au înregistrat peste 1,3 milioane de decese cauzate de această boală.
Citiți și: Raport comun OCDE-CE: România investește cel mai puțin din UE pentru îngrijirea pacienților oncologici și are cea mai scăzută participare la programele de screening
La nivel național, estimărilor privind noile cazuri ajung la 95.649, în vreme ce numărul deceselor se ridică la 52.841.
Doar că o astfel de boală, depistată la timp, poate fi tratată cu succes.
Cu această convingere – a prevenției, depistării timpurii, tratării și îngrijirii – Comisia Europeană a lansat în urmă cu cinci ani Planul european de combatere a cancerului.
Citiți și: Comisia Europeană lansează Planul european de combatere a cancerului: Va fi finanțat cu 4 miliarde de euro
Ziua Mondială de Combatere a Cancerului | Comisia Europeană: Calea de urmat este clară – prevenție și politici de sănătate solide în UE
Planul european de luptă împotriva cancerului dispune de o finanțare de 4 miliarde de euro, din care 1,25 de miliarde de euro se vor acorda din bugetul viitorului program „UE pentru sănătate” (EU4Health).
În prezent, Comisia colaborează cu aproape 630 de organizații în cadrul Planului de combatere a cancerului. Împreună cu misiunea UE în domeniul cancerului, planul contribuie, de asemenea, la aprofundarea înțelegerii noastre și la consolidarea cercetării științifice cu privire la factorii care determină cancerul, fie că este vorba de procese biologice, de factori de risc sau de factori determinanți ai sănătății.
Europa trebuie să mențină controlul asupra tehnologiilor cheie care impulsionează economiile noastre, subliniază comisarul european pentru servicii financiare
Europa trebuie să mențină controlul asupra tehnologiilor cheie care stau la baza economiilor regiunii, a declarat marți comisarul pentru servicii financiare al Uniunii Europene, accentuând cererile tot mai numeroase ca blocul să fie mai puțin dependent de giganții tehnologici din SUA, informează Reuters.
Europa se concentrează din ce în ce mai mult pe „suveranitatea digitală” – ideea că dependența de companiile dintr-o Americă tot mai izolaționistă reprezintă o amenințare pentru economia și securitatea Europei.
„Europa trebuie să păstreze controlul asupra tehnologiilor cheie care stau la bază și impulsionează economiile noastre”, a declarat comisarul european Maria Luís Albuquerque în cadrul unei conferințe privind reglementarea tehnologiilor financiare, organizată la Bruxelles.
Un înalt funcționar al băncii centrale din Țările de Jos a declarat, de asemenea, în cadrul aceluiași eveniment, că Europa ar trebui să fie mai puțin dependentă de firmele de tehnologie cu sediul în afara regiunii.
Banca Centrală Europeană a declarat în noiembrie că tensiunile geopolitice și perturbările tehnologice se numără printre riscurile cu care se confruntă sectorul bancar european.
Autoritățile de reglementare din UE au desemnat 19 companii de tehnologie, printre care Amazon Web Services, Google Cloud și Microsoft ca furnizori terți critici de servicii de calcul pentru industria financiară a blocului.
Mesajele de independență europeană s-au întețit în ultima perioadă.
Zilele trecute, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stephane Sejourne, responsabil pentru prosperitate și strategie industrială, a pledat pentru o „preferință europeană” pentru a stimula competitivitatea blocului european și pentru a contracara concurența tot mai intensă din partea Chinei și a Statelor Unite.
Propunerea, care ar favoriza produsele care conțin componente „made in Europe” în achizițiile publice, a fost discutată timp de luni de zile în cadrul Comisiei și între statele membre. Cu toate acestea, ea a scos la iveală diviziuni tot mai mari în cadrul blocului, unele țări avertizând că ar avantaja în mod disproporționat cele mai mari economii ale UE.
Inițiativa „Made in Europe” va ocupa un loc important în cadrul reuniunii liderilor UE de săptămâna viitoare privind stimularea competitivității, unde se preconizează că divergențele vor ieși în prim-plan.
Într-un editorial semnat de 1 141 de lideri din mediul de afaceri, Séjourné a prezentat competitivitatea ca fiind esențială pentru strategia geopolitică a Europei, argumentând că este necesară o prioritate europeană pentru a susține industria în fața rivalilor globali.
„Trebuie să stabilim, odată pentru totdeauna, o prioritate europeană autentică în sectoarele noastre cele mai strategice. Aceasta se bazează pe un principiu foarte simplu: ori de câte ori se utilizează fonduri publice europene, acestea trebuie să contribuie la producția europeană și la crearea de locuri de muncă de calitate”, a menționat el.
Séjourné a afirmat că alte puteri economice majore aplică deja măsuri de favorizare a producției naționale pentru a proteja activele strategice. Conform propunerii sale, companiile care beneficiază de achiziții publice, ajutoare de stat sau alte forme de sprijin financiar ar fi obligate să producă o parte substanțială din producția lor în cadrul UE. Aceeași logică, a afirmat el, ar trebui să se aplice și investițiilor străine directe.
Se preconizează că dezbaterea va genera schimburi tensionate în cadrul reuniunii liderilor UE din 12 februarie de la Alden Biesen, Belgia, convocată de președintele Consiliului European, António Costa, pentru a contura strategia de competitivitate a UE.
Germania și Italia susțin eforturile Comisiei de simplificare generală a reglementărilor, în timp ce Franța și aliații săi fac presiuni pentru împrumuturi comune și investiții sporite pe piața unică. Franța susține de ani de zile agenda „Made in Europe”, la fel ca Germania și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.
Însă statele membre mai mici rămân reticente, argumentând că piața unică trebuie să rămână deschisă și avertizând că o preferință europeană ar putea sufoca inovarea și favoriza în principal economiile mai mari.
UE urmărește să extindă lista acordurilor stabilite cu alte țări. Ursula von der Leyen intenționează să călătorească în Australia pentru a finaliza o înțelegere comercială și de securitate
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să se deplaseze în Australia în această lună pentru a încheia un acord în domeniul securității și comerțului, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile, informează Politico Europe.
Călătoria sa va avea loc după o întâlnire între comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, și omologul său australian, Don Farrell, ce se va desfășura săptămâna viitoare la Bruxelles a declarat o a doua persoană. Ambele persoane au solicitat să rămână anonime, deoarece programul călătoriei este încă provizoriu.
UE și Canberra fac demersuri pentru reluarea negocierilor comerciale care au eșuat la sfârșitul anului 2023, pe fondul dezacordurilor privind cotele de carne de vită și de miel.
Cotele sunt încă în curs de negociere între Canberra și Bruxelles, a declarat prima persoană familiarizată cu discuțiile.
Von der Leyen va lua zborul de peste 20 de ore către Australia imediat după ce va participa la Conferința de securitate de la München, care va avea loc în orașul german în perioada 13-15 februarie, potrivit cotidianului digital australian The Nightly, care a dat vestea despre călătoria de patru zile a șefei Comisiei.
În decembrie anul trecut, țările UE au permis Comisiei să negocieze un acord de apărare cu Australia. Încheierea unui astfel de acord ar urma parteneriatelor de securitate și apărare semnate cu Marea Britanie, Canada și, mai recent, India.
Un acord cu Australia ar reprezenta o victorie pentru UE, deoarece ar deschide accesul la vastele rezerve de minerale strategice ale țării. Australia este cel mai mare producător mondial de litiu și deține, de asemenea, a doua cea mai mare rezervă de cupru din lume.
Uniunea Europeană se reorientează către încheierea de noi parteneriate, consolidându-și poziția de putere la nivel mondial, prima lună a acestui an fiind una prolifică.
UE și India au deschis un nou capitol strategic, stabilind un acord comercial istoric și un parteneriat de securitate și apărare. Blocul european și Mercosur au semnat acordul comercial care a încununat cu succes cei 25 de ani de negocieri, creând oficial una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.
De asemenea, pe final de lună ianuarie, Uniunea Europeană și Vietnam și-au ridicat relațiile bilaterale la nivel de parteneriat strategic cuprinzător.
