UE își consolidează prezența strategică în Arctica: Bruxelles-ul promite Groenlandei investiții de 530 milioane de euro și un rol central în viitoarea strategie europeană pentru regiune

Comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jozef Síkela, a anunțat marți, la Nuuk, că Uniunea Europeană pregătește o nouă Strategie a UE pentru Arctica și intenționează să își extindă parteneriatul cu Groenlanda, inclusiv prin dublarea finanțării europene destinate teritoriului autonom danez.

Vizita oficialului european are loc pe fondul tensiunilor dintre Europa și administrația americană privind viitorul Groenlandei, după declarațiile repetate ale președintelui american Donald Trump referitoare la interesul SUA pentru preluarea controlului asupra insulei arctice.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen, Síkela a subliniat că regiunea arctică devine tot mai importantă pentru securitatea, economia și interesele strategice ale Europei, în contextul schimbărilor climatice accelerate și al competiției globale pentru resurse critice și noi rute comerciale.

„Arctica se schimbă mai rapid decât orice altă regiune de pe Pământ”, a afirmat comisarul european, explicând că încălzirea din regiune are loc de patru ori mai rapid decât media globală.

Oficialul european a anunțat că noua Strategie a UE pentru Arctica, care urmează să fie prezentată mai târziu în acest an, va fi elaborată împreună cu partenerii din regiune și nu impusă de la Bruxelles.

„Este construită împreună cu partenerii noștri arctici, nu pentru ei și nu despre ei. Nu va fi scrisă la Bruxelles și livrată aici”, a declarat Síkela, subliniind că aportul Groenlandei reprezintă unul dintre principalele motive ale vizitei sale la Nuuk.

Comisarul european a participat și la dialogul politic UE–Groenlanda, devenind primul membru al Comisiei Europene care ia parte la acest format de consultare.

Síkela a insistat că parteneriatul cu Groenlanda se află în centrul viitoarei strategii europene pentru regiunea arctică.

„Nu este vorba despre ceea ce Europa vrea de la Groenlanda, ci despre ceea ce Europa vrea să construiască împreună cu Groenlanda”, a punctat oficialul european.

Acesta a prezentat abordarea UE drept una bazată pe investiții în domenii considerate prioritare de autoritățile groenlandeze, precum energia, conectivitatea, educația și dezvoltarea responsabilă a resurselor.

„Aducem cele mai ridicate standarde de mediu, reguli transparente și angajamentul că valoarea resurselor naturale ale Groenlandei trebuie să fie folosită în primul rând pentru îmbunătățirea vieții groenlandezilor”, a spus Síkela.

El a subliniat și „predictibilitatea” relației dintre UE și Groenlanda, evocând cei 40 de ani de cooperare, deschiderea unui birou permanent al UE la Nuuk în 2024 și propunerea Comisiei Europene de a crește finanțarea europeană pentru Groenlanda de la 225 milioane de euro la 530 milioane de euro în viitorul buget multianual al UE.

Printre proiectele susținute de UE în Groenlanda se numără dezvoltarea unui cablu submarin de telecomunicații între Qaqortoq și Aasiaat, investiții în energie hidroelectrică și proiecte legate de materiile prime critice.

„Acest parteneriat contează pentru Europa. Este un fapt strategic”, a afirmat Síkela, adăugând că UE are nevoie de o regiune arctică stabilă și bazată pe reguli, precum și de lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate pentru materiile prime esențiale industriei europene.

Comisarul european a reiterat și mesajul privind respectarea dreptului groenlandezilor de a-și decide propriul viitor.

„Viitorul Groenlandei trebuie decis de groenlandezi”, a subliniat Síkela.