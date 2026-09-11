UE își consolidează poziția de cel mai mare producător mondial de radioizotopi medicali. Ce presupune European Radioisotope Valley Initiative

Comisia Europeană a prezentat European Radioisotope Valley Initiative – ERVI (C/2026/6132), un nou cadru strategic menit să consolideze poziția de lider a Europei în producția de radioizotopi medicali. Inițiativa urmărește să întărească securitatea aprovizionării cu radioizotopi în UE, să orienteze investițiile în acest sector și să reducă dependențele strategice de țările terțe, în special de Rusia, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.

În fiecare an, în Uniunea Europeană sunt efectuate peste 10 milioane de proceduri medicale care utilizează radioizotopi, în principal în oncologie și cardiologie.

Pentru a asigura zilnic accesul pacienților din întreaga Europă la acești radioizotopi, la nivelul UE a fost dezvoltată o amplă rețea de producție și distribuție. UE a devenit cel mai mare producător mondial de radioizotopi medicali, exportând în afara Europei aproximativ jumătate din producția sa.

Cu toate acestea, anumite componente critice ale lanțului european de aprovizionare sunt afectate de dependența de furnizori externi, de îmbătrânirea instalațiilor de producție și de concurența furnizorilor alternativi, ceea ce generează riscul redirecționării investițiilor și al creșterii costurilor. În același timp, cererea mondială de radioizotopi medicali este în creștere, la fel și ritmul inovării în acest domeniu.

Comunicarea privind ERVI prezentată astăzi răspunde acestor provocări prin definirea unei abordări coordonate pentru sprijinirea investițiilor în cercetare și dezvoltare, introducerea inovațiilor pe piață, reducerea dependențelor din cadrul lanțului valoric și creșterea capacităților de producție. De asemenea, inițiativa contribuie direct la Foaia de parcurs REPowerEU, care urmărește eliminarea importurilor de energie din Rusia.

Comunicarea stabilește cinci priorități strategice și zece acțiuni.

Cercetare și dezvoltare și introducerea inovațiilor pe piață

Comisia va sprijini cercetarea și inovarea în domeniul radioizotopilor medicali de nouă generație, al radiofarmaceuticelor și al tehnologiilor de producție. O Agendă strategică de cercetare și inovare (SRIA), similară celor utilizate în alte sectoare, va contribui la o mai bună corelare a cercetării cu nevoile pieței și ale pacienților.

Instrumente precum IPCEI în curs de dezvoltare pentru tehnologii nucleare inovatoare, Consiliul European pentru Inovare și noile parteneriate europene pot contribui la mobilizarea investițiilor publice și private pentru accelerarea introducerii inovațiilor pe piață.

Investiții în instalațiile de producție pentru asigurarea securității aprovizionării

Inițiativa urmărește să orienteze și să sprijine investițiile statelor membre și ale industriei de-a lungul întregului lanț valoric al radioizotopilor medicali, pentru a consolida reziliența și localizarea aprovizionării în UE.

Printre priorități se numără dezvoltarea în UE a capacităților de producție pentru uraniu metalic slab îmbogățit cu concentrație ridicată (HALEU) și producerea izotopilor stabili care sunt în prezent importați din Rusia, precum și modernizarea reactoarelor existente și construirea unor noi instalații de producție.

Statele membre ar trebui să utilizeze Strategia UE pentru startup-uri și scaleup-uri, cadrul privind ajutoarele de stat pentru serviciile de interes economic general (SIEG), precum și recentul Act privind medicamentele critice (Critical Medicines Act), pentru care s-a ajuns în acest an la un acord politic, pentru a sprijini aceste eforturi. În paralel, Comisia va analiza modalități de combinare mai eficientă a finanțării publice și private.

Monitorizarea și prognozarea pieței

Comisia va lua măsuri pentru a îmbunătăți vizibilitatea asupra evoluției cererii și ofertei și pentru a evalua necesarul de investiții al pieței europene a radioizotopilor.

Aceste demersuri se vor baza pe activitatea Observatorului european privind aprovizionarea cu radioizotopi medicali și pe implicarea continuă a statelor membre și a părților interesate, valorificând în același timp pe deplin noile mecanisme ale UE destinate combaterii penuriei de medicamente esențiale.

Dezvoltarea unor parteneriate internaționale strategice

ERVI va sprijini cooperarea cu parteneri internaționali de încredere, pentru diversificarea lanțurilor de aprovizionare, consolidarea rezilienței și promovarea colaborării științifice și industriale.

În special, continuarea cooperării cu partenerii din Regatul Unit și Statele Unite este esențială pentru dezvoltarea unui lanț de aprovizionare rezilient pentru uraniul metalic slab îmbogățit cu concentrație ridicată (HALEU).

Sprijinirea unui cadru de reglementare în continuă evoluție

Comisia va coopera cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) pentru a sprijini transportul internațional fiabil al radioizotopilor medicali și va analiza măsuri suplimentare pentru facilitarea transportului acestora între statele membre.

Un alt pas va fi simplificarea procedurilor europene și naționale privind protecția împotriva radiațiilor și gestionarea deșeurilor în medicina nucleară, pentru a facilita accesul pacienților la tratamente inovatoare.

În iunie 2024, Consiliul UE a solicitat Comisiei să depună eforturi pentru menținerea rolului de lider mondial al Europei în aprovizionarea cu radioizotopi medicali și să înregistreze progrese concrete și rapide în elaborarea unor elemente ambițioase care să stea la baza unor acțiuni specifice.

Pentru a defini obiectivele și arhitectura ERVI, Comisia a desfășurat consultări ample cu părțile interesate și statele membre și a publicat, în martie 2026, un studiu de fezabilitate.

Inițiativa se bazează, de asemenea, pe Agenda strategică pentru aplicațiile medicale ale radiațiilor ionizante (SAMIRA), adoptată de Comisie în 2021 pentru a consolida securitatea aprovizionării cu radioizotopi medicali, a îmbunătăți calitatea și siguranța în medicina care utilizează radiații și a sprijini inovarea în domeniul tehnologiilor de medicină nucleară.

În mai 2025, Foaia de parcurs REPowerEU a evidențiat, la rândul său, necesitatea creșterii capacităților de producție ale UE, a reducerii dependenței de Rusia și a consolidării rezilienței lanțului european de aprovizionare cu radioizotopi medicali. Înființarea ERVI a fost identificată drept una dintre acțiunile-cheie ale acestei foi de parcurs.