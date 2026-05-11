UE își diversifică relațiile comerciale la nivel mondial. Statele membre aprobă acorduri menite să stimuleze cooperarea și comerțul cu Mexic 

Consiliul a adoptat astăzi două decizii prin care autorizează semnarea Acordului de parteneriat strategic politic, economic și de cooperare între UE și Mexic (Acordul global modernizat, MGA) și a Acordului comercial interimar (iTA) între UE și Mexic.

Aceste acorduri reprezintă un pas important în modernizarea parteneriatului UE cu Mexicul, înlocuind cadrul actual stabilit în 2000 și reflectând evoluția relațiilor bilaterale către un parteneriat strategic cuprinzător.

Împreună, acestea vizează consolidarea dialogului politic, aprofundarea cooperării și stimularea comerțului și a investițiilor durabile între UE și Mexic.

Acestea vor aduce beneficii în special celor peste 45 000 de întreprinderi din UE care exportă către Mexic, marea majoritate a acestora fiind IMM-uri.

Cele două acorduri vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de a putea fi încheiate oficial de către Consiliu. De asemenea, pentru ca Acordul-cadru multilateral (MGA) să intre pe deplin în vigoare, va fi necesară ratificarea sa de către toate statele membre ale UE, conform unui comunicat al Consiliului.

„Deciziile de astăzi reprezintă o etapă importantă pentru UE și pentru parteneriatul său de lungă durată cu Mexicul. Prin punerea în aplicare a acestor acorduri, ne aprofundăm cooperarea cu un partener de încredere și promovăm agenda mai amplă a UE de diversificare a relațiilor sale comerciale la nivel mondial. Acordurile vor crea noi oportunități pentru întreprinderile și operatorii economici europeni, ajutându-i să acceseze o piață dinamică, asigurând în același timp respectarea standardelor noastre înalte și protejând interesele-cheie ale UE. Într-o perioadă marcată de incertitudini crescânde și de presiuni protecționiste, acestea consolidează, de asemenea, angajamentul nostru comun față de dezvoltarea durabilă și față de un sistem comercial deschis, bazat pe norme”, a declarat Michael Damianos, ministrul energiei, comerțului și industriei din Cipru, țară care asigură președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

Acordul de parteneriat strategic în domeniul politic, economic și al cooperării (MGA)

Acordul MGA stabilește un cadru modern, cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere juridic pentru relațiile dintre UE și Mexic, acoperind dialogul politic, cooperarea, comerțul și investițiile.

Acordul consolidează parteneriatul strategic dintre părți prin intensificarea cooperării într-o gamă largă de domenii, inclusiv securitatea, justiția, dezvoltarea durabilă, schimbările climatice, transformarea digitală și drepturile omului.

Acordul reafirmă valorile comune, precum democrația, statul de drept, multilateralismul și protecția drepturilor fundamentale, ca elemente esențiale ale parteneriatului.

De asemenea, prevede un dialog periodic la nivel înalt privind drepturile omului, securitatea și justiția, precum și măsuri de prevenire și combatere a corupției.

Acordul MGA introduce structuri instituționale actualizate pentru a asigura supravegherea punerii sale în aplicare, inclusiv un Consiliu mixt și comitete specializate, și prevede o colaborare mai strânsă cu societatea civilă, precum și implicarea acesteia în punerea în aplicare a acordului.

Având în vedere caracterul său mixt, Acordul MGA va necesita ratificarea de către toate statele membre ale UE, precum și de către UE și Mexic. Până la intrarea sa în vigoare, anumite părți ale acordului referitoare la dialogul politic și cooperare pot fi aplicate cu titlu provizoriu.

Acordul comercial provizoriu

Acordul comercial provizoriu (iTA) acoperă aspectele legate de liberalizarea comerțului și a investițiilor din cadrul parteneriatului modernizat și va funcționa ca un acord de sine stătător până la intrarea în vigoare a acordului de parteneriat global (MGA). Obiectivul său este de a asigura cât mai curând posibil beneficiile economice ale angajamentelor comerciale negociate. Acordul comercial provizoriu va aduce beneficii pentru peste 45 000 de întreprinderi din UE care exportă în Mexic, marea majoritate a acestora fiind IMM-uri.

Acordul interimar stabilește un cadru modern și cuprinzător pentru relațiile comerciale dintre UE și Mexic, bazându-se pe dispozițiile comerciale existente ale acordului actual.

Se preconizează că Acordul comercial interimar va stimula în mod semnificativ accesul pe piață prin eliminarea majorității taxelor vamale rămase, îmbunătățirea accesului la piețele de achiziții publice și deschiderea oportunităților în domeniul serviciilor și al investițiilor.

În special, acesta va elimina tarifele ridicate aplicate exporturilor cheie ale UE, în special produselor agroalimentare, și va îmbunătăți condițiile pentru sectoare precum cel al mașinilor, al produselor farmaceutice și al echipamentelor de transport.

De asemenea, va asigura protecția a sute de indicații geografice europene, protejând produsele alimentare și băuturile regionale distinctive pe piața mexicană.

Acordul consolidează cooperarea în domeniul materiilor prime critice și include norme avansate privind facilitarea vamală și comercială, protecția proprietății intelectuale, achizițiile publice, comerțul digital și concurența, precum și dispoziții care asigură condiții de concurență echitabile între întreprinderile din UE și cele din Mexic.

De asemenea, acesta conține un capitol solid privind comerțul și dezvoltarea durabilă, cu angajamente obligatorii în materie de drepturi ale lucrătorilor, protecția mediului și acțiuni climatice, alături de mecanisme de participare a societății civile.

Acordul iTA intră în sfera de competență exclusivă a UE și, prin urmare, nu necesită ratificarea de către statele membre ale UE. Acesta va înceta să se aplice odată cu intrarea în vigoare a Acordului MGA.

În urma deciziilor luate astăzi, UE și Mexic vor trece la semnarea oficială a ambelor acorduri – eveniment care se preconizează că va avea loc în cadrul summitului UE-Mexic din 22 mai 2026. Parlamentului European i se va solicita să își dea acordul înainte ca acordurile să poată fi încheiate în mod oficial.

Acordul-cadru de parteneriat (MGA) va intra pe deplin în vigoare odată ce toate statele membre ale UE și Mexicul vor fi finalizat procesul de ratificare. Acordul de comerț cu mărfuri (iTA) va rămâne în vigoare până când va fi înlocuit de intrarea în vigoare a acordului de parteneriat complet.